Chủ biên tạp chí GQ 'úp mở' dàn sao Cbiz tham dự 'Đêm hội GQ Thịnh Điển 2023', nói một câu khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'!

Năm 2018, sau thành công của "Hương mật tựa khói sương", tên tuổi của Dương Tử mới có thể thoát khỏi vùng an toàn và vương lên cạnh tranh với những diễn viên cùng thế hệ khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát,... Hiện tại, sau thành công của "Trường tương tư" phần 1 được phát sóng vào 24/7/2023 vừa qua, Dương Tử đang được khán giả và người hâm mộ mong chờ trong phần 2 của bộ phim này.

2. Lý Hiện

Lý Hiện sinh năm 1991 tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ, nam diễn viên đã yêu thích biểu diễn, thường tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, saxophone. Bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2011 nhưng mãi đến năm 2019, anh mới được khán giả chú ý nhờ thành công của bộ phim "Cá mật hầm mật".

Thời gian gần đây, anh chàng trở lại màn ảnh Hoa ngữ vào đầu năm 2023 với vai diễn Tạ Chi Dao cùng Lưu Diệc Phi (vai Hứa Hồng Đậu) trong "Đi đến nơi có gió". Bộ phim là câu chuyện tình yêu của đôi trẻ đang tìm kiếm phương hướng riêng cho cuộc đời và đặc biệt là sự hoà hợp giữa họ với thiên nhiên.

3. Cung Tuấn

Cung Tuấn sinh năm 1992, đến từ Tứ Xuyên. Do tò mò và bắt đầu tìm hiểu diễn xuất, Cung Tuấn quyết tâm đến Bắc Kinh để theo đuổi giấc mơ diễn xuất. Nam diễn viên chính thức tham gia vào giới giải trí năm 2015 khi xuất hiện trong webdrama cổ trang "Đao Kiếm Liễu Loạn". Năm 2021, sau thành công của bộ phim giang hồ võ hiệp "Sơn Hà lệnh" Cung Tuấn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Hè 2023, Cung Tuấn "gây thương nhớ" qua dự án phim "An Lạc truyện" cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy "An Lạc truyện" không được đánh giá cao so với những bộ phim cổ trang được phát sóng cùng thời điểm, nam diễn viên vẫn được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất cũng như ngoại hình.

4. Trương Tịnh Nghi

Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999 tại tỉnh Hồ Nam. Năm 2017, cô thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm 480 và theo học lớp đại học khoa Biểu diễn. Trương Tịnh Nghi cũng được đánh giá là một trong những thí sinh đẹp nhất của Học viện năm 2017.

Sở hữu vẻ ngoài thanh khiết cùng tài năng diễn xuất, Trương Tịnh Nghi để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim "Bầu trời thiếu niên Phong Khuyển", "Anh muốn chúng ta ở bên nhau", "Nhất kiến khuynh tâm",...

Năm 2022, Trương Tịnh Nghi tạo dựng thành công lớn trên màn ảnh xứ Trung với vai diễn Chu Vận cùng nam chính Trần Phi Vũ (vai Lý Tuân) trong bộ phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Gần đây, bộ phim mới "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" của nữ diễn viên cũng vừa được công chiếu.

5. Đặng Vi

Đặng Vi sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nam diễn viên theo học vũ đạo từ khi còn nhỏ. Vì vậy anh trúng tuyển vào hệ đại học khoa Kịch Múa với nền móng vững chắc. Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính badboy đốn tim người hâm mộ.

Đặng Vi hiện nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia vào "Trường tương tư" phần 1 - bộ phim đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim ảnh thời gian gần đây. Trong phim, Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh. Nhờ diễn xuất đa chiều cùng vẻ ngoài chuẩn nam thần cổ trang, Đặng Vi nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.

6. Thừa Lỗi

Thừa Lỗi tên thật là Dương Huy Tường, sinh năm 1993, đến từ Quảng Đông (Trung Quốc). Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, Thừa Lỗi chưa qua trường lớp đào tạo bài bản về diễn xuất, anh tốt nghiệp Học viện mỹ thuật Hà Bắc và vô tình được đạo diễn phát hiện và mời đóng phim.

Thừa Lỗi hiện là gương mặt đang gây được sức hút lớn trên các diễn đàn phim ảnh sau bộ phim "Vân Chi Vũ" vừa được phát sóng đầu tháng 9/2023 vừa qua. Anh không chỉ gây ấn tượng với lối diễn xuất chuyên nghiệp mà còn còn sở hữu vẻ điển trai cuốn hút.

Trước đó, Thừa Lỗi cũng từng được cư dân mạng hết lời khen ngợi trong bộ phim "Hư Nhan" phát sóng năm 2022. Thế nhưng sau "Vân Chi Vũ", Thừa Lỗi mới thực sự được khán giả và người hâm mộ chú ý nhiều hơn.

7. Lư Dục Hiểu

Lư Dục Hiểu là nữ diễn viên trẻ sinh năm 1999, đến từ Thượng Hải. Năm 2019, cô chính thức gia nhập ngành giải trí sau khi tham gia vào chương trình "Phái diễn xuất" - chương trình về diễn xuất do Youku sản xuất. Sau đó, Lư Dục Hiểu xuất hiện trong bộ phim cổ trang Ngọc Chiêu Lệnh (2021) với vai diễn Kỳ Mục Y La. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, Lư Dục Hiểu từng theo học ngành thiết kế thời trang tại Vương quốc Anh. Nhưng từ những năm 16 tuổi, Lư Dục Hiểu đã ước mơ trở thành diễn viên nên sau khi trở về nước cô theo đuổi thực hiện ước mơ của mình.

Trong năm 2023, Lư Dục Hiểu đã có 5 bộ phim phát sóng tính tới thời điểm hiện tại là "Ngọc Cốt Dao", "7 Kiếp May Mắn", "Vân Chi Vũ" và "Tây Xuất Ngọc Môn". Tuy chủ yếu là các vai nữ phụ nhưng nữ diễn viên được đánh giá khá cao. Hiện tại cô còn 2 bộ phim đang chờ phát sóng là "Đấu Phá Thương Khung 2" và "Tích Hoa Chỉ".