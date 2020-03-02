Vợ khôn ngoan là phải biết 'làm nũng' với chồng vào thời điểm này, ai không biết sớm thì quá thiệt thòi

Phụ nữ yêu 02/03/2020 12:40

Không phải chỉ lúc yêu mới cần làm nũng mà kể cả khi đã có chồng thì phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết áp dụng đúng cách, đúng thời điểm.

Đàn ông dễ mềm lòng khi thấy người phụ nữ của mình mè nheo, muốn được yêu chiều như một đứa trẻ. Tuy nhiên muốn làm nũng thì phụ nữ cũng phải cần chọn đúng cách và đúng vào những thời điểm sau.

1. Khi ''yêu''

Thường thì sau khi kết hôn nhiều năm hai vợ chồng sẽ không còn mặn mà trong chuyện chăn gối nữa. Để cải thiện tình hình thì phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết thay đổi bản thân mình, hãy chọn bồ đồ ngủ gợi cảm rồi "lượn lờ" trước mặt chồng. Sau đó, hãy ũng nịu và thỏ thẻ nói những lời chồng muốn nghe nhất khi thân mật.

Mặc dù chỉ  cần nói những câu đơn giản nhưng với giọng điệu gợi cảm, nũng nịu thì chắc chắn đủ khiến chồng cảm thấy hào hứng ngay. Sau cuộc ''yêu'' thì vợ hãy ôm nhẹ chồng rồi khen ngợi những câu như: "Hôm nay chồng tuyệt thế'', ''Chồng xoa lưng cho vợ ngủ nhé''... Người đàn ông nghe xong chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái và vui sướng vô cùng. 

phu nu khon ngoan 1
Mặc dù chỉ  cần nói những câu đơn giản nhưng với giọng điệu gợi cảm, nũng nịu thì chắc chắn đủ khiến chồng cảm thấy hào hứng ngay - Ảnh minh họa: Internet

2. Lúc chồng đang giận dỗi 

Khi có mâu thuẫn phụ nữ lúc nào cũng muốn mình luôn đúng. Sự thật thì đàn ông thừa nhận sai đôi khi chỉ vì nhường nhịn, vì sợ bạn buồn mà thôi. Bởi thế, phụ nữ cũng phải biết hạ cái tôi trước, đừng làm chồng mình phải giận, vợ chồng cũng khó làm hòa.

Những lúc như vậy thì người vợ khôn ngoan sẽ biết cách ôm chồng rồi nũng nịu: "Anh giận em à? Em xin lỗi, em sai rồi, anh hết giận đi nhé''. Lúc đó dù cho anh ấy có đang tức giận nhiều thế nào cũng sẽ bình tĩnh rồi yêu thương vợ nhiều hơn.

3. Trước khi chồng đi nhậu với bạn bè

phu nu khon ngoan 2
Để an tâm mà không cần tra hỏi hay nhắn tin liên tục xem chồng đang ở đâu thì thay vào đó phụ nữ hãy tỏ ra tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng thường xuyên ra ngoài gặp gỡ, nhậu nhẹt với bạn bè hay đôi khi là đi tiếp khác khiến rất nhiều phụ nữ lo lắng. Để an tâm mà không cần tra hỏi hay nhắn tin liên tục xem chồng đang ở đâu thì thay vào đó phụ nữ hãy tỏ ra tin tưởng và nói những lời nhỏ nhẹ: "Chồng à, anh đừng có uống nhiều quá nhé, nhanh còn về với mẹ con em'' hay là ''Em đợi anh về ngủ chứ không có anh em sợ lắm''.

Dù chỉ là những lời nhỏ nhẹ ngọt ngào thôi những sẽ khiến đàn ông cảm thấy mình cần có trách nhiệm với vợ hơn. Bất kể chồng có về muộn thề nào phụ nữ cũng hãy chờ chồng, chuẩn bị nước tắm cho chồng. Cứ như vậy anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi khi để vợ ở nhà một mình chờ đợi.

phu nu khon ngoan 3
Đừng nghĩ chồng đi làm việc thì mình không được gọi điện hỏi thăm vì sợ phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn lần sau họ sẽ không bao giờ ra ngoài nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng nữa. Đàn bà biết làm nũng lúc nào cũng chỉ khiến đàn ông mê mẩn và không bao giờ có ý định phản bội...

4. Khi chồng phải đi công tác xa 

Đừng nghĩ chồng đi làm việc thì mình không được gọi điện hỏi thăm vì sợ phiền phức, như vậy chỉ càng khiến người đàn ông cảm thấy vợ vô tâm với mình mà thôi.

Ngược lại khi chồng phải đi công tác thì phụ nữ khôn ngoan nhất định phải thường xuyên gọi điện cho chồng: "Mấy ngày nữa thì anh về, em nhớ anh đến phát điên rồi đây nè''. Đảm bảo nghe xong anh ấy lập tức muốn về với bạn ngay. Hôn nhân muốn hạnh phúc bền vững thì vợ chồng phải biết tạo cảm giác nhớ nhung cho nhau.

Vì sao vợ chồng cãi nhau tuyệt đối không nên nhắc chuyện quá khứ?

Vì sao vợ chồng cãi nhau tuyệt đối không nên nhắc chuyện quá khứ?

Vợ chồng cãi nhau đã căng thẳng, nhưng lôi chuyện quá khứ để chì chiết chau là điều không nên vì nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ khôn ngoan phụ nữ khôn ngoan bí kíp giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này