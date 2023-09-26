Con gái vua sòng bài Ma Cao Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu tình tứ giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức ảnh Hà Siêu Liên và chồng là tài tử Đậu Kiêu ôm nhau tình cảm. Trong ảnh, Đậu Kiêu một tay ôm vợ, trong khi Hà Siêu Liên đang nghe điện thoại, tay còn lại ôm eo chồng. Cặp sao diện trang phục đời thường, đi dép lê nhưng trông vẫn nổi bật trên phố.

Mạng xã hội lan truyền bức ảnh Hà Siêu Liên và chồng là tài tử Đậu Kiêu, ôm nhau tình cảm.

Theo một số thông tin, nam tài tử hình như mới hoàn thành công việc trên phim trường và vừa trở về nhà với vợ. Trước đó, hai người thường xuyên xa nhau vì tính chất công việc, mới cưới nhưng thường xuyên trong tình trạng mỗi người một nơi. Việc họ không ở bên cạnh nhau nhiều khiến mạng xã hội rộ tin đồn hai vợ chồng xa mặt cách lòng, hôn nhân rạn nứt, đường ai nấy đi.