Muốn chồng cả đời chung thủy, gái lạ mồi chài vẫn thẳng thừng từ chối với câu “tôi có vợ rồi” chị e đừng giữ chồng mà chỉ cần làm được điều này là đủ.

Thay vào đấy, hãy dùng sự khôn khéo trong giao tiếp, tinh tế trong hành xử để không cần giữ thì chân anh ấy vẫn chẳng rời bạn nửa bước.

Nếu đàn bà đẹp có thể khiến đàn ông để mắt trong phút chốc thì đàn bà khôn sẽ khiến đàn ông để tâm cả đời. Chị em đừng cố gắng thể hiện sự giỏi giang của mình bằng cách cố gắng hơn thua với chồng trong mọi trường hợp.

Bạn có cuộc đời của riêng mình, có ước mơ, hoài bão để ấp ủ thì hãy nỗ lực để hiện thực hóa nó - Ảnh minh họa: Internet

Có ước mơ

Lấy chồng, sinh con không đồng nghĩa với việc đàn bà phải chấp nhận ở nhà chăm con hay lùi lại phía sau để làm hậu phương. Hãy nhớ rằng, dẫu bạn có chiều chồng chăm con khéo đến mấy thì khi được hỏi “vợ anh làm gì?”, đàn ông chỉ đáp gỏn gọn “cô ấy ở nhà chăm con thôi” mà không hề thầm cảm ơn sự hi sinh của vợ đâu.

Bạn có cuộc đời của riêng mình, có ước mơ, hoài bão để ấp ủ thì hãy nỗ lực để hiện thực hóa nó. Đừng ngần ngại nói cho chồng biết những đự định, ấp ủ của mình để nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ và công nhận từ bạn đời nhé.

Phụ nữ độc thân yêu thương bản thân bao nhiêu thì sau khi có gia đình càng phải nuông chiều mình gấp bội - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương bản thân

Đừng nghĩ đàn ông nào cũng muốn vợ nhường hết những điều tốt đẹp cho mình, vì chồng vì con mà sống cực khổ, lam lũ. Phụ nữ độc thân yêu thương bản thân bao nhiêu thì sau khi có gia đình càng phải nuông chiều mình gấp bội.

Hãy mua mỹ phẩm tốt mà dưỡng da, ngừng mặc đồ rẻ tiền, luôn trang điểm nhẹ nhàng và không quên xịt chút nước hoa trước khi ra đường. Hãy để chồng phải sợ mất vợ, ngày càng say mê, yêu thương thay vì chán ngán.­

Đàn bà khôn sẽ yếu đuối khi muốn, mạnh mẽ khi cần... - Ảnh minh họa: Internet

Không dựa dẫm

Là vợ, bạn có quyền yếu mềm để được đàn ông nuông chiều, cưng yêu, cũng là để tạo cơ hội cho chồng khẳng định bản lĩnh. Tuy nhiên, chị em đừng quá phụ thuộc vào chồng kẻo anh ấy sẽ vô tình xem bạn là gánh nặng, không làm nên trò trống gì.

Đàn bà khôn sẽ yếu đuối khi muốn, mạnh mẽ khi cần, luôn tự lập để không chỉ chồng mà bất cứ ai cũng chẳng dám xem thường họ.