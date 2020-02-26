Thật ra là vì phụ nữ đặt niềm tin tuyệt đối vào lòng chung thủy của chồng. Họ không cho mình sự phòng bị vào những tình huống nhạy cảm dẫn đến việc chồng vụng trộm .

Có những người vợ đến khi tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình họ vẫn không thể tin được. Vì họ từng cực kì tin tưởng vào tình yêu của chồng. Chẳng hạn như một người chồng khi trở về nhà luôn hết lòng yêu thương vợ, chưa từng làm vợ thất vọng, buồn phiền thì làm sao có thể nghĩ sẽ có ngày ngoại tình? Đến khi biết chồng phản bội , họ không chấp nhận được sự thật đau đớn này.

Nỗi khổ của phụ nữ khi mang thai không phải người đàn ông nào cũng có thể thấu hiểu. Nếu đàn ông chung thủy, yêu thương vợ sẽ đồng cảm, chăm sóc, cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng nếu đàn ông vô tâm thì sẽ dễ va phải ngoại tình nếu không được gần gũi vợ.

Trong thời gian mang thai, ngoài việc kiêng cữ quan hệ, phụ nữ còn ít có cảm giác khi thân mật với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian mang thai, ngoài việc kiêng cữ quan hệ, phụ nữ còn ít có cảm giác khi thân mật với chồng. Nhưng nhu cầu của nhiều ông chồng lại cao, có khi còn nhiều hơn trước khi vợ mang thai. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến đàn ông ngoại tình, để giải tỏa nhu cầu sinh lý.

Phụ nữ dù mang thai sẽ chịu nhiều cực khổ, nhưng cũng đừng bỏ bê chồng. Hãy dịu dàng với anh ấy khi cần, và quan sát cẩn thận để tránh những tình huống xấu.

Có kẻ “tình nghi” xuất hiện

Đã là vợ chồng cũng không có nghĩa là bạn lúc nào cũng ở bên “giữ” anh ấy. Cuộc sống của chồng cũng có nhiều mối quan hệ, trong đó sẽ xuất hiện những người phụ nữ muốn cướp lấy chồng bạn.

Và dù là đàn ông tử tế thì cũng có xúc cảm với cái mới, với phụ nữ đẹp. Huống hồ, nếu đó là người thường xuyên gặp chồng bạn, còn chủ ý muốn cưa cẩm anh ấy, thì cực kì nguy hiểm. Vì không hẳn là đàn ông nào cũng muốn ngoại tình, mà là vì có nhiều người thứ ba cao tay xen vào hôn nhân của bạn.

Vì thế, hãy cẩn thận với những “kẻ tình nghi” xung quanh chồng bạn, dù là đồng nghiệp, bạn học, hay chỉ là người bán quán cà phê mà chồng bạn hay uống… Người vợ khôn ngoan không cần khư khư giữ lấy chồng, nhưng phải biết cách bảo vệ gia đình của mình.

Khi vợ chồng mâu thuẫn

Nếu vợ chồng mâu thuẫn thường xuyên, sẽ dễ dẫn đến ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cãi vã là chuyện thường tình. Nhưng nếu vợ chồng mâu thuẫn thường xuyên, sẽ dễ dẫn đến ngoại tình.

Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực, hôn nhân cũng có những căng thẳng nhất định. Nếu cùng lúc chịu đựng quá nhiều áp lực, đàn ông sẽ có xu hướng tìm người đàn chia sẻ, thấu hiểu. Nếu họ tìm đến một người phụ nữ khác thì rất dễ xiêu lòng, dẫn đến ngoại tình.

Vì thế, những vấn đề giữa vợ chồng nên được giải quyết triệt để bằng giao tiếp, thấu hiểu và tìm cách hòa hợp.

Xa vợ lâu ngày

Bản lĩnh của đàn ông nằm ở lòng chung thủy với vợ. Nhưng đàn ông là sinh vật ham thích chinh phục, ngay cả khi đã có gia đình. Đàn ông cũng không chịu được cô đơn như phụ nữ. Họ cũng cần được chăm sóc, sẻ chia, thấu hiểu và giải quyết nhu cầu sinh lý. Vì thế, nếu xa vợ quá lâu, đàn ông sẽ có tư tưởng ngoại tình. Người nào “yếu tâm lý” sẽ dễ tìm đến người thứ ba để giải tỏa, để được bù đắp khi thiếu vắng vợ.

Khi hôn nhân quá an toàn

Đàn ông thích những điều mới mẻ, thử thách. Vì thế, một cuộc hôn nhân quá “nề nếp” lặp đi lặp lại không có gì đổi mới, trông thì bình yên, an toàn nhưng lại khiến đàn ông thấy nhàm chán. Đàn ông sẽ muốn tìm đến những cái lạ, bước vào ngoại tình để thám hiểm.

Phụ nữ nên đổi mới hôn nhân, từ bản thân đến những lúc vợ chồng gần gũi, tạo cơ hội cho cả hai có nhiều cảm giác mới mẻ. Hôn nhân chỉ có thể bền vững khi được giữ gìn và làm mới.

Vợ nên để ý những tình huống nhạy cảm khiến chồng ngoại tình này để tìm cách bảo vệ gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ nên để ý những tình huống nhạy cảm khiến chồng ngoại tình này để tìm cách bảo vệ gia đình của mình. Ngoại tình là một quá trình, có khởi nguồn và kéo dài đủ lâu để bộc phát. Vì thế, hãy dập lửa từ khi chỉ mới nhen nhóm, hơn là để nó bùng phát không thể kiểm soát.