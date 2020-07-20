Bị tung ảnh chụp lén, ‘Thánh cô’ Hứa Tình khiến dân tình choáng váng với vóc dáng bốc lửa khó tin ở tuổi 51

Chắc hẳn sau khi nhìn thấy body của nữ diễn viên Hứa Tình, nhiều cô gái trẻ cũng phải “đỏ mắt” ghen tỵ vì quá hoàn hảo.
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Nhắc đến dàn mỹ nhân được yêu thích nhất trong những bộ phim kiếm hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, không thể bỏ qua Hứa Tình - nàng “Thánh cô” Nhậm Doanh Doanh của “Tiếu ngạo giang hồ” phiên bản năm 2000.
Hiện tại, ở tuổi 51, nàng “Thánh cô” năm nào vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian. Trên mạng xã hội, Hứa Tình thường xuyên chia sẻ những hình ảnh quyến rũ đến người hâm mộ.
Mới đây, một cư dân mạng bất ngờ gây chú ý khi tung loạt ảnh chụp lén nữ diễn viên khi tình cờ gặp cô trên đường. Qua những bức ảnh chất lượng thấp, thậm chí mờ nhòe được đăng tải, body của Hứa Tình đủ để khiến nhiều người bấn loạn.
Diện trang phục đơn giản và năng động, mái tóc cắt ngắn trẻ trung, Hứa Tình thu hút sự chú ý với dáng người vừa mảnh mai, vừa gợi cảm. Cô sở hữu tỷ lệ cơ thể hoàn hảo với 3 vòng chuẩn chỉnh, đường cong quyến rũ khiến ai cũng phải xuýt xoa, trầm trồ. Thậm chí, nếu nhìn từ phía sau, không ai tin nổi nữ diễn viên đã vượt ngưỡng 50.
Ngay sau đó, từ khóa “dáng người Hứa Tình” đã nhanh chóng leo lên top 1 hot search Weibo. Cư dân mạng cũng dành “cơn mưa” lời khen cho nàng “Thánh cô”.