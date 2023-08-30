Rộ tin Tống Dật ngầm công khai tình cảm với Bạch Kính Đình, thực hư ra sao?

Tống Dật - Bạch Kính Đình vẫn giữ trạng thái bình tĩnh trước thông tin đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Ngày 28/9, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước nhiều thông tin của blogger cho rằng Tống Dật đang ngầm thừa nhận hẹn hò cùng nam diễn viên Bạch Kính Đình. Nguyên nhân xuất phát từ một video mới của Tống Dật mặc trang phục màu hồng trên Douyin được đăng tải vào lúc 11h50 trưa ngày 26/8. Trước đó, trong bài đăng ngày 12/8 của Tống Dật có 2 top comment (bình luận) của cư dân mạng với lần lượt là 19.000 và 16.000 lượt thả tim và đều có nhắc đến Bạch Kính Đình. Một người đề nghị Tống Dật nếu đang hẹn hò với Bạch Kính Đình thì lần sau hãy đăng video vào lúc 11h50, người còn lại yêu cầu cô mặc trang phục màu hồng để báo hiệu.

Video mới của Tống Dật mặc trang phục màu hồng trên Douyin được đăng tải vào lúc 11h50 trưa ngày 26/8 khiến netizen nhớ đến hai bình luận gợi ý cho cô nàng trước đó Theo đó, trong video mới nhất của cô nàng được đăng vào lúc 11h50 và trang phục mặc cũng là màu hồng. Dân tình đều cho rằng đây là hành động của nữ diễn viên ngầm thừa nhận chuyện đang hẹn hò cùng Bạch Kính Đình. Bên cạnh nhiều lời chúc ngưỡng mộ đến tình cảm của Tống Dật - Bạch Kính Đình, cũng có nhiều thông tin cho rằng những chi tiết giống nhau này chỉ là sự trùng hợp. Bởi các account (tài khoản) của người nổi tiếng thường do phòng làm việc quản lí và đăng bài, video đăng trên Douyin của Tống Dật cũng luôn trong khoảng thời gian 11h. Và gần đây Tống Dật đang tham gia quay bộ phim "Nhan Tâm Ký" nên trang phục màu hồng trong video là tạo hình của Tống Dật trong phim. Hiện cả hai vẫn chưa lên tiếng hay có động thái mới sau loạt tin đồn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Video mới nhất của cô nàng được đăng vào lúc 11h50 và trang phục mặc cũng là màu hồng Mối quan hệ của Bạch Kính Đình - Tống Dật luôn nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ của cả hai. Bạch Kính Đình - Tống Dật bắt đầu hợp tác với nhau trong dự án phim “Trường phong độ" hồi tháng 6/2022. Tuy nhiên, theo những cử chỉ tình tứ ngọt ngào của cả hai, netizen đồn đoán rằng hai người đã có mối quan hệ tình cảm trước khi tham gia bộ phim này. Hành động bảo vệ "người thương tin đồn" của Bạch Kính Đình hôm 30/6 khiến cộng đồng mạng xôn xao Có lần Bạch Kính Đình bị netizen phát hiện nhuộm tóc tím để đồng điệu với trang phục Tống Dật mặc khi dự sự kiện. Trong lần tham gia kiện họp báo tuyên truyền cho “Trường phong độ" vào tháng trước (ngày 30/6), mỹ nam họ Bạch còn dành cho Tống Dật sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Sau buổi tuyên truyền, Bạch Kính Đình đã thể hiện sự ga lăng, chú ý quan sát xung quanh, có những cái ôm đầy vững chãi và an toàn dành cho Tống Dật khi bị cánh phóng viên và người hâm mộ vây kín. Nhiều netizen cho rằng Bạch Kính Đình nhuộm tóc để đồng điệu với trang phục cùng Tống Dật Nói thêm về "Trường phong độ", đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch. Phim được xây dựng trên bối cảnh giả tưởng về một Đại Vinh vương triều đang trong giai đoạn sóng ngầm mãnh liệt, xoay quanh hành trình trưởng thành và tình yêu của Cố Cửu Tư (diễn viên Bạch Kính Đình) và Liễu Ngọc Như (diễn viên Tống Dật).

Paparazzi khẳng định chuyện tình yêu của Bạch Kính Đình và Tống Dật 'thật không thể thật hơn' Trong livestream mới đây, một paparazzi nổi tiếng lên tiếng khẳng định chuyện tình yêu của Bạch Kính Đình và Tống Dật 'thật không thể thật hơn'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-tong-dat-ngam-cong-khai-tinh-cam-voi-bach-kinh-inh-thuc-hu-ra-sao-613292.html