Bất ngờ trước phản ứng của Lâm Tâm Như khi Hoắc Kiến Hoa bị chê bai ngoại hình xuống cấp trầm trọng

Sao quốc tế 21/12/2023 16:05

Mới đây, Lâm Tâm Như trở thành khách mời của một talkshow ở Trung Quốc. Đáng chú ý trong chương trình, nữ diễn viên có nhiều chia sẻ đặc biệt về ông xã Hoắc Kiến Hoa.

Trong talkshow ở Trung Quốc gần đây, Lâm Tâm Như đề cập đến việc Hoắc Kiến Hoa bị công chúng chê bai là ông chú bụng phệ, xuống sắc đến ngỡ ngàng sau khi kết hôn.  Sau khi lập gia đình, Hoắc Kiến Hoa từng khiến công chúng thất vọng khi trông già hơn tuổi thật, lộ thân hình phát tướng

Nữ diễn viên đã xem qua những bức hình bị cho là "quá béo" của Hoắc Kiến Hoa. Lâm Tâm Như cho biết phần lớn hình ảnh về ngoại hình gây tranh cãi của Hoắc Kiến Hoa đều là ảnh cũ, nhiếp ảnh gia chọn góc chưa chuẩn nên mới dẫn đến việc chồng cô bị "dìm" không thương tiếc.

Bất ngờ trước phản ứng của Lâm Tâm Như khi Hoắc Kiến Hoa bị chê bai ngoại hình xuống cấp trầm trọng - Ảnh 1

Trước việc chồng bị nhận xét ngoại hình, Lâm Tâm Như khẳng định: "Trong mắt tôi, Hoắc Kiến Hoa luôn đẹp trai. Anh ấy khỏe khoắn, cường tráng và chưa bao giờ béo". Cô chia sẻ rằng Hoắc Kiến Hoa luôn chú trọng chăm chút ngoại hình, giữ thói quen tập thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Chia sẻ "bảo vệ" ông xã của Lâm Tâm Như leo top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của hai diễn viên top đầu Cbiz.

Bất ngờ trước phản ứng của Lâm Tâm Như khi Hoắc Kiến Hoa bị chê bai ngoại hình xuống cấp trầm trọng - Ảnh 2

 

Ngoài ra, Lâm Tâm Như cho biết cô chưa từng ép Hoắc Kiến Hoa rời showbiz. Theo người đẹp xứ Đài, sau khi kết hôn, vợ chồng cô thống nhất chỉ một người được đi làm. Cả hai đều không muốn con gái đơn độc trong quá trình trưởng thành. Cuối cùng, Hoắc Kiến Hoa quyết định hy sinh sự nghiệp của mình để dành thời gian bên con. Theo Lâm Tâm Như, ông xã cô chưa từng hối hận về quãng nghỉ dài tận 5 năm vì gia đình.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016. Cặp sao có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Họ vừa là bạn đời, vừa là bạn bè. Hiện, Hoắc Kiến Hoa đã trở lại showbiz hoạt động nghệ thuật. Anh đang quay dự án Tại sao anh ấy cứ mãi độc thân. Trong loạt ảnh mới nhất từ phim trường, tài tử xứ Đài cho thấy anh đã lấy lại phong độ ngoại hình.

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