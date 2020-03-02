Vợ khôn ngoan là phải biết 'làm nũng' với chồng vào thời điểm này, ai không biết sớm thì quá thiệt thòi

Đàn ông dễ mềm lòng khi thấy người phụ nữ của mình mè nheo, muốn được yêu chiều như một đứa trẻ. Tuy nhiên muốn làm nũng thì phụ nữ cũng phải cần chọn đúng cách và đúng vào những thời điểm sau.

Mặc dù chỉ cần nói những câu đơn giản nhưng với giọng điệu gợi cảm, nũng nịu thì chắc chắn đủ khiến chồng cảm thấy hào hứng ngay. Sau cuộc ''yêu'' thì vợ hãy ôm nhẹ chồng rồi khen ngợi những câu như: "Hôm nay chồng tuyệt thế'', ''Chồng xoa lưng cho vợ ngủ nhé''... Người đàn ông nghe xong chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái và vui sướng vô cùng.

Thường thì sau khi kết hôn nhiều năm hai vợ chồng sẽ không còn mặn mà trong chuyện chăn gối nữa. Để cải thiện tình hình thì phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết thay đổi bản thân mình, hãy chọn bồ đồ ngủ gợi cảm rồi "lượn lờ" trước mặt chồng. Sau đó, hãy ũng nịu và thỏ thẻ nói những lời chồng muốn nghe nhất khi thân mật.

Mặc dù chỉ cần nói những câu đơn giản nhưng với giọng điệu gợi cảm, nũng nịu thì chắc chắn đủ khiến chồng cảm thấy hào hứng ngay - Ảnh minh họa: Internet

2. Lúc chồng đang giận dỗi

Khi có mâu thuẫn phụ nữ lúc nào cũng muốn mình luôn đúng. Sự thật thì đàn ông thừa nhận sai đôi khi chỉ vì nhường nhịn, vì sợ bạn buồn mà thôi. Bởi thế, phụ nữ cũng phải biết hạ cái tôi trước, đừng làm chồng mình phải giận, vợ chồng cũng khó làm hòa.

Những lúc như vậy thì người vợ khôn ngoan sẽ biết cách ôm chồng rồi nũng nịu: "Anh giận em à? Em xin lỗi, em sai rồi, anh hết giận đi nhé''. Lúc đó dù cho anh ấy có đang tức giận nhiều thế nào cũng sẽ bình tĩnh rồi yêu thương vợ nhiều hơn.

3. Trước khi chồng đi nhậu với bạn bè

Để an tâm mà không cần tra hỏi hay nhắn tin liên tục xem chồng đang ở đâu thì thay vào đó phụ nữ hãy tỏ ra tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng thường xuyên ra ngoài gặp gỡ, nhậu nhẹt với bạn bè hay đôi khi là đi tiếp khác khiến rất nhiều phụ nữ lo lắng. Để an tâm mà không cần tra hỏi hay nhắn tin liên tục xem chồng đang ở đâu thì thay vào đó phụ nữ hãy tỏ ra tin tưởng và nói những lời nhỏ nhẹ: "Chồng à, anh đừng có uống nhiều quá nhé, nhanh còn về với mẹ con em'' hay là ''Em đợi anh về ngủ chứ không có anh em sợ lắm''.

Dù chỉ là những lời nhỏ nhẹ ngọt ngào thôi những sẽ khiến đàn ông cảm thấy mình cần có trách nhiệm với vợ hơn. Bất kể chồng có về muộn thề nào phụ nữ cũng hãy chờ chồng, chuẩn bị nước tắm cho chồng. Cứ như vậy anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi khi để vợ ở nhà một mình chờ đợi.

Đừng nghĩ chồng đi làm việc thì mình không được gọi điện hỏi thăm vì sợ phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn lần sau họ sẽ không bao giờ ra ngoài nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng nữa. Đàn bà biết làm nũng lúc nào cũng chỉ khiến đàn ông mê mẩn và không bao giờ có ý định phản bội...

4. Khi chồng phải đi công tác xa

Đừng nghĩ chồng đi làm việc thì mình không được gọi điện hỏi thăm vì sợ phiền phức, như vậy chỉ càng khiến người đàn ông cảm thấy vợ vô tâm với mình mà thôi.

Ngược lại khi chồng phải đi công tác thì phụ nữ khôn ngoan nhất định phải thường xuyên gọi điện cho chồng: "Mấy ngày nữa thì anh về, em nhớ anh đến phát điên rồi đây nè''. Đảm bảo nghe xong anh ấy lập tức muốn về với bạn ngay. Hôn nhân muốn hạnh phúc bền vững thì vợ chồng phải biết tạo cảm giác nhớ nhung cho nhau.