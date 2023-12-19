Hậu hôn lễ lãng mạn, tài tử Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn khoe ảnh cưới chụp tại Pháp

Hôm 18/12, Thang Lạc Văn và tài tử Mã Quốc Minh đã đăng tải bộ ảnh cưới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên Thang Lạc Văn cho biết cô muốn giữ một chút bí ẩn cho đám cưới nên giấu ảnh đến giờ mới tung ra. Theo đó, bộ ảnh được thực hiện tại Pháp, vài tháng trước khi hai người làm đám cưới.

Hôm 18/12, diễn viên Thang Lạc Văn và tài tử Mã Quốc Minh đã đăng tải bộ ảnh cưới trên trang cá nhân.

Bộ ảnh được thực hiện tại Pháp, vài tháng trước khi hai người làm đám cưới.

Thang Lạc Văn còn cảm ơn ê kíp đã giúp cô và chồng có bộ ảnh ưng ý, buổi chụp hình suôn sẻ. Trong loạt ảnh, cả hai ngôi sao dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn.

Được biết, Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn đã tổ chức lễ cưới hôm 13/12 tại Koh Samui, Thái Lan. Hôn lễ có rất nhiều bạn bè trong giới giải trí tham dự như Đường Thi Vịnh, Lâm Tử Thiện, Hoàng Gia Nhạc, Cao Hải Ninh, Chu Thiên Tuyết, Sầm Hạnh Hiền...

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn đã tổ chức lễ cưới hôm 13/12 tại Koh Samui, Thái Lan.

Hôn lễ có rất nhiều bạn bè trong giới giải trí tham dự.

Mã Quốc Minh là một trong những diễn viên chủ chốt của TVB, từng góp mặt trong các bộ phim như Đổ Thành Quần Anh Hội, Hoàng Đế Lưu Manh, Cung Tâm Kế 2, Bao La Vùng Trời 2... Vợ anh - Thang Lạc Văn tốt nghiệp ngành Tâm lý học ở University College London (Anh). Cô gia nhập làng giải trí năm 2012, ghi dấu ấn trong các bộ phim như Mái Ấm Gia Đình, Anh Hùng Thành Trại, Bao Thanh Thiên Tái Khởi Phong Vân...

Mã Quốc Minh là một trong những diễn viên chủ chốt của TVB.

Cả hai bị phát hiện hẹn hò vào tháng 6/2020 và nhanh chóng xác nhận mối quan hệ tình cảm thông qua bài đăng trên Instagram. Mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên cũng như đông đảo khán giả. Nam tài tử cầu hôn bạn hồi tháng 1 năm nay. Thời điểm đó, anh rất hồi hộp dù đã chuẩn bị kỹ. Lạc Văn không hề biết kế hoạch của bạn trai nên vô cùng bất ngờ, xúc động khi nhận lời cầu hôn.

Cả hai bị phát hiện hẹn hò vào tháng 6/2020 và nhanh chóng xác nhận mối quan hệ tình cảm thông qua bài đăng trên Instagram.