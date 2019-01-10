Giữa ồn ào hẹn hò Lý Dịch Phong, Dương Mịch bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân

Từ sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, nhất cử nhất động của Dương Mịch luôn được công chúng chý ý. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra về sự xuất hiện của người thứ 3 khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ. Theo đó, nhiều người cho rằng nam diễn viên Lý Dịch Phong có quan hệ tình cảm với Dương Mịch. Từ năm 2015, cả hai đã vướng vào tin đồn hẹn hò. Được biết, đây cũng là khoảng thời gian Lưu Khải Uy và Dương Mịch rạn nứt tình cảm.

Dương Mịch bị cho là đang hẹn hò với Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Tin đồn này nhanh chóng tràn lan trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung, cùng với đó là những bằng chứng cho thấy Dương Mịch và Lý Dịch Phong thường xuyên diện đồ đôi khi xuất hiện trước công chúng.