Con gái vua sòng bài Ma Cao Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu tình tứ giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt

Khoảnh khắc Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tình tứ, thân mật giữa chốn đông người đã đập tan tin đồn trục trặc hôn nhân.
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Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức ảnh Hà Siêu Liên và chồng là tài tử Đậu Kiêu ôm nhau tình cảm. Trong ảnh, Đậu Kiêu một tay ôm vợ, trong khi Hà Siêu Liên đang nghe điện thoại, tay còn lại ôm eo chồng. Cặp sao diện trang phục đời thường, đi dép lê nhưng trông vẫn nổi bật trên phố.
Theo một số thông tin, nam tài tử hình như mới hoàn thành công việc trên phim trường và vừa trở về nhà với vợ. Trước đó, hai người thường xuyên xa nhau vì tính chất công việc, mới cưới nhưng thường xuyên trong tình trạng mỗi người một nơi. Việc họ không ở bên cạnh nhau nhiều khiến mạng xã hội rộ tin đồn hai vợ chồng xa mặt cách lòng, hôn nhân rạn nứt, đường ai nấy đi.
Hà Siêu Liên (Laurinda Ho, sinh năm 1991) là con gái của cố tỷ phú Hà Hồng Sân với người vợ thứ 3 Trần Uyển Trân. Sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực, Hà Siêu Liên ngay từ bé đã sống trong nhung lụa. Dù không tham gia hoạt động trong làng giải trí thường xuyên nhưng nhờ nhan sắc ngọt ngào và gợi cảm, Hà Siêu Liên được truyền thông quan tâm không kém một ngôi sao giải trí.
Hà Siêu Liên còn được quan tâm nhờ chuyện tình cảm ngọt ngào với chàng diễn viên điển trai Đậu Kiêu. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 và mối quan hệ của họ được gia đình tỷ phú nhà họ Hà ủng hộ. Vào tháng 4/2023, cả hai tổ chức lễ cưới xa hoa tại Bali (Indonesia).
Đậu Kiêu, sinh năm 1988, được đánh giá là diễn viên thực lực của làng giải trí Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí với phim Chuyện tình cây táo gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau đó, nam diễn viên trẻ tiếp tục tỏa sáng trong nhiều tác phẩm đình đám như Quan hệ nguy hiểm, Tân bộ bộ kinh tâm, Hải thượng mộc vân ký, Sở Kiều truyện...