Cặp bạn thân giấu chuyện hẹn hò quá kỹ, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh ‘cực quê’, quyết ‘bóc phốt’ cô dâu chú rể ngay trong đám cưới

Sao quốc tế 01/12/2023 13:30

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long là cặp đôi đình đám và nhận được nhiều tình yêu thương của fan hâm mộ, nhưng thời gian họ hẹn hò rất bí mật đến cả người bạn thân Hoắc Kiến Hoa còn không nhận ra và rơi vào tình huống “cực quê” mà không hay biết.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ bởi chuyện tình đẹp và lãng mạn. Họ gặp nhau khi cùng hợp tác trong dự án Bộ bộ kinh tâm. Sau khi phim đóng máy, họ chính thức hò hẹn.

Cặp bạn thân giấu chuyện hẹn hò quá kỹ, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh ‘cực quê’, quyết ‘bóc phốt’ cô dâu chú rể ngay trong đám cưới - Ảnh 1
Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong dự án Bộ bộ kinh tâm.

Chuyện tình của họ từng đối mặt với sự phản đối của người hâm mộ bởi khoảng cách tuổi tác. Khi họ bắt đầu tìm hiểu, Lưu Thi Thi đang là một diễn viên mới, triển vọng và chưa từng vướng thị phi. Trong khi đó, Ngô Kỳ Long đã là một ngôi sao có tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân ồn ào và hơn bạn gái 17 tuổi.

Trước khi cả 2 công khai thì mọi thứ dường như “tuyệt mật” đến Hoắc Kiến Hoa là bạn thân còn chưa biết và vô tình trở thành “nạn nhân” của 2 người. Theo đó, cặp đôi từng khiến Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh hết sức ngại ngùng khi bí mật hẹn hò, nhưng không "báo" bạn bè thân thiết.

Cặp bạn thân giấu chuyện hẹn hò quá kỹ, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh ‘cực quê’, quyết ‘bóc phốt’ cô dâu chú rể ngay trong đám cưới - Ảnh 2
Chuyện tình của họ từng đối mặt với sự phản đối của người hâm mộ bởi khoảng cách tuổi tác.

Được biết, Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long và Hồ Ca có mối quan hệ cực kỳ thân thiết trong làng giải trí Hoa ngữ. Do vậy, không ai nghĩ rằng, bản thân Hoắc Kiến Hoa cũng chẳng hay biết chuyện hai bạn thân của mình là Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long hẹn hò.

Theo đó, vào thời điểm quay "Nữ Thần Y" với Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa chia sẻ rằng, thỉnh thoảng thấy Ngô Kỳ Long tới trường quay. Cứ ngỡ bạn thân tới thăm mình, ai ngờ đâu lý do chính khiến Ngô Kỳ Long tới trường quay "Nữ Thần Y" là để gặp bạn gái Lưu Thi Thi.

Cặp bạn thân giấu chuyện hẹn hò quá kỹ, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh ‘cực quê’, quyết ‘bóc phốt’ cô dâu chú rể ngay trong đám cưới - Ảnh 3
Hoắc Kiến Hoa chia sẻ ngay tại đám cưới của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long.

Màn "tưởng bở" cực quê này đã được đích thân Hoắc Kiến Hoa chia sẻ ngay tại đám cưới của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long. Ngay sau màn "bóc phốt" đôi bạn thân, Hoắc Kiến Hoa còn hài hước đùa Lưu Thi Thi rằng: "Trong 'Nữ Thần Y', em đều coi anh là Kỳ Long mỗi lần diễn phân cảnh tình cảm phải không?". Câu hỏi của Hoắc Kiến Hoa khiến cả khán phòng cười ồ lên, về phần Lưu Thi Thi, cô nàng nhanh chóng phủ nhận rằng: "Không phải đâu, em nghiêm túc mà". Chia sẻ của Hoắc Kiến Hoa khiến nhiều fan hâm mộ vừa buồn cười vừa thương cho nam diễn viên.

Cặp bạn thân giấu chuyện hẹn hò quá kỹ, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh ‘cực quê’, quyết ‘bóc phốt’ cô dâu chú rể ngay trong đám cưới - Ảnh 4
Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long và Hồ Ca có mối quan hệ cực kỳ thân thiết trong làng giải trí Hoa ngữ.

Riêng cặp đôi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long trước khi có được hạnh phúc như hiện tại, cả 2 từng bị khán giả phản đối khi cho rằng họ không xứng đôi vừa lứa, không tin rằng, mối quan hệ này sẽ kéo dài. Tuy nhiên, bỏ qua mọi lời gièm pha, cặp đôi vẫn lựa chọn ở bên nhau, công khai sánh đôi tham dự các sự kiện lớn nhỏ. Cũng trong giai đoạn bên nhau, sự nghiệp của họ đều phát triển rực rỡ.

Cặp bạn thân giấu chuyện hẹn hò quá kỹ, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh ‘cực quê’, quyết ‘bóc phốt’ cô dâu chú rể ngay trong đám cưới - Ảnh 5
Sau kết hôn, Ngô Kỳ Long hạn chế hoạt động trong showbiz, tập trung vào công việc kinh doanh và chăm lo tổ ấm.

Năm 2015, hai nghệ sĩ kết hôn, có 1 con trai đầu lòng. Những năm gần đây, Ngô Kỳ Long hạn chế hoạt động trong showbiz, tập trung vào công việc kinh doanh và chăm lo tổ ấm. Vợ chồng anh hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1,7 tỷ USD. 

Tháng 7/2021, Ngô Kỳ Long chia sẻ xuất phát từ tình yêu với vợ con, nam diễn viên tạm dừng đóng phim. Tài tử Đài Loan cho biết muốn trở thành người đồng hành xuyên suốt bên con trong quá trình trưởng thành, san sẻ gánh nặng nuôi dạy và chăm sóc con với Lưu Thi Thi. Do đó, anh chủ động giảm khối lượng công việc, chỉ nhận lời ghi hình các show giải trí.

Cặp bạn thân giấu chuyện hẹn hò quá kỹ, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh ‘cực quê’, quyết ‘bóc phốt’ cô dâu chú rể ngay trong đám cưới - Ảnh 6
Bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi vừa chính thức lên sóng đã lập thành tích khủng. 

Sự nghiệp Lưu Thi Thi hiện gặp khó khăn. Danh tiếng đi xuống sau liên tiếp dự án thất bại, diễn xuất hạn chế và tuổi tác đã ngoài 30 khiến cô gặp khó khăn trong việc chọn kịch bản. Trở lại showbiz sau 2 năm ngừng đóng phim, Lưu Thi Thi phải nhận lời tham gia Nhất Niệm Quan Sơn. Hiện tại bộ phim mới của nữ diễn viên họ Lưu vừa chính thức lên sóng và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn

Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn

Hiện đoạn phim có sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn đang là một trong những chủ đề được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất.

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