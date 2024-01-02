Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân Cbiz: Mẹ ruột coi như ‘máy đẻ tiền’, bị đánh nhập viện khi quen đưa cát-xê, bị ép ‘dao kéo’ vì nhan sắc lệch chuẩn

Sao quốc tế 02/01/2024 14:44

Sau 10 năm hoạt động showbiz, nữ diễn viên lần đầu dũng cảm chia sẻ sự thật với khán giả về cuộc đời bi kịch của mình và sự “nhẫn tâm” từ chính mẹ ruột.

 

Ngô Ánh Khiết ( hay còn được biết đến Quỷ Quỷ) không phải là cái tên xa lạ với làng giải trí Hoa ngữ. Cô gái sinh năm 1989 này là diễn viên, ca sĩ nổi danh xứ Đài. Cô từng là cựu thành viên nhóm nhạc nữ Hey Girl của kênh truyền hình Channel V Đài Loan (Trung Quốc), là nghệ sĩ của công ty giải trí Hàn Quốc CJ E&M.

Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân Cbiz: Mẹ ruột coi như ‘máy đẻ tiền’, bị đánh nhập viện khi quen đưa cát-xê, bị ép ‘dao kéo’ vì nhan sắc lệch chuẩn - Ảnh 1
Ngô Ánh Khiết (Quỷ Quỷ) là diễn viên, ca sĩ nổi danh xứ Đài, có lượng fan khủng ở thị trường đại lục. 

Quỷ Quỷ sở hữu vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào nên được xem là một trong những "em gái nhà bên" nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Thế nhưng nếu chỉ nhìn dáng vẻ vui tươi, không nhiều người nghĩ rằng cô lại có cuộc sống bất hạnh đến vậy.

Ngô Ánh Khiết sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố mẹ cô đều có công việc ổn định, song một cô con gái nhỏ như Quỷ Quỷ lại không hề được thương yêu. Sau khi sinh Quỷ Quỷ ra, bố mẹ cãi vã liên miên và sau cùng dẫn đến ly hôn và cô sống cùng mẹ… Bi kịch cuộc đời của nữ diễn viên cũng từ đó mà ra.

Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân Cbiz: Mẹ ruột coi như ‘máy đẻ tiền’, bị đánh nhập viện khi quen đưa cát-xê, bị ép ‘dao kéo’ vì nhan sắc lệch chuẩn - Ảnh 2
Sau khi bố mẹ ly hôn, Quỷ Quỷ sống cùng mẹ nhưng đó lại là khỏi nguồn bị kịch cuộc đời của nữ diễn viên. 

Mẹ của Quỷ Quỷ dường như không muốn quan tâm đến con gái, luôn luôn kiếm cớ để mắng chửi cô. Dần dà, Quỷ Quỷ học được cách "đối phó" với mẹ, cố gắng nhịn nhục bà mọi lúc và ngược lại treo trên môi nụ cười giả tạo, gượng gạo để không khiến bà nổi giận.

Năm 2005, Quỷ Quỷ bắt đầu tham gia nghệ thuật với vai trò diễn viên và ca sĩ. Nhờ gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu và ngọt ngào nên cô là một trong số ít những nghệ sĩ thần tượng Đài Loan có lượng fan đông đảo ở Đại lục.

Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân Cbiz: Mẹ ruột coi như ‘máy đẻ tiền’, bị đánh nhập viện khi quen đưa cát-xê, bị ép ‘dao kéo’ vì nhan sắc lệch chuẩn - Ảnh 3
Năm 2005, Quỷ Quỷ bắt đầu tham gia nghệ thuật, nhanh chóng gây ấn tượng nhờ gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu và ngọt ngào. 

Năm 2015, Ngô Ánh Khiết được bình chọn vào danh sách Thế hệ nữ thần tài năng mới của màn ảnh Hoa ngữ và Weibo xếp cô đứng thứ ba trong 5 nữ minh tinh nổi tiếng Đông Nam Á (Hồng Kông, Đài Loan), cùng với Trần Kiều n, Angelababy, Đặng Tử Kỳ và Tuyên Huyên.

Khán giả yêu thích cô qua các bộ phim đình đám như Tứ Đại Danh Bổ, Họa Bì, Hương Vị Mùa Hè, Ước Mơ Màu Xanh, Mỹ Nam Khác Biệt, Lục Trinh Truyền Kỳ... Hơn thế, Ngô Ánh Khiết cũng rất được yêu thích khi xuất hiện trong các show truyền hình như Minh tinh đại trinh thám, Hoàng tử son môi, Happy Camp, 24h... Cô được khán giả mến mộ vì sự lém lỉnh, đáng yêu.

Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân Cbiz: Mẹ ruột coi như ‘máy đẻ tiền’, bị đánh nhập viện khi quen đưa cát-xê, bị ép ‘dao kéo’ vì nhan sắc lệch chuẩn - Ảnh 4

Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân Cbiz: Mẹ ruột coi như ‘máy đẻ tiền’, bị đánh nhập viện khi quen đưa cát-xê, bị ép ‘dao kéo’ vì nhan sắc lệch chuẩn - Ảnh 5
Ngô Ánh Khiết và Triệu Lệ Dĩnh trong phim Lục Trinh Truyền Kỳ 

Từ khi thấy được tiềm năng kiếm tiền từ con gái, mẹ của Quỷ Quỷ lại bắt đầu "quan tâm" đến cô nhiều hơn. Thế nhưng cô biết rằng bà chỉ yêu thương, lo lắng cho cô vì cô kiếm được nhiều tiền. Lúc này, cô đưa toàn bộ tiền cho mẹ đẻ giữ và để bà mua một chiếc xe hơi mới, 1 căn nhà mới giúp cho cuộc sống hai mẹ con tốt hơn.

Đáng tiếc, sự hiếu thảo của Ngô Ánh Khiết lại không được mẹ đẻ ghi nhận. Mẹ cô từng thẳng tay đánh con gái chỉ vì quên không chuyển tiền cho mình hằng ngày. Thậm chí Ngô Ánh Khiết năm đó đã phải nhập viện để điều trị một thời gian dài sau khi bị bạo hành.

Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân Cbiz: Mẹ ruột coi như ‘máy đẻ tiền’, bị đánh nhập viện khi quen đưa cát-xê, bị ép ‘dao kéo’ vì nhan sắc lệch chuẩn - Ảnh 6
Quỷ Quỷ sở hữu vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào nên khi chỉ nhìn dáng vẻ vui tươi, không ai nghĩ rằng cô lại có cuộc sống bất hạnh, mà người gây ra chính là mẹ ruột của nữ diễn viên. 

Không những vậy, sau thời gian dài hoạt động, danh tiếng của Quỷ Quỷ giảm sút, cô đã bị phía công ty chủ quản tạo sức ép. Dù có nét đẹp trong trẻo nhưng cô bất ngờ bị công ty ép phải phẫu thuật thẩm mỹ vì cho rằng diện mạo của cô quá "xấu", không đúng chuẩn showbiz thời điểm đó. Giai đoạn những năm 2010, kiểu nhan sắc như Angelababy, Dương Mịch bắt đầu thịnh hành, và Quỷ Quỷ bị yêu cầu phải đi theo trào lưu. Thế nhưng cô đã kiên cường chống trả, phản bác chuyện "dao kéo" để giữ lại nét đẹp tự nhiên của mình.

Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân Cbiz: Mẹ ruột coi như ‘máy đẻ tiền’, bị đánh nhập viện khi quen đưa cát-xê, bị ép ‘dao kéo’ vì nhan sắc lệch chuẩn - Ảnh 7
 Ngô Ánh Khiết - Quỷ Quỷ từng bị công ty ép phải phẫu thuật thẩm mỹ vì cho rằng diện mạo của cô quá "xấu", không đúng chuẩn showbiz thời điểm đó.

Sau 10 năm hoạt động showbiz, Quỷ Quỷ mới có thể dũng cảm chia sẻ sự thật với khán giả. Câu chuyện quan hệ giữa Ngô Ánh Khiết và mẹ ruột từng được báo chí đăng tải và gây phẫn nộ với người hâm mộ. Không ngờ nữ diễn viên bị mẹ coi là "máy đẻ tiền". Dù không nhắc đến chuyện này và luôn xuất hiện với hình ảnh vui vẻ lạc quan nhưng nhiều người dành sự thương cảm cho Ngô Ánh Khiết.

May mắn là thời điểm đó, Quỷ Quỷ có nhiều đồng nghiệp ở bên và ủng hộ, trong đó tiêu biểu nhất là MC Hà Cảnh. Anh đã luôn hỗ trợ, giúp cho cô em gái này tỏa sáng trên truyền hình.

Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân Cbiz: Mẹ ruột coi như ‘máy đẻ tiền’, bị đánh nhập viện khi quen đưa cát-xê, bị ép ‘dao kéo’ vì nhan sắc lệch chuẩn - Ảnh 8
MC Hà Cảnh là người giúp Quỷ Quỷ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiện tại ở tuổi ngoài 30, Quỷ Quỷ vẫn rất xinh đẹp đúng chất "em gái" như xưa. Cô vẫn tham gia một số dự án phim ảnh nhưng không quá nổi bật, ngược lại hoạt động năng nổ ở mảng show truyền hình.

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