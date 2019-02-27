Fan phát hoảng khi thấy gương mặt biến dạng của Triệu Vy, nguyên nhân chính là vì thứ này

Tuy nhiên điều này dường như chưa đủ với Triệu Vy, nữ diễn viên vẫn thích sử dụng phần mềm chụp ảnh “sống ảo” để xóa mờ mọi dấu vết lão hóa. Những phần mềm chụp ảnh này có thể biến gương mặt O-line thành V-line chỉ trong vài giây hoặc khiến làn da sần sùi trở nên mịn màng trong nháy mắt. Tuy nhiên, những câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà xảy ra.

Triệu Vy là một trong những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc “bất chấp thời gian” của showbiz Hoa ngữ. Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng Triệu Vy vẫn luôn xinh đẹp và trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong những hình ảnh mới đây nhất của Triệu Vy, cô nàng khiến nhiều người phát hoảng vì gương mặt bỗng chốc trở nên nhọn hoắc, mắt to như ốc nhồi trông rất đáng sợ.

Một số hình ảnh của Triệu Vy được đăng tải - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm trước hình ảnh này của Triệu Vy, số khác lại cho rằng cô chính là "nạn nhân" mới của phần mềm “sống ảo” sau Angela Baby. Được biết trước đó không lâu, cộng đồng mạng cũng đã cười nhạo Angela Baby khi cô sử dụng phần mềm chỉnh ảnh để quay clip.

Hình ảnh bị cộng đồng mạng chê cười của Angela Baby - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng về những bức ảnh của nàng “Tiểu Yến Tử”:

"Thật không hiểu nổi”

"Tôi lại thấy khá buồn cười, và cả đáng sợ nữa"

"Còn đâu Triệu Vy mà tôi biết"

"Thế mới thấy những phần mềm chỉnh ảnh này lừa bịp ra sao"...