Hiếm hoi xuất hiện, con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cao lớn phổng phao thế này đây

Hình ảnh mới nhất của Cá Heo Nhỏ - con gái cặp đôi diễn viên nổi tiếng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Từ khi chào đời, những thông tin liên quan đến con gái Cá Heo Nhỏ của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như luôn là chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, vợ chồng nữ diễn viên “Tiểu Yến Tử” không tiết lộ quá nhiều về con gái với truyền thông. Những hình ảnh về cô bé cũng vô cùng hiếm hoi.

Hoắc Kiến Hoa rất yêu chiều con gái Cá Heo Nhỏ - Ảnh: Internet

Mới đây, vợ chồng Lâm Tâm Như bị paparazzi bắt gặp xuống phố cùng công chúa Cá Heo Nhỏ. Qua khoảnh khắc chia sẻ, Hoắc Kiến Hoa diện áo phông, quần jeans đơn giản. Trong khi đó, nàng “Hạ Tử Vy” diện quần short jeans năng động khoe đôi chân thon dài.

Gây chú ý nhất là hình ảnh của con gái Lâm Tâm Như, cô bé diện quần yếm đáng yêu, cột tóc hai bên và trông phổng phao hơn trước rất nhiều. Được biết, Cá Heo Nhỏ chỉ mới 3 tuổi nhưng dường như cô bé đã cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa.

Khoảnh khắc gây chú ý của Cá Heo Nhỏ, cô bé giờ đã cao ngang eo của mẹ - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đưa con gái đi chơi sau thời gian dài tránh dịch. Khoảnh khắc 3 người vui vẻ tận hưởng những phút giây thư giãn bên nhau khiến người hâm mộ ấm lòng.

Sau hàng loạt tin đồn ly hôn, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lâm Tâm Như vừa hoàn tất quá trình ghi hình cho bộ phim mới “Alpha Girlz”. Đây là tác phẩm do cô tự sản xuất và tham gia diễn xuất.

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