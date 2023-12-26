Angelababy bị show truyền hình Keep Running loại thẳng tay, không còn cơ hội trở lại làng giải trí?

Sao quốc tế 26/12/2023 12:43

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Angelababy đã mất sạch hợp đồng liên quan đến show truyền hình Keep Running.

Vào ngày 25/12, QQ đưa tin, Angelababy đã bị loại khỏi vai trò thành viên chính thức, người quảng bá của chương trình Running Man phiên bản Trung và người đại diện thương hiệu sữa chua An Mộ Hy - nhà tài trợ show.

Nghệ sĩ tiếp quản các vị trí Angelababy để lại nói trên chính là Bạch Lộc. Từ bệ đỡ là cơ hội thay thế Angelababy, Bạch Lộc nghiễm nhiên trở thành "chị đại" của show truyền hình Keep Running.

Angelababy bị show truyền hình Keep Running loại thẳng tay, không còn cơ hội trở lại làng giải trí? - Ảnh 1

Theo QQ, việc bị đối tác lâu năm từ chối tiếp tục làm việc cho thấy danh tiếng và địa vị lao dốc của Angelababy ở showbiz Trung Quốc. Không chỉ hợp đồng liên quan đến show Keep Running, nguồn tin trong giới còn cho biết có rất nhiều thương hiệu đã đề nghị dừng hợp tác sớm với Angelababy.

Lý do là hình tượng của Angelababy quá tiêu cực, tương lai của người đẹp này sau khi bị cấm sóng cũng rất mông lung. Do đó, các đối tác không đủ kiên nhẫn và không muốn mạo hiểm để duy trì hợp tác với nữ diễn viên này. QQ đánh giá rằng việc bị nhà sản xuất, nhãn hàng quay lưng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Angelababy trong ngày cô quay lại showbiz.

Angelababy bị show truyền hình Keep Running loại thẳng tay, không còn cơ hội trở lại làng giải trí? - Ảnh 2

Vì ồn ào xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn ở bar thoát y, Angelababy bị "phong sát" ngầm sự nghiệp nghệ thuật. Từ đầu tháng 10 đến nay, sao nữ 34 tuổi đã bị xóa hình ảnh khỏi show truyền hình, dự án phim ảnh dừng ra mắt, không được tham dự sự kiện giải trí và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội.

Angelababy bị show truyền hình Keep Running loại thẳng tay, không còn cơ hội trở lại làng giải trí? - Ảnh 3

Thời gian qua, Angelababy nỗ lực cứu vớt tên tuổi của mình. Nữ diễn viên quyên góp cứu trợ cho nạn nhân vùng thiên tai động đất Cam Túc (Trung Quốc), chuyển hướng phát triển sang thị trường nước ngoài. Cụ thể, vào tháng 11, cô xuất hiện trên một tạp chí thời trang của Singapore và được ngợi ca là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, bộ ảnh không làm thay đổi thái độ của người hâm mộ Trung Quốc dành cho nữ diễn viên.

Tuy nhiên, Angelababy vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh ảm đạm, bế tắc.

Angelababy lộ diện bên cạnh con trai cưng với ngoại hình gây xôn xao sau gần 3 tháng bị phong sát

Angelababy lộ diện bên cạnh con trai cưng với ngoại hình gây xôn xao sau gần 3 tháng bị phong sát

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đang truyền tay nhau hình ảnh lộ mặt hiếm hoi của Angelababy sau gần 3 tháng ở ẩn vì bị phong sát ngầm.

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