Sau đó, Trần Kiên Hùng đã đưa đến bệnh viện gần nhất để tiến hành cấp cứu. Tuy vậy, tài tử họ Trần đã qua đời vài phút trước khi đến được bệnh viện.

Trang Sina đưa tin, vào chiều ngày 15/10 vừa qua, Trần Kiên Hùng đột ngột mất liên lạc với các thành viên trong ê-kíp quay phim, tài tử không phản hồi bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Sau đó, mọi người đã phát hiện ra chiếc xe của nam diễn viên đang đậu dưới tầng hầm của đài truyền hình, trong xe là anh đang trong tình trạng hôn mê sâu.

"Trần Kiên Hùng trước nay nổi tiếng là người rất đúng giờ, không bao giờ có chuyện đi trễ. Song khi bắt đầu cảnh quay, mọi người đều không thấy sự xuất hiện của anh. Chúng tôi gọi điện, nhắn tin nhưng anh không nghe dù điện thoại vẫn mở. Mãi đến 4 giờ chiều, mọi người tìm thấy anh nằm gục trong ô tô, không còn hơi thở." - một thành viên trong đoàn làm viên chia sẻ với truyền thông

Sau khi tin tức Trần Kiên Hùng qua đời được đăng tải, nhiều khán giả, bạn bè của anh trong làng giải trí đã bày tỏ sự bàng hoàng của mình, đồng thời cầu mong anh sớm được siêu thoát. Nam diễn viên trước nay luôn biết đến là một người lạc quan, có năng lượng tích cực và hết mình trong công việc.

Theo 163, nguyên nhân khiến Trần Kiên Hùng qua đời được các bác sĩ chẩn đoán là do nhồi máu cơ tim, dẫn đến đột tử. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ có tiền sử về bệnh tim mạch, máu nhiễm mỡ và thừa cân, vì vậy rất có thể chế độ sinh hoạt không hợp lý chính là nguyên do khiến bệnh tim của anh tái phát và tử vong ngay trong xe của mình.

"Bệnh nhân sau đột quỵ có khoảng 3-6 giờ để cấp cứu. Đây còn gọi là "thời gian vàng" để giúp họ vượt cửa tử cũng như những di chứng nguy hiểm." - bác sĩ cho hay. Ở trường hợp của Trần Kiên Hùng, thời điểm anh bị đột quỵ là không có người thân bên cạnh, cộng với môi trường thiếu khí trong xe ô tô càng khiến tình trạng của nam nghệ sĩ càng thêm trở nặng hơn.

Bác sĩ chẩn đoán Trần Kiên Hùng qua đời dao nhồi máu cơ tim, dẫn đến đột tử - Ảnh: Internet

Kết quả điều tra bước đầu của cảnh sát cũng cho thấy nguyên nhân mà Trần Kiên Hùng tử vong là do bệnh tật, không có dấu hiệu khả nghi nào khác. Gia đình của nam tài tử cũng đồng ý với kết luận này và tiến hành tổ chức tang lễ cho anh.

Sinh năm 1971, Trần Kiên Hùng là một trong những tài tử gạo cội của sân khấu và màn ảnh Trung Hoa. Nhờ những đóng góp của mình cho nền nghệ thuật nước nhà, anh được phong tặng danh hiệu "Nghệ sĩ hạng nhất cấp quốc gia".