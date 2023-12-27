Cụ thể vào ngày 25/12, trên trang cá nhân, ngôi sao Tân Hoàn Châu cách cách cho biết ngoại hình kém thon gọn khiến cô không mặc vừa bất kỳ bộ lễ phục nào để dự sự kiện. Và trong lúc cấp bách đó, nàng Tiểu Yến Tử đã quyết định quấn 10 lớp màng nilon quanh eo. Cách thu hẹp vòng 2 này giúp nữ diễn viên sinh năm 1979 mặc vừa mẫu đầm có phần chiết eo siêu nhỏ.

Ngày 26/12, QQ đưa tin Huỳnh Dịch đang bị truyền thông và công chúng Trung Quốc lên án gay gắt sau khi chia sẻ về phương pháp làm đẹp gây tranh cãi của mình.

"Người nổi tiếng vốn đã xinh đẹp rồi, làm ơn đừng tạo thêm lo lắng ngoại hình cho người bình thường nữa"

Bài chia sẻ của Huỳnh Dịch nhanh chóng đưa cô vào top chủ đề tìm kiếm và thảo luận hot trên mạng xã hội Weibo. Nhưng với phương pháp làm đẹp bất chấp rủi ro sức khỏe khiến dư luận đều phản đối cách làm đẹp của Huỳnh Dịch. Họ chỉ trích cô có khuynh hướng thẩm mỹ dị dạng, cổ xúy việc theo đuổi tiêu chuẩn hình thể thái quá.

"Phương pháp làm đẹp cực đoan như vậy mà Huỳnh Dịch cũng đăng lên mạng cho được"

"Cô ấy đang cổ xúy các phương pháp đẹp không lành mạnh"

"Huỳnh Dịch và nghệ sĩ nữ ở Cbiz làm ơn đừng lan truyền mấy xu hướng làm đẹp tiêu cực như vậy nữa. Họ không biết rằng hành động của mình có ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ sao".

Hồi năm 2021, Hoa hậu Trương Manh đã phải nhập viện khẩn cấp vì bị đau xương sườn nghiêm trọng. Nguyên nhân do cô mặc chiếc áo nịt bụng bó sát để có vòng 2 siêu thực. Sau vụ việc của Trương Manh, các cơ quan y tế xứ tỷ dân đã cảnh báo về tác hại của trào lưu mặc trang phục siêu bó sát, đồng thời nhắc nhở mọi người ưu tiên sức khỏe hơn thời trang và làm đẹp.

Hoa hậu Trương Manh từng phải nhập viện khẩn cấp vì mặc chiếc áo nịt bụng bó sát để có vòng 2 siêu thực.

Việc mặc trang phục bó sát như corset hay dùng màng nilon quấn chặt cơ thể như Huỳnh Dịch, vô cùng gây hại đến sức khỏe. Các chuyên gia y tế cho biết khi thắt lưng bị siết chặt, xương sườn sẽ bị đẩy vào trong và hướng xuống. Khi đó, các cơ quan nội tạng ở khu vực này sẽ gặp 1 loạt vấn đề vì chịu áp lực đè nén lớn.

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý là bộ phim đưa tên tuổi Huỳnh Dịch đến gần hơn với khán giả.

Sinh năm 1977, Huỳnh Dịch từng là ngôi sao sáng trên màn ảnh Hoa ngữ với các bộ phim đình đám như: Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Hoàn Châu Cách Cách 3, Ngọa Hổ Tàng Long, Phong Vân 2, Thiếu Lâm Võ Nương… Tuy nhiên, sự nghiệp của cô trượt dài vì những bê bối đời tư: từ scandal theo đuổi Uông Vũ (bạn trai lúc bấy giờ của Triệu Vy) đến đám cưới chỉ sau 41 ngày hẹn hò với đại gia Khương Khải rồi cuộc hôn nhân ồn ào bên doanh nhân Hoàng Nghị Thanh cùng nhiều tai tiếng khác.

Hiện Huỳnh Dịch độc thân sau hai lần ly hôn khá ồn ào.

Hiện Huỳnh Dịch độc thân sau hai lần đứt gánh và vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng tiếng tăm không còn như xưa. Thời gian gần đây, ngôi sao Hoa ngữ này góp mặt trong các tác phẩm Thiên long bát bộ (bản 2021), Đương gia chủ mẫu, Các quý ông khu Đông Bát, Hoa mùa hạ… và thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3.