Huỳnh Dịch tái hiện vai diễn kinh điển trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý sau 23 năm khiến khán giả thổn thức

Những ngày gần đây, dự án Kiệu Hoa Hỷ Sự là bản remake của dự án Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý gây chú ý khi chính thức lên sóng. Tuy nhiên, dự án này lại gây nhiều tranh cãi vì phá hỏng tác phẩm đình đám một thời bởi diễn xuất non kém của các diễn viên trẻ.

Mới đây, khi tham gia trong một chương trình giải trí xứ Trung, nữ chính Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý là Huỳnh Dịch bất ngờ tái hiện lại vai diễn Lý Ngọc Hồ kinh điển một thời. Có thể thấy, Lý Ngọc Hồ phiên bản 46 tuổi khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi cô vẫn quá trẻ đẹp, không khác nhiều so với 23 năm trước. Nếu có khác thì chỉ là hiện tại, Huỳnh Dịch trông quyến rũ, sắc sảo hơn so với hình ảnh ngây thơ, đáng yêu của ngày trẻ.

So sánh những hình ảnh này với nàng Lý Ngọc Hồ của Kiệu Hoa Hỷ Sự, khán giả lại càng cảm thấy thất vọng. Ở phiên bản 2023, người đảm nhận vai nữ chính Lý Ngọc Hồ là Điền Hi Vi. Biểu cảm thái quá của Điền Hi Vi khiến Lý Ngọc Hồ không hề đáng yêu mà trông như một ‘bà cụ non’ luôn nhăn nhó.

Trở về 21 năm trước, Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý là một trong những bộ phim ăn khách, gắn liền với nhiều bạn trẻ thế hệ 8X. Bộ phim được sản xuất năm 2000, dài 20 tập và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng thời điểm đó như Huỳnh Dịch, Lý Giai Lân, Nhiếp Viễn, Sư Tiểu Hồng.

Lý Ngọc Hồ của Huỳnh Dịch khiến khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp trong sáng có pha chút lém lỉnh, tinh nghịch cực kỳ tự nhiên, không hề có cảm giác ‘diễn’. Bên cạnh đó lối diễn xuất dễ thương, ngoại hình xinh đẹp đã giúp nữ diễn viên đã trở thành thần tượng của nhiều khán giả lúc bấy giờ. Kể từ đó, tên tuổi của Huỳnh Dịch vụt sáng thành sao và gần hơn với khán giả trong suốt thời gian dài.