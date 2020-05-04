Yêu đàn bà cũ: Tôi muốn cho mẹ con cô ấy một gia đình

Linh từng nói với tôi, em là đàn bà cũ , anh là đàn ông mới, khó lắm! Tôi đương nhiên biết khó thế nào. Tôi chưa từng kết hôn, còn cô ấy đã từng là vợ, giờ là mẹ đơn thân. Tôi không có nhiều trải nghiệm, chuyện tình của chúng tôi cũng không được ủng hộ.

Người ta có thể nghĩ cô ấy khác biệt, vì từng ly hôn và có con. Nhưng tôi lại thấy cô ấy đặc biệt, vì giữa rất nhiều người phụ nữ, tôi lại muốn chở che và bù đắp cho cô ấy.

Linh không phải là người phụ nữ trẻ đẹp nhất tôi từng gặp. Nhưng cảm giác khi ở bên cô ấy, tôi không thể quên. Cô ấy nhẹ nhàng, hiểu chuyện, kiên cường và đầy cảm xúc. Cô ấy có thể khóc vì cảm động, nhưng mạnh mẽ đến quật cường. Cô ấy dịu dàng nhưng cũng thể kiên định chẳng ai lay chuyển được. Cô ấy hay cười, nhưng trong lòng lại chứa đựng rất nhiều tổn thương. Một người phụ nữ như thế ắt đã có một cuộc sống chẳng dễ dàng.

Tôi không nghĩ mình là người đàn ông cao thượng. Bản chất của tình yêu chính là sự bao dung xen lẫn ích kỷ. Bạn yêu một người không phải vì họ là ai, mà vì bạn là ai khi bên cạnh họ. Cô ấy chấp nhận tôi không hoàn hảo, và tôi cũng chấp nhận cô ấy đầy khuyết điểm. Chẳng phải đó chính là bản chất của tình yêu đúng nghĩa?

Và vì cô ấy đặc biệt, nên lời tỏ tình của tôi cũng chẳng thể là “anh yêu em”, hay “em làm bạn gái anh nhé?”. Tôi chỉ hỏi cô ấy: “Để anh làm chồng của em, làm cha của con em được không?”. Vì tôi muốn cho cô và con một gia đình, đó là lời hứa ý nghĩa nhất tôi có thể thực hiện.

Vì tôi muốn cho cô và con một gia đình, đó là lời hứa ý nghĩa nhất tôi có thể thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng biết trong lòng cô ấy luôn thiếu cảm giác an toàn. Cô ấy muốn được yêu nhưng cũng dè chừng với tình yêu của mình. Cô ấy sợ mình tổn thương, cũng sợ con bị liên lụy. Cô ấy muốn bên tôi, nhưng vẫn giữ một chân để lùi. Cô ấy như loài chim từng ngã mà sợ cành cong, giữ riêng cho mình một khoảng trời bất an lo lắng.

Tôi chỉ có thể từ tốn chứng minh bản thân. Tôi yêu cô ấy bằng sự chung thủy tuyệt đối, bằng những việc làm thực tế. Tôi thương con của cô ấy bằng sự bao dung và kiên nhẫn. 4 năm đầu lấy nhau, tôi không muốn cô ấy sinh con, để con của cô ấy làm quen với tôi, với gia đình mới. Con tôi có thể sinh ra đủ cha đủ mẹ, còn có một người anh bảo vệ sau này. Còn con của cô ấy thiệt thòi hơn, nó cần thời gian và cảm giác an toàn nhiều hơn.

Tôi chưa từng hối hận khi lấy một người phụ nữ ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa từng hối hận khi lấy một người phụ nữ ly hôn. Tôi cũng không thấy mình thiệt thòi. Vì những gì vợ tôi có thể cho tôi, làm cho gia đình nhiều khi còn hơn những người phụ nữ trẻ đẹp khác. Bởi cô ấy từng biết qua đổ vỡ, nên quý trọng từng chút hạnh phúc. Vì cô ấy thấu hiểu hy sinh nên chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Người ta có thể nói cô ấy là đàn bà cũ không còn giá trị, nhưng chỉ cần bên tôi, cô ấy chắc chắn luôn quý giá. Vì tôi có đủ bản lĩnh để cô ấy trở thành người vợ hạnh phúc, xinh đẹp và đảm đang nhất. Phụ nữ từng là ai không quan trọng, quan trọng là bên cạnh cô ấy có một người đàn ông thật tâm trân quý cô ấy hay không.