Bù đắp cho con gái hậu ly hôn, Dương Mịch quyết định về Hồng Kông đón Tết cùng bé Tiểu Gạo Nếp?

Sao quốc tế 09/01/2019 11:27

Sau ly hôn, nhất cử nhất động của Dương Mịch càng được chú ý hơn bao giờ hết. Theo một nguồn tin, Dương Mịch sẽ về quê đón Tết cùng con gái Tiểu Gạo Nếp để bù đắp tình cảm sau nhiều ngày xa cách.

Trước đây, Dương Mịch từng bị dư luận chỉ trích vì chạy theo sự nghiệp mà bỏ bê con cái. Sau khi ly hôn, người ta càng quan tâm đến việc bé Tiểu Gạo Nếp sẽ do ai chăm sóc. Theo đó, con gái của vợ chồng Lưu Khải Uy đang sống cùng ông bà nội ở Hồng Kông.

Bù đắp cho con gái hậu ly hôn, Dương Mịch quyết định về Hồng Kông đón Tết cùng bé Tiểu Gạo Nếp? - Ảnh 1
Tiểu Gạo Nếp đang sống cùng ông bà nội - Ảnh: Internet

Chính điều này lại làm dấy lên những tin đồn không hay về Dương Mịch, nhiều người cho rằng cô quá vô tâm khi chấp nhận sống xa con chỉ để theo đuổi đam mê diễn xuất. Truyền thông Hồng Kông từng chia sẻ thông tin Dương Mịch trong 3 năm qua chỉ về thăm con vỏn vẹn 37 ngày. Trong khi đó, Lưu Khải Uy lại thường xuyên được bắt gặp đưa con gái đi chơi, đi học…

Bù đắp cho con gái hậu ly hôn, Dương Mịch quyết định về Hồng Kông đón Tết cùng bé Tiểu Gạo Nếp? - Ảnh 2

Bù đắp cho con gái hậu ly hôn, Dương Mịch quyết định về Hồng Kông đón Tết cùng bé Tiểu Gạo Nếp? - Ảnh 3
Lưu Khải Uy là người ở bên cạnh con gái nhiều nhất - Ảnh: Internet

Mới đây, một nguồn tin cho biết năm nay Dương Mịch sẽ trở về Hồng Kông để đón Tết cùng với con gái Tiểu Gạo Nếp. Trước đó, khi Lưu Khải Uy đưa con gái đi chơi bị giới truyền thông bắt gặp và đặt câu hỏi: “Năm nay mẹ có thể trở về hay không?”, cô bé đã tỏ vẻ rất vui mừng. Điều này đã làm nhiều người thêm tin tưởng vào việc cả gia đình Dương Mịch sẽ đoàn tụ vào dịp Tết dù cả hai đã ly hôn.

Thông tin này cũng khiến không ít người mỉa mai cho rằng phải đến lúc mất đi gia đình rồi Dương Mịch mới biết quý trọng, quan tâm nhiều hơn đến con gái. Được biết, trong những năm vừa qua, nữ diễn viên luôn bận rộn ở phim trường, ngay cả Tết cũng không về nhà.

Bù đắp cho con gái hậu ly hôn, Dương Mịch quyết định về Hồng Kông đón Tết cùng bé Tiểu Gạo Nếp? - Ảnh 4
Liệu năm nay, Dương Mịch có về ăn Tết cùng gia đình? - Ảnh: Internet

Về phía người hâm mộ của nữ diễn viên, điều họ quan tâm là Tiểu Gạo Nếp năm nay sẽ được đón một cái Tết đầm ấm bên cha mẹ bởi cô bé chính là người thiệt thòi nhất sau cuộc ly hôn này.

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