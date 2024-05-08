Diện cả cây đồ hiệu, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng 'sang chấn tâm lý' vì kiểu tạo dáng khó hiểu

Sau khi trở thành đại sứ toàn cầu của Versace, Triệu Lộ Tư đã tham gia không ít những hoạt động của thương hiệu nước Ý. Mới đây, mỹ nhân nổi tiếng đã có bộ ảnh diện thiết kế trong BST mới mang tên La Vacanza. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, loạt ảnh mới của Triệu Lộ Tư lại không để lại quá nhiều ấn tượng, thậm chí bị chê "kém sang".

Theo đó, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn diện chiếc váy ngắn màu hồng, có họa tiết hoa vô cùng lạ mắt. Kiểu dáng cổ sơ mi, tùng váy xếp ly khiến tổng thể vô cùng trẻ trung, xinh xắn. Sao nữ còn được ưu ái thêm phụ kiện là túi xách và guốc, khuyên tai cùng tone hồng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là kiểu tạo dáng xoạc chân, gác lên tường của Triệu Lộ Tư lại khiến cư dân mạng "sang chấn tâm lý" vì không hiểu cô nàng muốn gì.

Theo netizen, với thiết kế dịu dàng, thanh lịch như vậy, Triệu Lộ Tư nên biết cách tiết chế, chọn pose dáng phù hợp để tránh lố lăng, phản cảm.

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bị chê kể từ khi trở thành đại sứ toàn cầu của nhãn hàng Versace. Trước đó, nhiều lần đụng độ trang phục của NingNing - thành viên nhóm nhạc nữ Aespa của Hàn Quốc, Triệu Lộ Tư cũng lép vế hoàn toàn, không phù hợp với danh xưng cao nhất của thương hiệu.

Việc được Versace tuyên thẳng danh phận đại sứ toàn cầu là một thành công lớn của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, công chúng cũng tranh cãi, cho rằng danh tiếng và phong thái Triệu Lộ Tư chưa xứng tầm với vị trí đại sứ toàn cầu.

Nhiều khán giả mỉa mai nữ diễn viên có khả năng “biến đồ hiệu thành hàng chợ" và cho rằng thần thái của cô không phù hợp thời trang cao cấp.