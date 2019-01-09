Bù đắp cho con gái hậu ly hôn, Dương Mịch quyết định về Hồng Kông đón Tết cùng bé Tiểu Gạo Nếp?

Trước đây, Dương Mịch từng bị dư luận chỉ trích vì chạy theo sự nghiệp mà bỏ bê con cái. Sau khi ly hôn, người ta càng quan tâm đến việc bé Tiểu Gạo Nếp sẽ do ai chăm sóc. Theo đó, con gái của vợ chồng Lưu Khải Uy đang sống cùng ông bà nội ở Hồng Kông.

Tiểu Gạo Nếp đang sống cùng ông bà nội - Ảnh: Internet

Chính điều này lại làm dấy lên những tin đồn không hay về Dương Mịch, nhiều người cho rằng cô quá vô tâm khi chấp nhận sống xa con chỉ để theo đuổi đam mê diễn xuất. Truyền thông Hồng Kông từng chia sẻ thông tin Dương Mịch trong 3 năm qua chỉ về thăm con vỏn vẹn 37 ngày. Trong khi đó, Lưu Khải Uy lại thường xuyên được bắt gặp đưa con gái đi chơi, đi học…