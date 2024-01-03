Dù hứng nhiều gạch đá và bị chê 'flop dập mặt', Dĩ Ái Vi Doanh vẫn xuất sắc 'vượt mặt' phim của Lưu Diệc Phi, Dương Dương

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ dù vướng nhiều 'thị phi' vẫn tiếp tục thu thêm thành tích mới.
- Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên
- Bạch Lộc bất ngờ bị chê bai tơi tả trong Dĩ Ái Vi Doanh vì lý do này
Dĩ Ái Vi Doanh vốn là một trong những tác phẩm được nhiều khán giả chờ đợi kể từ có thông báo sản xuất. Thời điểm vừa lên sóng, bộ phim đã thu hút không ít sự quan tâm và khá được yêu thích. Thế nhưng sau khi ra mắt những tập cuối cùng, dự án của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại đang phải đối mặt với nhiều ý kiến chê bai.
Cụ thể, nhân vật nam chính Thời Yến do Vương Hạc Đệ bị chê không đẹp như ảnh hậu trường được công bố trước đó. Nữ chính Trịnh Thư Ý của Bạch Lộc cũng khiến người xem khó chịu vì những tình tiết vô lý. Bên cạnh đó, phim bị chê là có nội dung cũ, không hấp dẫn, diễn xuất của các diễn viên cũng chỉ ở mức tròn vai, không bứt phá, màu phim sến sẩm. Góc máy của đạo diễn phim thì 'có vấn đề'.
Vướng nhiều tranh cãi, thế nhưng Dĩ Ái Vi Doanh vẫn liên tục thu về nhiều thành tích khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Theo đó, trong số những bộ phim lên sóng trên Mango TV năm 2023, Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc diễn chính đã được Vân Hợp công nhận là tác phẩm hàng đầu. Trong khi đó, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi (Dương Dương - Vương Sở Nhiên thủ vai) xếp hạng 2 và Đi Đến Nơi Có Gió (Lưu Diệc Phi - Lý Hiện thủ vai) xếp 3.
Kết quả này đã làm không ít 'mọt phim' đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi xét về hiệu quả chiếu cũng như tình cảm mà công chúng dành cho phim, rõ ràng Đi Đến Nơi Có Gió nổi trội hơn hẳn. Không chỉ lượng người xem, mà khi đặt điểm đánh giá Douban của ba bộ phim lên bàn cân để so sánh, cũng thấy một sự khấp khiễng rõ rệt, trong khi Đi Đến Nơi Có Gió nhận điểm Douban cao ngất ngưỡng, 2 bộ phim còn lại hầu như 'không có cửa'.