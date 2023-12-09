Bỏ bạn trai theo đại gia nghìn tỷ và sự thật ê chề, Đồng Lôi liều mạng đóng phim trả nợ trong vô vọng

Năm 15 tuổi, với tính cách năng nổ, bạo dạn sẵn có, cô nghỉ học chính quy để gia nhập Học viện phim ảnh Chiết Giang. Đến khi trưởng thành, Đồng Lôi tiếp tục học khóa dự bị của Học viện Hý kịch Thượng Hải, nhờ đó trở nên nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp.

Đồng Lôi tuy không phải là cái tên đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ, song cô vẫn nhận được sự yêu mến và công nhận qua một số tác phẩm như Eo Biển Đài Loan, Phong Vũ Thập Nhị Liên, Lượng Kiếm…

Suốt 5 năm hẹn hò, có thể nói chuyện tình giữa Đồng Lôi và Chu Nhất Vi vẫn luôn khiến nhiều người phải ghen tỵ vì những cử chỉ ngọt ngào cả hai dành cho nhau. Không chỉ thuận lợi trong chuyện tình cảm, mà ngay cả sự nghiệp của Đồng Lôi cũng không ngừng phát triển, nhưng trái lại với bạn gái, Chu Nhất Vi lại là một cái tên vô danh không ai biết đến.

Năm 2001, Đồng Lôi bước chân vào giới giải trí sớm tạo được thiện cảm với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm. Chỉ đến khi đóng Dương Quang Tượng Hoa Nhất Dạng Trán Phương, Đồng Lôi mới gây chú ý. Cũng nhờ dự án này, cô gặp gỡ và bắt đầu yêu đương với bạn diễn mỹ nam Chu Nhất Vi.

Đồng Lôi và Chu Nhất Vi có 5 năm bên nhau ngọt ngào.

Thời điểm đó, Chu Nhất Vi vẫn chưa gặp đỉnh cao sự nghiệp, vẫn còn khá chật vật và sống trong cảnh nghèo khó. Tuy vậy, anh rất yêu thương và cưng chiều bạn gái, luôn dành những điều tốt nhất cho cô. Có thời gian cô không tham gia diễn xuất mà theo học ngành kinh doanh và thời gian này đã quen biết doanh nhân tên Châu Húc Huy.

Châu Húc Huy nhanh chóng "sa lưới" người đẹp, dùng nhiều món đồ đắt tiền để "cưa cẩm" cô. Dần dà, Đồng Lôi cũng vì danh lợi mà chủ động chia tay Chu Nhất Vi, đi theo Châu Húc Huy vốn đã có vợ. Châu Húc Huy đã dành ra vài năm để theo đến cùng vụ ly hôn của y và vợ, sau cùng bỏ ra số "phí chia tay" 180 triệu NDT để kết thúc cuộc hôn nhân, thành công rước Đồng Lôi về nhà làm vợ mới nhưng không công khai.

Đồng Lôi cũng vì danh lợi mà chủ động chia tay Chu Nhất Vi, đi theo Châu Húc Huy vốn đã có vợ.

Mãi cho đến khi cô có thai và sinh con thì danh tính người chồng đại gia mới được tiết lộ. Sau này, người ta phát hiện thời điểm Đồng Lôi quen đại gia họ Chu thì ông ta vẫn đang là người đàn ông có gia đình.

Điều này khiến Đồng Lôi nhận chỉ trích nặng nề từ công chúng khi chen chân, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Bỗng chốc mọi hình tượng đẹp của cô bị sụp đổ và trở thành tiểu tam bị nhiều người lên án.

Hình tượng đẹp của cô bị sụp đổ và trở thành tiểu tam bị nhiều người lên án.

Thế nhưng, cuộc sống giàu sang chưa bao lâu thì Đồng Lôi bắt đầu đối mặt với sự thật ê chề. Ban đầu Châu Húc Huy nổi tiếng là đại gia sở hữu tài sản 5 tỷ NDT (gần 17 nghìn tỷ đồng), thế nhưng thực chất y đang gặp khó khăn với công ty. Đến năm 2018, công ty của Châu Húc Huy lộ dấu hiệu lừa đảo. Châu Húc Huy ngồi tù, để lại món nợ 140 triệu NDT (474 tỷ đồng) cho Đồng Lôi gánh.

Đồng Lôi trở lại đóng phim kiếm tiền nhưng chỉ có thể đóng vai phụ với mức thù lao không cao.

Đồng Lôi gây sốc khi quyết định ở lại, vẫn làm vợ họ Châu và thay chồng trả nợ. Đồng Lôi buộc phải trở lại đóng phim, có vai gì đóng vai đó để kiếm tiền. Nhưng ở tuổi ngoài 40 như hiện giờ, Đồng Lôi chỉ có thể đóng vai phụ với mức thù lao không cao. Con số 140 triệu NDT không dễ để trả, thậm chí có khi mất cả đời.

Đồng Lôi vẫn giữ thái độ lạc quan và cật lực đi diễn kiếm tiền trả nợ.

Trước những khó khăn trong cuộc sống và món nợ khủng phải đối mặt, Đồng Lôi vẫn giữ thái độ lạc quan. Nữ diễn viên thường xuyên khoe nhan sắc tươi trẻ trên MXH, cùng với đó là cuộc sống bình yên bên con gái. Cô vẫn cật lực đi diễn kiếm tiền trả nợ, thế nhưng không vì thế mà tỏ ra khổ đau, ngược lại còn chăm làm thiện nguyện.