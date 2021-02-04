Chỉ 1 bức ảnh, Cbiz dậy sóng trước tin đồn Lưu Diệc Phi mang thai với Hồ Ca

Khoảnh khắc nữ diễn viên Lưu Diệc Phi lộ vòng 2 nhô cao bất thường khiến cộng đồng mạng xứ Trung đặt nghi vấn cô nàng đang mang thai.
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Vừa qua, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin Lưu Diệc Phi và Hồ Ca đã “về chung một nhà”. Theo đó, một nguồn tin tiết lộ cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn từ năm 2020 nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa thông báo “tin vui” trước công chúng.
Giữa lúc cư dân mạng còn đang bán tín bán nghi trước thông tin này thì trang Sohu lại tiếp tục gây sốc khi đặt nghi vấn về việc Lưu Diệc Phi mang thai con đầu lòng với nam diễn viên “Tiên kiếm kỳ hiệp”.
Nguyên nhân bắt nguồn từ một đoạn clip quảng bá cho thương hiệu thời trang cao cấp của Lưu Diệc Phi. Cụ thể, một netizen đã chụp được khoảnh khắc “thần tiên tỷ tỷ” lộ vóc dáng kém thon gọn, đặc biệt là vòng 2 nhô cao bất thường sau lớp váy áo.
Không ít cư dân mạng cho rằng nếu thông tin trên là sự thật thì đây sẽ là tin tức bùng nổ của làng giải trí xứ Trung trong năm nay. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số netizen lại cho rằng vòng eo “bánh mì” của Lưu Diệc Phi là do tăng cân.
Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng cặp đôi thực sự nên duyên vợ chồng. Bởi lẽ, sau khi chia tay với tài tử Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn chưa hẹn hò với ai và thường xuyên bị thúc giục chuyện cưới xin. Trong khi đó, Hồ Ca vẫn “chăn đơn gối chiếc” dù đã ngấp nghé tuổi 40.