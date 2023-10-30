Ái nữ Hà Siêu Liên của Vua sòng bài Ma Cao bất ngờ từ chối nắm tay ông xã tài tử tại sự kiện, chuyện gì đây?

Sao quốc tế 30/10/2023 09:30

Hành động Hà Siêu Liên giận dỗi ông xã Đậu Kiêu tại một sự kiện hôm 27/10 đã thu hút nhiều sự chú ý.

Tại một sự kiện ngày 27/10, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã cùng nhau xuất hiện khiế dư luận chú ý. Cặp vợ chồng mặc đồ ton sur ton, phong cách vô cùng sang trọng. Tuy nhiên điều khiến cư dân mạng chú ý hơn hết là tâm trạng của hai người, dường như đang bực bội vì điều gì đó. Khoảnh khắc khi bước đến sảnh vào, Đậu Kiêu đưa tay, ngỏ ý muốn nắm tay vợ nhưng Hà Siêu Liên từ chối, chỉ vòng tay khoác hờ tay chồng.

Ái nữ Hà Siêu Liên của Vua sòng bài Ma Cao bất ngờ từ chối nắm tay ông xã tài tử tại sự kiện, chuyện gì đây? - Ảnh 1
Đậu Kiêu đưa tay, ngỏ ý muốn nắm tay vợ nhưng Hà Siêu Liên từ chối, chỉ vòng tay khoác hờ tay chồng.

Đến lúc tiến vào thảm đỏ, vẻ mặt hai người vẫn lạnh lùng. Đến gần ống kính, Đậu Kiêu nở một nụ cười lịch sự, trong khi Hà Siêu Liên cúi đầu đi tới, vui vẻ gượng gạo. Khoảnh khắc này khiến cư dân mạng cho rằng cặp đôi đã có giận dỗi trước đó. Đến thời điểm hiện tại, cả hai chưa có bất cứ chia sẻ nào về chuyện này.

Ái nữ Hà Siêu Liên của Vua sòng bài Ma Cao bất ngờ từ chối nắm tay ông xã tài tử tại sự kiện, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Khoảnh khắc này khiến cư dân mạng cho rằng cặp đôi đã có giận dỗi trước đó.

Trước hành động khó hiểu này, cặp đôi cũng từng vướng nhiều nghi vấn khác. Được biết, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lịch trình của cả hai quá bận rộn, chồng đóng phim còn vợ đi show và kinh doanh, có khi 2 tháng trời không gặp nhau. Từ đám cưới đến nay, Hà Siêu Liên không đăng thêm bất cứ hình ảnh nào chụp chung với chồng lên Instagram. Khi tham gia chương trình truyền hình, ái nữ nhà Vua sòng bài cũng tiết lộ sau khi kết hôn, cả hai đã không gặp nhau suốt hơn một tháng vì công việc riêng. Thậm chí, cặp sao mới cưới còn bị đồn trục trặc.

Ái nữ Hà Siêu Liên của Vua sòng bài Ma Cao bất ngờ từ chối nắm tay ông xã tài tử tại sự kiện, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Trước hành động khó hiểu này, cặp đôi cũng từng vướng nhiều nghi vấn khác.

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái đẹp nhất của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và bà ba Trần Uyển Trân. Ngay từ khi chào đời, Hà Siêu Liên đã được chú ý nhờ người cha là nhân vật truyền kỳ trong giới tỷ phú người Hoa. Bản thân cô có vẻ ngoài nổi bật, học thức cao, tốt nghiệp đại học tại Anh và có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao lớn.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hẹn hò từ năm 2019. Tháng 4/2023, cả hai chính thức về chung một nhà và tổ chức hôn lễ tại đảo Bali. Dù được tổ chức riêng tư nhưng cô dâu chú rể đều là nhân vật có tiếng tăm, đám cưới thu hút sự chú ý khổng lồ từ truyền thông và công chúng.

 

Ái nữ Hà Siêu Liên của Vua sòng bài Ma Cao bất ngờ từ chối nắm tay ông xã tài tử tại sự kiện, chuyện gì đây? - Ảnh 4
Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái đẹp nhất của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và bà ba Trần Uyển Trân.
Ái nữ Hà Siêu Liên của Vua sòng bài Ma Cao bất ngờ từ chối nắm tay ông xã tài tử tại sự kiện, chuyện gì đây? - Ảnh 5
Tháng 4/2023, cả hai chính thức về chung một nhà và tổ chức hôn lễ tại đảo Bali.

Hà Siêu Liên và chồng tay trong tay đi xem quần vợt

Hà Siêu Liên và chồng tay trong tay đi xem quần vợt

Ái nữ trùm sòng bài và chồng đã xuất hiện tại trường đấu quần vợt ATP 1000 Thượng Hải vào ngày 17/10.

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