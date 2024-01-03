Dù hứng nhiều gạch đá và bị chê 'flop dập mặt', Dĩ Ái Vi Doanh vẫn xuất sắc 'vượt mặt' phim của Lưu Diệc Phi, Dương Dương

Dĩ Ái Vi Doanh vốn là một trong những tác phẩm được nhiều khán giả chờ đợi kể từ có thông báo sản xuất. Thời điểm vừa lên sóng, bộ phim đã thu hút không ít sự quan tâm và khá được yêu thích. Thế nhưng sau khi ra mắt những tập cuối cùng, dự án của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại đang phải đối mặt với nhiều ý kiến chê bai.

Dĩ Ái Vi Doanh vốn là một trong những tác phẩm được nhiều khán giả chờ đợi kể từ có thông báo sản xuất.

Sau khi ra mắt những tập cuối cùng, dự án của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại đang phải đối mặt với nhiều ý kiến chê bai.

Cụ thể, nhân vật nam chính Thời Yến do Vương Hạc Đệ bị chê không đẹp như ảnh hậu trường được công bố trước đó. Nữ chính Trịnh Thư Ý của Bạch Lộc cũng khiến người xem khó chịu vì những tình tiết vô lý. Bên cạnh đó, phim bị chê là có nội dung cũ, không hấp dẫn, diễn xuất của các diễn viên cũng chỉ ở mức tròn vai, không bứt phá, màu phim sến sẩm. Góc máy của đạo diễn phim thì 'có vấn đề'.