Vợ làm được 5 điều này sau cánh cửa phòng ngủ, không cần giữ chồng cũng tự khắc ngoan

Phụ nữ yêu 06/01/2019 10:30

Muốn chồng cả đời chung tình vợ chỉ cần làm việc này mỗi tối, kẻ thứ ba dù muốn cũng đừng hòng phá hoại được.

Chị em hãy lưu ngay bài viết này để không cần giữ chồng vẫn ngoan, cả đời chung tình, không biết ngoại tình là gì.

Vợ làm được 5 điều này sau cánh cửa phòng ngủ, không cần giữ chồng cũng tự khắc ngoan - Ảnh 1
Chỉ cần hư trên giường chồng sẽ một bước không rời, cả đời thủy chung, mỡ dâng miệng mèo cũng thẳng thừng từ chối - Ảnh minh họa: Internet

1. “Hư” khi lên giường

Phụ nữ đừng vì sợ chồng đánh giá mà quá ngoan lúc ái ân, cũng đừng ngần ngại chủ động đòi hỏi để khiến đàn ông bị dẫn dắt trong cuộc yêu. Ngày thường chồng nói gì bạn nghe nấy không sao, nhưng lúc lên giường hãy “hư hỏng” nhất có thể.

Việc thoải mái thể hiện cảm xúc, đam mê trong chuyện ấy sẽ khiến chồng như bị cuốn theo. Sự cuồng nhiệt, mãnh liệt ấy của vợ là chất men say khiến chồng dù đi đâu, với ai, làm gì cũng chỉ mong nhanh về nhà để được ôm lấy người vợ quyến rũ của mình.

2. Một nụ hôn sâu

Dù đã kết hôn, đã chung chăn chung gối và bên nhau mỗi ngày nhưng phụ nữ đừng vì thế mà quên việc thể hiện tình yêu với chồng. Chẳng cần những món quà đắt tiền hay lời nịnh ngọt, chỉ với một nụ hôn sâu, nồng nàn bạn đã khiến chồng đứng ngồi không yên rồi.

Đặc biệt, trước khi đi ngủ và buổi sáng khi thức dậy chính là hai thời điểm bạn cần đặt lên môi chồng nụ hôn âu yếm.

Vợ làm được 5 điều này sau cánh cửa phòng ngủ, không cần giữ chồng cũng tự khắc ngoan - Ảnh 2
Phụ nữ đừng chỉ đẹp khi ra đường, trong khi lúc lên giường mới là thời điểm bạn cần xinh đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet

3. Lời “em yêu anh”

Đừng tiết kiệm lời yêu với chồng, nhất là câu “em yêu anh”. Phụ nữ hãy luôn nhắc nhở chồng rằng bạn yêu anh ấy rất nhiều, rằng bạn hạnh phúc khi có chàng kề bên. Hành động ấy không chỉ giúp tình cảm vợ chồng thêm khắng khít mà còn tạo đà để chàng hành xử như thế với bạn.

4. Xịt nước hoa khi đi ngủ

Phụ nữ đừng chỉ đẹp khi ra đường, trong khi lúc lên giường mới là thời điểm bạn cần xinh đẹp nhất. Mặc bộ đồ ngủ tươm tất, tô chút son dưỡng môi và xịt chút nước hoa lên người chính là công thức quyến rũ chồng hiệu quả nhất.

Dám chắc, chỉ cần biết được tuyệt chiêu này thì chồng sẽ cả đời mê mệt, say vợ như say rượu, yêu thương nuông chiều hết mực.

Vợ làm được 5 điều này sau cánh cửa phòng ngủ, không cần giữ chồng cũng tự khắc ngoan - Ảnh 3
Sự an ủi, quan tâm nhỏ nhặt ấy sẽ giúp vợ chồng thêm gần gũi, hoà thuận - Ảnh minh họa: Internet

5. Massage cho nhau

Phụ nữ dù mạnh mẽ, giỏi giang đến mấy khi về nhà hãy cứ yếu mềm bên chồng. Cũng vậy, nếu mỏi lưng, đau vai hãy nhờ anh ấy massage để giảm căng thẳng. Sự an ủi, quan tâm nhỏ nhặt ấy sẽ giúp vợ chồng thêm gần gũi, hoà thuận.

Nếu thấy chồng mỏi mệt bạn cũng đừng ngần ngại mà hãy chủ động giúp anh ấy thư giản. Có như thế thì dù thức hay ngủ chàng cũng chỉ muốn được bên bạn. 

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