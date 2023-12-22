Angelababy vẫn chăm chỉ làm từ thiện hậu 'phong sát ngầm', liệu có lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng?

Trang On đưa tin, quỹ từ thiện Phục Tinh Thượng Hải gây chú ý khi có bài viết cảm ơn Angelababy vì đã ra tay cứu trợ vùng động đất Cam Túc, Trung Quốc. Số tiền quyên góp của nữ diễn viên không được tiết lộ. Tuy nhiên, quỹ từ thiện Phục Tinh Thượng Hải cho biết Angelababy đã gửi tặng lượng lớn áo ấm, lều bông, máy phát điện và các nhu yếu phẩm hỗ trợ cuộc sống hàng ngày cho người dân vùng thiên tai.

Ngay sau khi tin tức trên đăng tải, hành động của Angelababy nhận được phản hồi tốt từ công chúng. Nhiều bình luận khen ngợi rằng dù đang bị phong sát ngầm và gặp khó khăn tài chính, minh tinh sinh năm 1989 vẫn cố gắng đóng góp tiền của để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Điều này giúp Angelababy phần nào lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng.