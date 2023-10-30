Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu

Sao quốc tế 30/10/2023 10:09

Ngày 26/10, nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa đã lái chiếc Ferrari tri giá 13,79 triệu TWD (gần nửa triệu USD) ra phố Đài Bắc.

Hoắc Kiến Hoa đã có dịp lái xe Ferrari tri giá 13,79 triệu TWD (gần nửa triệu USD) ra phố Đài Bắc hôm 26/10. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh, đeo khẩu trang trắng, phong cách thời trang khỏe khoắn khi xuất hiện trên đường phố Tùng Sơn. Có thể anh đang đi bộ tập thể dục, nhiều nguồn tin tiết lộ, những năm gần đây Hoắc Kiến Hoa thường xuyên đi bộ, có ngày đi 8,6 km trong 90 phút.

Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 1
Hoắc Kiến Hoa đã có dịp lái xe Ferrari tri giá 13,79 triệu TWD (gần nửa triệu USD) ra phố Đài Bắc hôm 26/10.
Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 2
Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh, đeo khẩu trang trắng, phong cách thời trang khỏe khoắn khi xuất hiện trên đường phố Tùng Sơn.

Sau khi đi bộ xong, Hoắc Kiến Hoa quay lại hầm giữ xe của một tòa nhà và lái xe đến bách hóa. Khi phát hiện ký giả đi theo, anh đỗ lại và đến chào hỏi các ký giả. Được biết, xe mới của Hoắc Kiến Hoa là chiếc Ferrari 458 Italia màu đen mờ, có giá 13,79 triệu TWD. 

Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 3
Sau khi đi bộ xong, Hoắc Kiến Hoa quay lại hầm giữ xe của một tòa nhà và lái xe đến bách hóa.
Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 4
Khi phát hiện ký giả đi theo, anh đỗ lại và đến chào hỏi các ký giả.
Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 5
Xe mới của Hoắc Kiến Hoa là chiếc Ferrari 458 Italia màu đen mờ, có giá 13,79 triệu TWD. 

Ngoài ra nam tài tử còn có một bộ sưu tập siêu xe. Năm 2021, anh được chụp ảnh mua một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn. Ngoài ra, anh còn có hai chiếc Ferrari, ba chiếc Mercedes-Benz và một chiếc Abarth với nhiều phiên bản. 

Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 6

Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 7

Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 8
Nam tài tử còn có một bộ sưu tập siêu xe.

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979, tài tử sinh ra tại Đài Loan, bước chân vào giới nghệ thuật khi còn rất trẻ. Anh liên tục ghi dấu ấn mạnh trong lòng khán giả với những bộ phim như Thiên hạ đệ nhất, Hồng Phất Nữ, Võ Thập Lang, Nam tài nữ sắc, Yên Chi Tuyết, Thương thành chi luyến, Nhất Chi Mai, Tiên kiếm kỳ hiệp, Khuynh thế hoàng phi, Vi sư sắc sảo, Hoa Thiên Cốt, Hậu cung Như Ý truyện,...

Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 9
Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979, tài tử sinh ra tại Đài Loan, bước chân vào giới nghệ thuật khi còn rất trẻ.

Nhờ thành công của các bộ phim này, danh tiếng của Hoắc Kiến Hoa ngày càng được biết đến nhiều hơn. Ngày 20/5/2016, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ thông báo chuyện tình cảm với Lâm Tâm Như. Chỉ gần 2 tháng sau khi công khai chuyện hẹn hò, cặp đôi tổ chức một hôn lễ đẹp như mơ tại Bali (Indonesia) với hàng loạt khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ.

Sau 5 năm vắng bóng để tập trung lo cho gia đình, sự trở lại của Hoắc Kiến Hoa đã nhận được nhiều sự mong đợi, nhưng cũng có không ít hoài nghi. Anh đã chọn đảm nhận một vai phụ trong dự án "Câu chuyện hoa hồng", chung màn ảnh với Lưu Diệc Phi.

Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 10
Chỉ gần 2 tháng sau khi công khai chuyện hẹn hò, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như tổ chức một hôn lễ đẹp như mơ tại Bali (Indonesia)
Dân tình 'rửa mắt' khi thấy Hoắc Kiến Hoa khoe siêu xe Ferrari giá khủng mới tậu - Ảnh 11
 Anh đã chọn đảm nhận một vai phụ trong dự án "Câu chuyện hoa hồng", chung màn ảnh với Lưu Diệc Phi.

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