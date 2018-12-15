Vợ đẹp hay xấu là do chồng có đủ tài giỏi cho họ 3 thứ này không

Phụ nữ yêu 15/12/2018 05:30

Chồng là đất, vợ là hoa, đất tốt lành, hoa sẽ nở rộ, đất bạc màu hoa sẽ héo rũ. Và vợ đẹp hay xấu, là do chồng có đủ tài giỏi cho họ 3 thứ này không.

Hơn 80% hạnh phúc của một gia đình phụ thuộc vào người phụ nữ. Phụ nữ chính là người nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa hạnh phúc cho thế hệ hôm nay và cả sau này của một ngôi nhà. Trọng trách và nhiệm vụ của một người phụ nữ càng lớn thì họ càng cần một người chồng giàu bao dung, thấu hiểu và đồng hành cùng họ. Để ít nhất, họ thấy những cố gắng nỗ lực của mình xứng đáng được trân trọng, ghi nhận bằng yêu thương và cảm thông.

Với phụ nữ, trước năm 30 tuổi, ngoại hình của họ đẹp hay xấu là do cha mẹ quyết định. Nhưng từ sau 30 tuổi, ngoại hình của họ xấu hay đẹp là ở người chồng cạnh bên. Hôn nhân có thể tạo ra một người phụ nữ nhẹ nhàng, xinh đẹp, hoặc một người phụ nữ xấu xí, bất hạnh. Chồng là đất, vợ là hoa, đất tốt lành, hoa nở rộ, đất bạc màu hoa héo rũ. Và vợ đẹp hay xấu, là do chồng có đủ tài giỏi cho họ 3 thứ này không.

Vợ đẹp hay xấu là do chồng có đủ tài giỏi cho họ 3 thứ này không - Ảnh 1
Chồng là đất, vợ là hoa, đất tốt lành, hoa nở rộ, đất bạc màu hoa héo rũ - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác an toàn

Tâm sinh tướng, phụ nữ càng an yên thư thả, bề ngoài càng thanh tao nhẹ nhàng. Phụ nữ nhiều âu lo bất an, tự khắc dung mạo cũng chẳng thể nở hoa. Bản lĩnh của đàn ông không phải nằm ở việc cho phụ nữ tấm áo khoác lộng lẫy mà tâm hồn thì trầm đục không yên. Đàn ông hơn nhau là nằm ở bản lĩnh có thể cho vợ cảm giác an toàn.

Mà cảm giác an toàn ở phụ nữ nghe thì mơ hồ nhưng đều là những việc đàn ông có thể làm. Như nếu biết vợ lo lắng khi mình về trễ, thì chồng bớt chút thời gian la cà để về sớm hơn. Nếu biết tính phụ nữ đều hay ghen, thì cứ giữ thân giữ mình trước, rõ ràng để vợ chẳng phải để tâm. Nếu biết vợ tự ti vì vóc dáng thì chồng chủ động để vợ rảnh rang chăm chút bản thân. Hay đơn giản là giúp vợ vài việc nhà, cho vợ ủi an khi mỏi mệt.

Vợ đẹp hay xấu là do chồng có đủ tài giỏi cho họ 3 thứ này không - Ảnh 2
Đàn ông hơn nhau là nằm ở bản lĩnh có thể cho vợ cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người chồng thường nghĩ chỉ cần có tiền vợ mình sẽ chẳng thấy bất an. Nhưng tiền chồng mang về không bao giờ đủ để vợ thấy an tâm về chồng. An toàn ở phụ nữ chính là được thấu hiểu và sẻ chia, được tôn trọng và trân quý, được khích lệ và tin tưởng. Sự an toàn ở phụ nữ phải đến từ một trái tim chân thành nhất hướng về họ.

Sự lãng mạn

Phụ nữ là hoa, thế thì lãng mạn trong hôn nhân như thứ mật ngọt khiến hoa càng rực rỡ đằm thắm. Người khôn nên biết hoa chỉ để nơi lồng kính buồn tẻ không bao giờ là hoa đẹp. Và đàn ông tài giỏi nên hiểu không thể cho vợ những lãng mạn đam mê thì vợ chẳng thể mãi rạng ngời tươi trẻ.

Phụ nữ, dù ít hay nhiều luôn có một tâm hồn thích mộng mơ và khao khát sự lãng mạn. Hôn nhân dễ dàng khiến cuộc sống của họ nhiều lo toan, thì họ càng cần những phút giây được chồng chiều chuộng đầy ý nhị và đam mê. Họ cần một chút lửa từ tình yêu lâu năm có thể mai một từ chồng. Họ cần chồng thấu hiểu họ cũng muốn được nhìn thấy sự yêu thương đôi chút lãng mạn của chồng. Phụ nữ càng biết mình được trân quý, càng như đó hoa dù có trái mùa vẫn đòi khoe sắc.

Vợ đẹp hay xấu là do chồng có đủ tài giỏi cho họ 3 thứ này không - Ảnh 3
Phụ nữ càng biết mình được trân quý, càng như đó hoa dù có trái mùa vẫn đòi khoe sắc - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương

Thứ trang sức đắt giá nhất luôn khiến phụ nữ đẹp bất chấp tuổi tác và thời gian chính là yêu thương của người đàn ông bên cạnh họ.

Có người từng nói phụ nữ đẹp trên đời này chỉ có 2 dạng, một là họ đẹp trong mắt bất cứ ai, và hai là chỉ đẹp trong mắt người họ thương. Tình yêu sẽ luôn có thể khiến phụ nữ đẹp, bằng sự hài lòng, kiêu hãnh, tự tin và cả hạnh phúc.

Là đàn ông, dù là bao nhiêu năm bên nhau cũng hãy yêu thương người phụ nữ của mình như thuở ban đầu. Khi cô ấy già đi, khi cô ấy đã cạn hết xuân thì, thì yêu thương của dàn ông luôn là thứ thuốc đầy quyền năng giúp vợ luôn đẹp vì hạnh phúc.

Vợ đẹp hay xấu là do chồng có đủ tài giỏi cho họ 3 thứ này không - Ảnh 4
Là đàn ông, dù là bao nhiêu năm bên nhau cũng hãy yêu thương người phụ nữ của mình như thuở ban đầu - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, còn đàn ông hơn nhau ở người phụ nữ đi cùng. Phụ nữ đẹp là do người đàn ông cạnh bên biết yêu thương. Phụ nữ xấu là do người chồng hẹp hòi thương yêu. Vì vậy, đàn ông muốn sang vì vợ thì đừng keo kiệt thương yêu hay thấu hiểu dành cho vợ mình. Vợ đẹp vợ vui thì chồng chỉ có lợi chứ chẳng thiệt bao giờ.

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Từ khóa:   vợ chồng hôn nhân vợ hạnh phúc

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