Giữa ồn ào hẹn hò Lý Dịch Phong, Dương Mịch bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân

Sao quốc tế 10/01/2019 17:04

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng thi nhau tung bằng chứng Dương Mịch hẹn hò Lý Dịch Phong. Sau thời gian im lặng, nữ diễn viên đã khiến nhiều người bất ngờ về dòng trạng thái cô mới cập nhật trên Weibo.

Từ sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, nhất cử nhất động của Dương Mịch luôn được công chúng chý ý. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra về sự xuất hiện của người thứ 3 khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ. Theo đó, nhiều người cho rằng nam diễn viên Lý Dịch Phong có quan hệ tình cảm với Dương Mịch. Từ năm 2015, cả hai đã vướng vào tin đồn hẹn hò. Được biết, đây cũng là khoảng thời gian Lưu Khải Uy và Dương Mịch rạn nứt tình cảm.

Giữa ồn ào hẹn hò Lý Dịch Phong, Dương Mịch bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân - Ảnh 1
Dương Mịch bị cho là đang hẹn hò với Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Tin đồn này nhanh chóng tràn lan trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung, cùng với đó là những bằng chứng cho thấy Dương Mịch và Lý Dịch Phong thường xuyên diện đồ đôi khi xuất hiện trước công chúng.

Giữa ồn ào hẹn hò Lý Dịch Phong, Dương Mịch bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân - Ảnh 2

Giữa ồn ào hẹn hò Lý Dịch Phong, Dương Mịch bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân - Ảnh 3
Cả hai bị bắt gặp diện đồ đôi với nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, sau một thời gian giữ im lặng, Dương Mịch bất ngờ đăng tải những hình ảnh của bản thân kèm dòng trạng thái ẩn ý: “Năm 2018, tất cả mọi người đã chăm chỉ, nỗ lực. Sang năm 2019, bắt đầu một khởi đầu mới, cho dù hoàn mỹ hay không hoàn mỹ cũng hy vọng chúng ta lúc nào cũng có thể nâng niu chính mình…”.

Giữa ồn ào hẹn hò Lý Dịch Phong, Dương Mịch bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân - Ảnh 4
Bài đăng của Dương Mịch trên Weibo - Ảnh: Weibo 

Giữa ồn ào hẹn hò Lý Dịch Phong, Dương Mịch bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân - Ảnh 5

Giữa ồn ào hẹn hò Lý Dịch Phong, Dương Mịch bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân - Ảnh 6
Hình ảnh được Dương Mịch chia sẻ - Ảnh: Weibo 

Có thể thấy, nữ diễn viên không mấy bận tâm về những tin đồn không hay và ngầm khẳng định bản thân vẫn đang một mình. Bài đăng của Dương Mịch ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, hầu hết cư dân mạng đều động viên Dương Mịch hãy cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua tất cả.

Giữa ồn ào hẹn hò Lý Dịch Phong, Dương Mịch bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân - Ảnh 7
Dương Mịch vẫn đang cố gắng cân bằng mọi thứ và tập trung cho sự nghiệp - Ảnh: Internet

Sau đổ vỡ hôn nhân, cuộc sống của Lưu Khải Uy và Dương Mịch vẫn là đề tài nóng hổi với giới truyền thông. Dẫu vậy, Dương Mịch vẫn đang chứng tỏ bản thân là người mạnh mẽ và không có gì có thể dễ dàng đánh gục cô.

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