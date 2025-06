Theo thông tin từ VietNamNet, hiện Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường An Lạc, quận Bình Tân để làm rõ về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Đoạn quay của camera hành trình của ô tô lưu thông cùng chiều cho thấy, xe Jeep lưu thông tốc độ cao trên đường Kinh Dương Vương theo hướng Phú Lâm đi vòng xoay An Lạc.