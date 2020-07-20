Bị tung ảnh chụp lén, ‘Thánh cô’ Hứa Tình khiến dân tình choáng váng với vóc dáng bốc lửa khó tin ở tuổi 51

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất được đào tạo bài bản, Hứa Tình trở thành ‘con cưng’ của nhiều nhà sản xuất – Ảnh: Internet

Nhắc đến dàn mỹ nhân được yêu thích nhất trong những bộ phim kiếm hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, không thể bỏ qua Hứa Tình - nàng “Thánh cô” Nhậm Doanh Doanh của “ Tiếu ngạo giang hồ ” phiên bản năm 2000.

Hiện tại, ở tuổi 51, nàng “Thánh cô” năm nào vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian. Trên mạng xã hội, Hứa Tình thường xuyên chia sẻ những hình ảnh quyến rũ đến người hâm mộ.

Nhan sắc đáng gờm của Hứa Tình - Ảnh: Internet

Mới đây, một cư dân mạng bất ngờ gây chú ý khi tung loạt ảnh chụp lén nữ diễn viên khi tình cờ gặp cô trên đường. Qua những bức ảnh chất lượng thấp, thậm chí mờ nhòe được đăng tải, body của Hứa Tình đủ để khiến nhiều người bấn loạn.