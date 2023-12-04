Con gái ông trùm sòng bài Ma Cao Hà Siêu Liên và chồng tài tử khoe khoảnh khắc hôn nhau lãng mạn

Con gái trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Hà Siêu Liên đã đăng tải đoạn video hôn nhau lên mạng xã hội, đạp tan những tin đồn 'đường ai nấy đi'.

Vừa qua, trên Weibo xuất hiện đoạn video nam diễn viên Đậu Kiêu bắt trend bế vợ bằng một tay sau đó dành cho vợ nụ hôn ngọt ngào. Khoảnh khắc ghi lại tương tác lãng mạn ngọt ngào này của anh và Hà Siêu Liên đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Có thể thấy, đây cũng chính là động thái đập tan tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân của cả hai.

Đậu Kiêu bắt trend bế vợ bằng một tay sau đó dành cho vợ nụ hôn ngọt ngào. Trước đó, hai người cùng dự sự kiện của một thương hiệu tại Thượng Hải và "ghi điểm" với phong cách ăn mặc ton sur ton, tay trong tay vô cùng đẹp đôi.

Trước đó, hai người cùng dự sự kiện của một thương hiệu tại Thượng Hải. Vợ chồng Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu liên tục vướng phải những tin đồn 'đường ai nấy đi' ngay sau ngày cưới diễn ra. Netizen cho rằng nam diễn viên hờ hững với vợ, cử chỉ thiếu quan tâm, có lúc cả hai giận dỗi nhau trước đám đông, từ chối nắm tay ở sự kiện. Điển hình nhất là cuối tháng 11 này, Hà Siêu Liên một mình đi dự đám cưới Phan Vỹ Bá - Luna Tuyên Vân. Dù nhận phải nhiều tin đồn về cuộc sống hôn nhân 'bất ổn', thế nhưng phía cả hai vẫn chưa từng lên tiếng thanh minh. Vợ chồng Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu liên tục vướng phải những tin đồn 'đường ai nấy đi' ngay sau ngày cưới diễn ra. Phía cả hai vẫn chưa từng lên tiếng thanh minh. Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái đẹp nhất của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và bà ba Trần Uyển Trân. Cô có vẻ ngoài nổi bật, học thức cao, tốt nghiệp đại học tại Anh và có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao lớn.

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái đẹp nhất của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và bà ba Trần Uyển Trân. Đậu Kiêu, sinh năm 1988, tại Trung Quốc. Anh từng theo cha mẹ sang Vancouver, Canada định cư ở tuổi thiếu niên. Trước khi trở về Trung Quốc và theo đuổi nghiệp diễn, anh từng có cuộc sống khó khăn. Cả hai quen nhau tại một bữa tiệc. Được biết, Đậu Kiêu chủ động bắt chuyện với Hà Siêu Liên và ái nữ họ Hà không có nhiều thiện cảm dành cho anh. Tuy nhiên, sau một thời gian quen biết, cô nhận ra sự chân thành của Đậu Kiêu và đồng ý đón nhận tình cảm của anh. Đậu Kiêu, sinh năm 1988, tại Trung Quốc. Cả hai quen nhau tại một bữa tiệc. Tháng 4/2019, cặp sao công khai hẹn hò. Tháng 10 cùng năm, Đậu Kiêu đưa bạn gái về ra mắt cha mẹ. Sau 4 năm tìm hiểu, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên nhận ra họ thực sự cần nhau và muốn chung sống dài lâu. Tháng 4/2023, cả hai chính thức về chung một nhà và tổ chức hôn lễ đẹp như mơ tại đảo Bali. Tháng 4/2023, cả hai chính thức về chung một nhà và tổ chức hôn lễ đẹp như mơ tại đảo Bali.

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