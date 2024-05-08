Diện cả cây đồ hiệu, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng 'sang chấn tâm lý' vì kiểu tạo dáng khó hiểu

Sao quốc tế 08/05/2024 12:04

Triệu Lộ Tư tạo dáng cá tính với thiết kế thuộc BST mùa hè "La Vacanza" của thương hiệu Versace, nhưng bị chê "kém duyên".

Sau khi trở thành đại sứ toàn cầu của Versace, Triệu Lộ Tư đã tham gia không ít những hoạt động của thương hiệu nước Ý. Mới đây, mỹ nhân nổi tiếng đã có bộ ảnh diện thiết kế trong BST mới mang tên La Vacanza. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, loạt ảnh mới của Triệu Lộ Tư lại không để lại quá nhiều ấn tượng, thậm chí bị chê "kém sang". 

Diện cả cây đồ hiệu, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng 'sang chấn tâm lý' vì kiểu tạo dáng khó hiểu - Ảnh 1

Theo đó, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn diện chiếc váy ngắn màu hồng, có họa tiết hoa vô cùng lạ mắt. Kiểu dáng cổ sơ mi, tùng váy xếp ly khiến tổng thể vô cùng trẻ trung, xinh xắn. Sao nữ còn được ưu ái thêm phụ kiện là túi xách và guốc, khuyên tai cùng tone hồng. 

Diện cả cây đồ hiệu, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng 'sang chấn tâm lý' vì kiểu tạo dáng khó hiểu - Ảnh 2

Tuy nhiên, điều đáng nói là kiểu tạo dáng xoạc chân, gác lên tường của Triệu Lộ Tư lại khiến cư dân mạng "sang chấn tâm lý" vì không hiểu cô nàng muốn gì. 

Theo netizen, với thiết kế dịu dàng, thanh lịch như vậy, Triệu Lộ Tư nên biết cách tiết chế, chọn pose dáng phù hợp để tránh lố lăng, phản cảm. 

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bị chê kể từ khi trở thành đại sứ toàn cầu của nhãn hàng Versace. Trước đó, nhiều lần đụng độ trang phục của NingNing - thành viên nhóm nhạc nữ Aespa của Hàn Quốc, Triệu Lộ Tư cũng lép vế hoàn toàn, không phù hợp với danh xưng cao nhất của thương hiệu. 

Diện cả cây đồ hiệu, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng 'sang chấn tâm lý' vì kiểu tạo dáng khó hiểu - Ảnh 3Diện cả cây đồ hiệu, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng 'sang chấn tâm lý' vì kiểu tạo dáng khó hiểu - Ảnh 4Diện cả cây đồ hiệu, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng 'sang chấn tâm lý' vì kiểu tạo dáng khó hiểu - Ảnh 5

Việc được Versace tuyên thẳng danh phận đại sứ toàn cầu là một thành công lớn của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, công chúng cũng tranh cãi, cho rằng danh tiếng và phong thái Triệu Lộ Tư chưa xứng tầm với vị trí đại sứ toàn cầu.

Diện cả cây đồ hiệu, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng 'sang chấn tâm lý' vì kiểu tạo dáng khó hiểu - Ảnh 6Diện cả cây đồ hiệu, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng 'sang chấn tâm lý' vì kiểu tạo dáng khó hiểu - Ảnh 7

Nhiều khán giả mỉa mai nữ diễn viên có khả năng “biến đồ hiệu thành hàng chợ" và cho rằng thần thái của cô không phù hợp thời trang cao cấp.

Công chúa Campuchia xúc động khi được Triệu Lộ Tư tặng ảnh có chữ ký riêng

Công chúa Campuchia xúc động khi được Triệu Lộ Tư tặng ảnh có chữ ký riêng

Không chỉ là cái tên được khán giả Đại lục yêu thích, Triệu Lộ Tư còn được các khán giả quốc tế yêu thích.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Phim hoa ngữ sao hoa ngữ phim Trung Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Công chúa Campuchia xúc động khi được Triệu Lộ Tư tặng ảnh có chữ ký riêng

Công chúa Campuchia xúc động khi được Triệu Lộ Tư tặng ảnh có chữ ký riêng

Triệu Lộ Tư bị nhân viên cũ 'đâm sau lưng', phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ

Triệu Lộ Tư bị nhân viên cũ 'đâm sau lưng', phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ

Triệu Lộ Tư khoe sắc rực rỡ trong sự kiện, báo tin vui khủng khiến dân tình phấn khích

Triệu Lộ Tư khoe sắc rực rỡ trong sự kiện, báo tin vui khủng khiến dân tình phấn khích

Triệu Lộ Tư lần đầu hợp tác cùng 'tra nam' Hoàng Tuấn Tiệp, dân tình nhiệt liệt phản đối vì điều này

Triệu Lộ Tư lần đầu hợp tác cùng 'tra nam' Hoàng Tuấn Tiệp, dân tình nhiệt liệt phản đối vì điều này

Lộ bằng chứng Triệu Lộ Tư hẹn hò với 'đàn anh' Trương Nghệ Hưng

Lộ bằng chứng Triệu Lộ Tư hẹn hò với 'đàn anh' Trương Nghệ Hưng

Bố ruột của Triệu Lộ Tư bất ngờ xuất hiện trong vlog của con gái, tính cách gây chú ý?

Bố ruột của Triệu Lộ Tư bất ngờ xuất hiện trong vlog của con gái, tính cách gây chú ý?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích