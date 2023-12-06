Bạch Kính Đình và Tống Dật bị người hâm mộ quay lưng, nhận về nhiều chỉ trích vì lý do này

Sau thành công của Trường Phong Độ, Bạch Kính Đình và Tống Dật đã được cộng đồng mạng “đẩy thuyền” nhiệt tình với loạt bằng chứng tình cảm, những màn công khai tình cảm thể hiện lộ liễu. Tuy nhiên, thời điểm đầu khán giả rất thích với chuyện tình "mờ ám" này, thế nhưng hiện tại ai nấy cũng khó chịu vì không rõ lý do gì mà cả hai nhất định không chịu công khai mối quan hệ.

Cả hai liên tục có những màn công khai tình cảm thể hiện lộ liễu.

Cả hai nhất định không chịu công khai mối quan hệ.

Mới đây, cư dân mạng tinh ý phát hiện ra Tống Dật đã xóa tấm ảnh có dính hình phản chiếu của Bạch Kính Đình trên Weibo. Động thái này khiến cho cư dân mạng vô cùng khó hiểu, cho rằng cả hai đang cố gắng sử dụng hiệu ứng "hẹn hò mập mờ" để đánh bóng tên tuổi và thu hút giới truyền thông. Thậm chí, có ý kiến cho rằng cả hai có lẽ không yêu nhau thật, chỉ là đang "thuận nước đẩy thuyền" theo hiệu ứng của MXH, nhất là sau phim Trường Phong Độ để được nổi tiếng.

Tống Dật đã xóa tấm ảnh có dính hình phản chiếu của Bạch Kính Đình trên Weibo.

Có thể hiểu Bạch Kính Đình - Tống Dật không muốn công khai với công chúng, lại sợ mất fan nên đang cố tỏ ra không quen biết nhau, tránh chạm mặt trên thảm đỏ. Tuy nhiên sau lưng lại lén tung hint để netizen bàn tán, tung hint xong rồi xoá. Chính điều này đã khiến nhiều khán giả vô cùng phẫn nộ, thậm chí một bộ phận fan còn quay lưng với cả hai.

Một bộ phận fan còn quay lưng với cả hai.

Bạch Kính Đình sinh năm 1993, một gương mặt tài năng của làng giải trí Hoa ngữ. Nhờ gương mặt thư sinh cùng khí chất thiếu niên, Bạch Kính Đình được xem là “gương mặt vàng” trong làng phim thanh xuân. Hầu hết những dự án phim có sự góp mặt của anh đều thu về những thành tích ổn định.

Bạch Kính Đình sinh năm 1993, một gương mặt tài năng của làng giải trí Hoa ngữ.

Nhờ gương mặt thư sinh cùng khí chất thiếu niên, Bạch Kính Đình được xem là “gương mặt vàng” trong làng phim thanh xuân.

Tống Dật sinh năm 1989, cô trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Trò đùa Uyên Ương, Ở Rể, Khánh Dư Niên, Trường Phong Độ,...

Tống Dật sinh năm 1989, cô trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình.

Hiện tại, chuyện tình yêu "lúc giả lúc thật" của Bạch Kính Đình và Tống Dật vẫn đang là đề tài được bàn tán nảy lửa, còn "chính chủ" thì vẫn im lìm không có động tĩnh gì.