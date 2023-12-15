Sau khi hoàn thành bộ phim Câu chuyện hoa hồng đóng cùng Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa đang bận rộn với dự án mới Tại sao anh ấy cứ mãi độc thân.

Trên phim trường Tại sao anh ấy cứ mãi độc thân, Hoắc Kiến Hoa ghi điểm nhờ vẻ ngoài điển trai, trẻ trung và phong thái lịch lãm. Cư dân mạng nhận xét với tầm nhan sắc này, thảo nào bao năm qua, Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn là một trong những nam thần hot nhất showbiz Trung Quốc.

Hoắc Kiến Hoa trở thành nam thần trong lòng người hâm mộ vẻ đôi mắt đẹp, sống mũi cao, diện mạo vô cùng điển trai. Thậm chí, năm 2011, làng giải trí Hoa ngữ lần đầu xuất hiện danh hiệu Thiên Nhai Tứ Mỹ (mỹ nam đẹp nhất Cbiz). Khi đó rất nhiều cái tên được đề cử và cuối cùng Hoắc Kiến Hoa cùng Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan và Kiều Chấn Vũ đã trở thành 4 cái tên cuối cùng trong Thiên Nhai Tứ Mỹ. Sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, không khó hiểu vì sao Hoắc Kiến Hoa được coi là một trong số những "tay sát gái" bậc nhất Cbiz. Nói đến tình trường của nam diễn viên, không thể không nhắc tới những người đẹp Trương Thiều Hàm, Quan Chi Lâm, Trương Hinh Dư,... và người bạn gái duy nhất anh công khai trước khi kết hôn với Lâm Tâm Như là Trần Kiều Ân.

Trước đó, trong thời gian tạm dừng sự nghiệp để chăm con, sao nam này từng buông thả bản thân, không quản lý vóc dáng. Lâm Tâm Như từng tiết lộ Hoắc Kiến Hoa đã phải giảm cân khá nhiều để quay lại showbiz Sau 5 năm lui về hậu trường chăm sóc gia đình để tạo điều kiện cho bà xã Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa đã chính thức trở lại showbiz hoạt động từ giữa năm 2023. Anh đang liên tiếp ghi hình các dự án phim mới. Theo Sina, sự trở lại màn ảnh của Hoắc Kiến Hoa được người hâm mộ mong đợi. Tuy nhiên, QQ đánh giá sự trở lại của Hoắc Kiến Hoa lần này gặp nhiều khó khăn và thách thức. Anh gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Nam diễn viên đã vắng bóng trên màn ảnh quá lâu, khiến sức hút và địa vị của anh bị giảm sút. Bằng chứng là Hoắc Kiến Hoa phải đóng vai phụ cho Lưu Diệc Phi trong phim Câu chuyện hoa hồng. Vì vậy, anh cần một tác phẩm tạo tiếng vang để gây ấn tượng, làm cú hit danh tiếng trong ngày trở lại.

Loạt ảnh thời trẻ của Hoắc Kiến Hoa khiến hàng vạn cô gái đổ rạp, 'ghen tị đỏ mắt' với Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa khởi nghiệp từ năm 18 tuổi với công việc đằng sau hậu trường. Dù sở hữu ngoại hình đẹp trai vô cùng lãng tử, song phải tới năm 2002 anh mới chính thức bước vào làng giải trí với vai diễn đầu tiên trong phim "Hái sao".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoac-kien-hoa-gay-sot-qua-loat-anh-camera-thuong-chup-trom-trong-hau-truong-phim-moi-637895.html