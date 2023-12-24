Angelababy lộ diện bên cạnh con trai cưng với ngoại hình gây xôn xao sau gần 3 tháng bị phong sát

Theo người chụp ảnh, Angelababy trang điểm nhẹ nhàng, mặc trang phục giản dị khi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cô gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt hốc hác thấy rõ. Dù vậy, minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) vẫn có vẻ ngoài xinh đẹp và nổi bần bật giữa đám đông. Đặc biệt là Angelababy có tâm trạng rất tốt, không ngừng trò chuyện và tươi cười với những người bạn của mình. Nguồn tin cũng khen Angelababy chăm con khéo.

Mới đây, Angelababy đã xuất hiện tại 1 nhà hàng sang trọng ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cô đưa con trai Tiểu Hải Miên đi ăn cùng bạn bè.

Trước đó, một trận động đất có cường độ 6,2 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) và gây thiệt hại nặng nề. Theo con số ban đầu, số người thiệt mạng trong trận động đất tại Cam Túc lên tới 131 người, số người bị thương là gần 800 người. Rất nhiều nghệ sĩ của Trung Quốc đã nhanh chóng tham gia ủng hộ, hỗ trợ các nạn nhân của vụ động đất. Nữ diễn viên Angelababy cũng âm thầm gửi tiền ủng hộ nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Quỹ từ thiện Phục Tinh Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết, Angelababy đã gửi tặng lượng lớn áo ấm, lều bông, máy phát điện và các nhu yếu phẩm hỗ trợ cuộc sống hàng ngày cho người dân vùng thiên tai.

Ngay sau khi tin tức trên đăng tải, hành động của Angelababy nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên vẫn tích cực với các hoạt động thiện nguyện dù sự nghiệp đang gặp khó khăn.

Angelababy hiện trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Lùm xùm đi xem show thoát y của Lisa (BLACKPINK) tại Pháp, khiến cô bị cấm sóng ngầm. Nữ diễn viên sinh năm 1989 bị xóa hình ảnh khỏi show truyền hình, dự án phim ảnh dừng ra mắt, không được tham dự sự kiện giải trí và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội.

Sự nghiệp ngưng trệ khiến địa vị, hình ảnh trong giới giải trí của Angelababy tụt dốc thê thảm. Cô đã nhờ cậy chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh và đồng nghiệp trong giới giúp đỡ cứu vãn tình thế nhưng bị họ từ chối.

Để duy trì tên tuổi, gần đây, Angelababy tìm kiếm cơ hội hoạt động ở thị trường quốc tế. Cô nhận lời chụp ảnh cho tạp chí thời trang Grazia Singapore vào tháng 11. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Angelababy không có thêm cơ hội nghề nghiệp nào mới ở nước ngoài.