Angelababy vẫn chăm chỉ làm từ thiện hậu 'phong sát ngầm', liệu có lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng?

Sao quốc tế 22/12/2023 15:15

Ngày 21/12, On đưa tin, quỹ từ thiện Phục Tinh Thượng Hải gây chú ý khi có bài viết cảm ơn Angelababy vì đã ra tay cứu trợ vùng động đất Cam Túc, Trung Quốc.

Trang On đưa tin, quỹ từ thiện Phục Tinh Thượng Hải gây chú ý khi có bài viết cảm ơn Angelababy vì đã ra tay cứu trợ vùng động đất Cam Túc, Trung Quốc. Số tiền quyên góp của nữ diễn viên không được tiết lộ. Tuy nhiên, quỹ từ thiện Phục Tinh Thượng Hải cho biết Angelababy đã gửi tặng lượng lớn áo ấm, lều bông, máy phát điện và các nhu yếu phẩm hỗ trợ cuộc sống hàng ngày cho người dân vùng thiên tai.

Ngay sau khi tin tức trên đăng tải, hành động của Angelababy nhận được phản hồi tốt từ công chúng. Nhiều bình luận khen ngợi rằng dù đang bị phong sát ngầm và gặp khó khăn tài chính, minh tinh sinh năm 1989 vẫn cố gắng đóng góp tiền của để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Điều này giúp Angelababy phần nào lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng.

Angelababy vẫn chăm chỉ làm từ thiện hậu 'phong sát ngầm', liệu có lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng? - Ảnh 1

Từ lâu, Angelababy đã được biết đến là ngôi sao tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện ở showbiz Hoa ngữ. Theo QQ, năm 2015, Angelababy và chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh từng là cặp sao từ thiện nhiều nhất, nhận danh hiệu Ngôi sao từ thiện Trung Hoa.

Angelababy vẫn chăm chỉ làm từ thiện hậu 'phong sát ngầm', liệu có lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng? - Ảnh 2

Angelababy hiện trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Scandal đi xem show thoát y của Lisa tại Pháp, khiến cô bị cấm sóng ngầm. Nữ diễn viên bị xóa hình ảnh khỏi show truyền hình, dự án phim ảnh dừng ra mắt, không được tham dự sự kiện giải trí và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội. Sự nghiệp ngưng trệ khiến địa vị, hình ảnh trong giới giải trí của Angelababy tụt dốc thê thảm.

Angelababy vẫn chăm chỉ làm từ thiện hậu 'phong sát ngầm', liệu có lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng? - Ảnh 3

Lần hiếm hoi Angelababy lộ diện trước công chúng là vào cuối tháng 11. Cô lặng lẽ đưa con trai Tiểu Hải Miên đi bệnh viện cấp cứu. Khi đó, gương mặt Angelababy lộ rõ sự mệt mỏi với hốc mắt trũng sâu, dáng vẻ tiều tụy. Theo Sina, thời gian qua, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh sụt cân khá nhiều vì lo lắng cho sự nghiệp.

Angelababy vẫn chăm chỉ làm từ thiện hậu 'phong sát ngầm', liệu có lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng? - Ảnh 4

'Mỹ nhân Diên Hi Công Lược' Trương Gia Nghê lộ diện hậu 'phong sát ngầm' với Angelababy

'Mỹ nhân Diên Hi Công Lược' Trương Gia Nghê lộ diện hậu 'phong sát ngầm' với Angelababy

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước những hình ảnh mới nhất của Trương Gia Nghê.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Mỹ nhân Diên Hi Công Lược' Trương Gia Nghê lộ diện hậu 'phong sát ngầm' với Angelababy

'Mỹ nhân Diên Hi Công Lược' Trương Gia Nghê lộ diện hậu 'phong sát ngầm' với Angelababy

Bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh có hành động 'trêu tức' Angelababy, đánh dấu chủ quyền với nam tài tử

Bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh có hành động 'trêu tức' Angelababy, đánh dấu chủ quyền với nam tài tử

Loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ của Angelababy năm 15 tuổi, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này

Loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ của Angelababy năm 15 tuổi, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này

Đối mặt với lệnh 'phong sát ngầm', Angelababy sắp bị nữ diễn viên này 'thế chỗ' trong Cbiz

Đối mặt với lệnh 'phong sát ngầm', Angelababy sắp bị nữ diễn viên này 'thế chỗ' trong Cbiz

Nước đi sai lầm và hình phạt cho Angelababy sau chuyến đi Paris

Nước đi sai lầm và hình phạt cho Angelababy sau chuyến đi Paris

Huỳnh Hiểu Minh kết thúc kỳ nghỉ với 'tình mới' vì con trai, Angelababy lặng lẽ theo dõi mọi động thái của 'tình địch'

Huỳnh Hiểu Minh kết thúc kỳ nghỉ với 'tình mới' vì con trai, Angelababy lặng lẽ theo dõi mọi động thái của 'tình địch'

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 39 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 42 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 44 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều