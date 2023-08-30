Rộ tin Tống Dật ngầm công khai tình cảm với Bạch Kính Đình, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 30/08/2023 11:02

Tống Dật - Bạch Kính Đình vẫn giữ trạng thái bình tĩnh trước thông tin đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Ngày 28/9, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước nhiều thông tin của blogger cho rằng Tống Dật đang ngầm thừa nhận hẹn hò cùng nam diễn viên Bạch Kính Đình. Nguyên nhân xuất phát từ một video mới của Tống Dật mặc trang phục màu hồng trên Douyin được đăng tải vào lúc 11h50 trưa ngày 26/8. 

Trước đó, trong bài đăng ngày 12/8 của Tống Dật có 2 top comment (bình luận) của cư dân mạng với lần lượt là 19.000 và 16.000 lượt thả tim và đều có nhắc đến Bạch Kính Đình. Một người đề nghị Tống Dật nếu đang hẹn hò với Bạch Kính Đình thì lần sau hãy đăng video vào lúc 11h50, người còn lại yêu cầu cô mặc trang phục màu hồng để báo hiệu. 

Rộ tin Tống Dật ngầm công khai tình cảm với Bạch Kính Đình, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Video mới của Tống Dật mặc trang phục màu hồng trên Douyin được đăng tải vào lúc 11h50 trưa ngày 26/8 khiến netizen nhớ đến hai bình luận gợi ý cho cô nàng trước đó

Theo đó, trong video mới nhất của cô nàng được đăng vào lúc 11h50 và trang phục mặc cũng là màu hồng. Dân tình đều cho rằng đây là hành động của nữ diễn viên ngầm thừa nhận chuyện đang hẹn hò cùng Bạch Kính Đình. 

Bên cạnh nhiều lời chúc ngưỡng mộ đến tình cảm của Tống Dật - Bạch Kính Đình, cũng có nhiều thông tin cho rằng những chi tiết giống nhau này chỉ là sự trùng hợp. Bởi các account (tài khoản) của người nổi tiếng thường do phòng làm việc quản lí và đăng bài, video đăng trên Douyin của Tống Dật cũng luôn trong khoảng thời gian 11h. Và gần đây Tống Dật đang tham gia quay bộ phim "Nhan Tâm Ký" nên trang phục màu hồng trong video là tạo hình của Tống Dật trong phim. Hiện cả hai vẫn chưa lên tiếng hay có động thái mới sau loạt tin đồn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Rộ tin Tống Dật ngầm công khai tình cảm với Bạch Kính Đình, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Video mới nhất của cô nàng được đăng vào lúc 11h50 và trang phục mặc cũng là màu hồng

Mối quan hệ của Bạch Kính Đình - Tống Dật luôn nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ của cả hai. Bạch Kính Đình - Tống Dật bắt đầu hợp tác với nhau trong dự án phim “Trường phong độ" hồi tháng 6/2022. Tuy nhiên, theo những cử chỉ tình tứ ngọt ngào của cả hai, netizen đồn đoán rằng hai người đã có mối quan hệ tình cảm trước khi tham gia bộ phim này. 

Rộ tin Tống Dật ngầm công khai tình cảm với Bạch Kính Đình, thực hư ra sao? - Ảnh 3

Rộ tin Tống Dật ngầm công khai tình cảm với Bạch Kính Đình, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Hành động bảo vệ "người thương tin đồn" của Bạch Kính Đình hôm 30/6 khiến cộng đồng mạng xôn xao

Có lần Bạch Kính Đình bị netizen phát hiện nhuộm tóc tím để đồng điệu với trang phục Tống Dật mặc khi dự sự kiện. Trong lần tham gia kiện họp báo tuyên truyền cho “Trường phong độ" vào tháng trước (ngày 30/6), mỹ nam họ Bạch còn dành cho Tống Dật sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Sau buổi tuyên truyền, Bạch Kính Đình đã thể hiện sự ga lăng, chú ý quan sát xung quanh, có những cái ôm đầy vững chãi và an toàn dành cho Tống Dật khi bị cánh phóng viên và người hâm mộ vây kín. 

Rộ tin Tống Dật ngầm công khai tình cảm với Bạch Kính Đình, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Nhiều netizen cho rằng Bạch Kính Đình nhuộm tóc để đồng điệu với trang phục cùng Tống Dật

Nói thêm về "Trường phong độ", đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch. Phim được xây dựng trên bối cảnh giả tưởng về một Đại Vinh vương triều đang trong giai đoạn sóng ngầm mãnh liệt, xoay quanh hành trình trưởng thành và tình yêu của Cố Cửu Tư (diễn viên Bạch Kính Đình) và Liễu Ngọc Như (diễn viên Tống Dật). 

Paparazzi khẳng định chuyện tình yêu của Bạch Kính Đình và Tống Dật 'thật không thể thật hơn'

Paparazzi khẳng định chuyện tình yêu của Bạch Kính Đình và Tống Dật 'thật không thể thật hơn'

Trong livestream mới đây, một paparazzi nổi tiếng lên tiếng khẳng định chuyện tình yêu của Bạch Kính Đình và Tống Dật 'thật không thể thật hơn'.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Dật sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Paparazzi khẳng định chuyện tình yêu của Bạch Kính Đình và Tống Dật 'thật không thể thật hơn'

Paparazzi khẳng định chuyện tình yêu của Bạch Kính Đình và Tống Dật 'thật không thể thật hơn'

Phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình và Tống Dật kết viên mãn vẫn gây tiếc nuối vì điều này

Phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình và Tống Dật kết viên mãn vẫn gây tiếc nuối vì điều này

Con trai Bạch Kính Đình - Tống Dật chính thức lộ mặt, fan tràn vào chúc mừng

Con trai Bạch Kính Đình - Tống Dật chính thức lộ mặt, fan tràn vào chúc mừng

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật gây thất vọng với fan hâm mộ vì 1 điều?

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật gây thất vọng với fan hâm mộ vì 1 điều?

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình

Thành tích của 'Trường Phong Độ' của Bạch Kính Đình và Tống Dật chính thức 'vượt mặt' phim Triệu Lệ Dĩnh và Vương Hạc Đệ

Thành tích của 'Trường Phong Độ' của Bạch Kính Đình và Tống Dật chính thức 'vượt mặt' phim Triệu Lệ Dĩnh và Vương Hạc Đệ

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau