Fan phát hoảng khi thấy gương mặt biến dạng của Triệu Vy, nguyên nhân chính là vì thứ này

Sao quốc tế 27/02/2019 11:38

Những bức ảnh mới nhất của Triệu Vy sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người giật mình vì gương mặt nữ diễn viên trông chẳng khác gì những cô nàng hot girl mặt rắn trên mạng xã hội.

Triệu Vy là một trong những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc “bất chấp thời gian” của showbiz Hoa ngữ. Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng Triệu Vy vẫn luôn xinh đẹp và trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Fan phát hoảng khi thấy gương mặt biến dạng của Triệu Vy, nguyên nhân chính là vì thứ này - Ảnh 1
Triệu Vy xinh đẹp ở tuổi 42 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên điều này dường như chưa đủ với Triệu Vy, nữ diễn viên vẫn thích sử dụng phần mềm chụp ảnh “sống ảo” để xóa mờ mọi dấu vết lão hóa. Những phần mềm chụp ảnh này có thể biến gương mặt O-line thành V-line chỉ trong vài giây hoặc khiến làn da sần sùi trở nên mịn màng trong nháy mắt. Tuy nhiên, những câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà xảy ra.

Trong những hình ảnh mới đây nhất của Triệu Vy, cô nàng khiến nhiều người phát hoảng vì gương mặt bỗng chốc trở nên nhọn hoắc, mắt to như ốc nhồi trông rất đáng sợ.

Fan phát hoảng khi thấy gương mặt biến dạng của Triệu Vy, nguyên nhân chính là vì thứ này - Ảnh 2
Gương mặt nữ diễn viên bị kéo dài...
Fan phát hoảng khi thấy gương mặt biến dạng của Triệu Vy, nguyên nhân chính là vì thứ này - Ảnh 3
...còn đôi mắt thì to quá cỡ trông vô cùng đáng sợ - Ảnh: Internet

Fan phát hoảng khi thấy gương mặt biến dạng của Triệu Vy, nguyên nhân chính là vì thứ này - Ảnh 4Fan phát hoảng khi thấy gương mặt biến dạng của Triệu Vy, nguyên nhân chính là vì thứ này - Ảnh 5

Fan phát hoảng khi thấy gương mặt biến dạng của Triệu Vy, nguyên nhân chính là vì thứ này - Ảnh 6
Một số hình ảnh của Triệu Vy được đăng tải - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm trước hình ảnh này của Triệu Vy, số khác lại cho rằng cô chính là "nạn nhân" mới của phần mềm “sống ảo” sau Angela Baby. Được biết trước đó không lâu, cộng đồng mạng cũng đã cười nhạo Angela Baby khi cô sử dụng phần mềm chỉnh ảnh để quay clip.

Fan phát hoảng khi thấy gương mặt biến dạng của Triệu Vy, nguyên nhân chính là vì thứ này - Ảnh 7
Hình ảnh bị cộng đồng mạng chê cười của Angela Baby - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng về những bức ảnh của nàng “Tiểu Yến Tử”:

"Thật không hiểu nổi”

"Tôi lại thấy khá buồn cười, và cả đáng sợ nữa"

"Còn đâu Triệu Vy mà tôi biết"

"Thế mới thấy những phần mềm chỉnh ảnh này lừa bịp ra sao"...

140 người đồng loạt khởi kiện vợ chồng Triệu Vy sau scandal gian lận chứng khoán

140 người đồng loạt khởi kiện vợ chồng Triệu Vy sau scandal gian lận chứng khoán

Sau khi chính thức bị xử phạt vì gian lận chứng khoán, Triệu Vy và chồng phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng với số tiền bồi thường khổng lồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy

TIN LIÊN QUAN

140 người đồng loạt khởi kiện vợ chồng Triệu Vy sau scandal gian lận chứng khoán

140 người đồng loạt khởi kiện vợ chồng Triệu Vy sau scandal gian lận chứng khoán

Tâm trạng xuống dốc, Triệu Vy phớt lờ khi được bạn bè hỏi han

Tâm trạng xuống dốc, Triệu Vy phớt lờ khi được bạn bè hỏi han

Triệu Vy bất ngờ xuống tóc sau hàng loạt tin đồn hôn nhân rạn nứt

Triệu Vy bất ngờ xuống tóc sau hàng loạt tin đồn hôn nhân rạn nứt

Rộ tin đồn Triệu Vy và chồng đã ly hôn, người thân tiết lộ cả hai đã ly thân từ lâu

Rộ tin đồn Triệu Vy và chồng đã ly hôn, người thân tiết lộ cả hai đã ly thân từ lâu

Sau Phạm Băng Băng, đến vợ chồng Triệu Vy bốc hơi 5100 tỷ đồng

Sau Phạm Băng Băng, đến vợ chồng Triệu Vy bốc hơi 5100 tỷ đồng

Triệu Vy lên tiếng về hình ảnh hôn đạo diễn Lý Phi ở nhà hàng

Triệu Vy lên tiếng về hình ảnh hôn đạo diễn Lý Phi ở nhà hàng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 32 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 32 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 45 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới