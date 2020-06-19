Hiếm hoi xuất hiện, con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cao lớn phổng phao thế này đây

Sao quốc tế 19/06/2020 10:18

Hình ảnh mới nhất của Cá Heo Nhỏ - con gái cặp đôi diễn viên nổi tiếng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Từ khi chào đời, những thông tin liên quan đến con gái Cá Heo Nhỏ của cặp đôi Hoắc Kiến HoaLâm Tâm Như luôn là chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, vợ chồng nữ diễn viên “Tiểu Yến Tử” không tiết lộ quá nhiều về con gái với truyền thông. Những hình ảnh về cô bé cũng vô cùng hiếm hoi.

lam tam nhu 1
Hoắc Kiến Hoa rất yêu chiều con gái Cá Heo Nhỏ - Ảnh: Internet

Mới đây, vợ chồng Lâm Tâm Như bị paparazzi bắt gặp xuống phố cùng công chúa Cá Heo Nhỏ. Qua khoảnh khắc chia sẻ, Hoắc Kiến Hoa diện áo phông, quần jeans đơn giản. Trong khi đó, nàng “Hạ Tử Vy” diện quần short jeans năng động khoe đôi chân thon dài.

Gây chú ý nhất là hình ảnh của con gái Lâm Tâm Như, cô bé diện quần yếm đáng yêu, cột tóc hai bên và trông phổng phao hơn trước rất nhiều. Được biết, Cá Heo Nhỏ chỉ mới 3 tuổi nhưng dường như cô bé đã cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa.

lam tam nhu 2

Khoảnh khắc gây chú ý của Cá Heo Nhỏ, cô bé giờ đã cao ngang eo của mẹ - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đưa con gái đi chơi sau thời gian dài tránh dịch. Khoảnh khắc 3 người vui vẻ tận hưởng những phút giây thư giãn bên nhau khiến người hâm mộ ấm lòng.

lam tam nhu 3
Sau hàng loạt tin đồn ly hôn, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lâm Tâm Như vừa hoàn tất quá trình ghi hình cho bộ phim mới “Alpha Girlz”. Đây là tác phẩm do cô tự sản xuất và tham gia diễn xuất.

Hoắc Kiến Hoa quả là cuồng vợ: Như hình với bóng bên Lâm Tâm Như, còn công khai khẳng định "chủ quyền" như thế này

Hoắc Kiến Hoa quả là cuồng vợ: Như hình với bóng bên Lâm Tâm Như, còn công khai khẳng định "chủ quyền" như thế này

Xuất hiện trong sự kiện đặc biệt gần đây, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khéo léo khẳng định tình cảm với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa con gái Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như

TIN LIÊN QUAN

Hoắc Kiến Hoa quả là cuồng vợ: Như hình với bóng bên Lâm Tâm Như, còn công khai khẳng định "chủ quyền" như thế này

Hoắc Kiến Hoa quả là cuồng vợ: Như hình với bóng bên Lâm Tâm Như, còn công khai khẳng định "chủ quyền" như thế này

Lâm Tâm Như tiết lộ lý do "trời ơi đất hỡi" khiến con gái nhỏ nghĩ mẹ làm nghề buôn bán bất động sản

Lâm Tâm Như tiết lộ lý do "trời ơi đất hỡi" khiến con gái nhỏ nghĩ mẹ làm nghề buôn bán bất động sản

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Fan hâm mộ đổ gục trước nhan sắc tuổi 16 của Lâm Tâm Như

Fan hâm mộ đổ gục trước nhan sắc tuổi 16 của Lâm Tâm Như

Giữa scandal bê bối của La Chí Tường, bà xã Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bất ngờ bị liệt vào danh sách tình cũ

Giữa scandal bê bối của La Chí Tường, bà xã Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bất ngờ bị liệt vào danh sách tình cũ

Vợ chồng Lâm Tâm Như hạnh phúc đưa con gái đi du lịch đảo Bali

Vợ chồng Lâm Tâm Như hạnh phúc đưa con gái đi du lịch đảo Bali

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục