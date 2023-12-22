Angelababy vẫn chăm chỉ làm từ thiện hậu 'phong sát ngầm', liệu có lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng?

Ngày 21/12, On đưa tin, quỹ từ thiện Phục Tinh Thượng Hải gây chú ý khi có bài viết cảm ơn Angelababy vì đã ra tay cứu trợ vùng động đất Cam Túc, Trung Quốc.
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Trang On đưa tin, quỹ từ thiện Phục Tinh Thượng Hải gây chú ý khi có bài viết cảm ơn Angelababy vì đã ra tay cứu trợ vùng động đất Cam Túc, Trung Quốc. Số tiền quyên góp của nữ diễn viên không được tiết lộ. Tuy nhiên, quỹ từ thiện Phục Tinh Thượng Hải cho biết Angelababy đã gửi tặng lượng lớn áo ấm, lều bông, máy phát điện và các nhu yếu phẩm hỗ trợ cuộc sống hàng ngày cho người dân vùng thiên tai.
Ngay sau khi tin tức trên đăng tải, hành động của Angelababy nhận được phản hồi tốt từ công chúng. Nhiều bình luận khen ngợi rằng dù đang bị phong sát ngầm và gặp khó khăn tài chính, minh tinh sinh năm 1989 vẫn cố gắng đóng góp tiền của để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Điều này giúp Angelababy phần nào lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng.
Từ lâu, Angelababy đã được biết đến là ngôi sao tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện ở showbiz Hoa ngữ. Theo QQ, năm 2015, Angelababy và chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh từng là cặp sao từ thiện nhiều nhất, nhận danh hiệu Ngôi sao từ thiện Trung Hoa.
Angelababy hiện trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Scandal đi xem show thoát y của Lisa tại Pháp, khiến cô bị cấm sóng ngầm. Nữ diễn viên bị xóa hình ảnh khỏi show truyền hình, dự án phim ảnh dừng ra mắt, không được tham dự sự kiện giải trí và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội. Sự nghiệp ngưng trệ khiến địa vị, hình ảnh trong giới giải trí của Angelababy tụt dốc thê thảm.
Lần hiếm hoi Angelababy lộ diện trước công chúng là vào cuối tháng 11. Cô lặng lẽ đưa con trai Tiểu Hải Miên đi bệnh viện cấp cứu. Khi đó, gương mặt Angelababy lộ rõ sự mệt mỏi với hốc mắt trũng sâu, dáng vẻ tiều tụy. Theo Sina, thời gian qua, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh sụt cân khá nhiều vì lo lắng cho sự nghiệp.