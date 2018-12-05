Với đàn ông, đây là câu nói khiến họ thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc nhất. Vì đàn ông xem sự nghiệp, tiền bạc là bộ mặt, sĩ diện của họ trước mắt gia đình và người khác. Nếu bạn chê họ kiếm ít tiền thì chẳng khác nào nói họ là người vô dụng, không đáng mặt đàn ông.

Đây là những câu nói có mức độ sát thương vô cùng lớn với bạn đời. Vì vậy, vợ chồng nên lựa lời để nói với nhau, tránh vì vài câu vô tình vô tâm mà khiến gia đình lung lay.

Phụ nữ là người vợ người mẹ trong gia đình thì nhất định phải mềm mỏng và tinh tế để giữ lửa, tiếp lửa cho chồng con. Lời nói của phụ nữ cũng nên vừa phải vừa đủ để có giá trị và giúp ích cho chồng. Phụ nữ dễ tổn thương thì đàn ông cũng vậy, dù là chỉ vì một vài câu nói. Đừng để chỉ vì vài lời như thế mà khiến vợ chồng đến cả nhìn mặt nhau cũng khó.

Đáng tiếc là không ít bà vợ lại chẳng để ý điều này, lại vô tư nói không giữ ý tứ. Họ có thể tự hào khi chồng kiếm được nhiều tiền, nhưng sẽ thấy thật mất mặt khi chồng kiếm ít đi. Từ đó, họ dùng những câu từ dễ làm chồng thấy phẫn uất. Thậm chí, họ còn so sánh chồng với người khác, một điều đại kỵ tương tự với đàn ông.

“Em nhìn lại mình ăn mặc thế nào đi”

Với phụ nữ, nhiều lời khen cũng không thể nhớ lâu bằng một lời chê, nhất là từ chồng. Họ không chỉ nhớ lâu, mà còn kèm theo buồn phiền và tổn thương. Huống hồ, ngoại hình là điều quan trọng với mọi phụ nữ. Khi nghe chồng chê bai về ngoại hình, vợ nào cũng thấy cực kì tồi tệ.

Phụ nữ lại dễ suy diễn, nghĩ ngợi lung tung. Chỉ từ một câu chê bai vô tình của chồng, vợ bắt đầu để tâm suy nghĩ, thậm chí ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai.

Đàn ông nên hiểu, phụ nữ nào cũng thích được khen đẹp. Và nếu cô ấy chưa thể đẹp thì hãy giúp cô ấy đẹp hơn. Chồng có thể vì thấy vợ ăn mặc chưa thu hút mà lựa lời nhẹ nhàng để nói, như “Em mặc bộ này chưa làm em đẹp nhất đâu, để anh giúp em chọn cái đẹp nhất nhé”. Chỉ cần vậy, không người vợ nào lại không thấy hạnh phúc khi chồng tâm lý.

Với phụ nữ, nhiều lời khen cũng không thể nhớ lâu bằng một lời chê, nhất là từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

“Sao anh lười biếng thế?”

Tâm lý chung của đàn ông thường là không thích làm việc nhà. Đây cũng chỉ là bản tính sẵn có của họ, thích làm chuyện lớn lao ngoài xã hội hơn. Và phụ nữ cũng đừng lấy điều này ra làm lý do để chê bai, trách móc chồng mình. Nhất là khích bác, dè bỉu trước mặt chồng hay người khác là đại kỵ.

Vợ khôn chính là biết mềm mỏng trong câu từ để chồng tự nguyện làm theo ý mình. Vợ có thể nói vài câu như “Anh giúp em đi, không có anh thật khó quá”, hay “Dáng vẻ chồng em làm việc nhà đúng là không ai bằng”. Biến vài câu trách móc bằng một lời khen để chồng làm điều mình muốn thì chỉ có thể là một người vợ cao tay.

“Anh đừng chạm vào em!”

Ngay cả khi giận hờn hay mỏi mệt đến cỡ nào, vợ cũng đừng để chồng nghe câu nói này. Vì với đàn ông, họ sẽ nghĩ vợ đang muốn né tránh mình, họ cảm thấy không được tôn trọng.

Vợ càng khôn ngoan sẽ càng biết cách chối từ chồng nhẹ nhàng và tinh tế nhất. Vợ có thể nói “Nay em mệt, mai em bù lại anh nhé”, hay vài câu ngọt một chút để chồng không thấy bị chối từ khó nghe. Dù sao, không được đáp ứng đàn ông cũng có chút tổn thương, thế thì nên biết cách xoa dịu anh ấy sẽ tốt hơn.

Vợ càng khôn ngoan sẽ càng biết cách chối từ chồng nhẹ nhàng và tinh tế nhất - Ảnh minh họa: Internet

Là vợ chồng, càng thương yêu thì càng nên biết cách chọn lời nói dành cho nhau. Thương càng nhiều thì lời nói cũng nên dễ nghe hơn. Ngược lại, vài lời vô tâm chính là vì không biết nghĩ cho nhau. Dù sao thì cũng là nói, chẳng mất bao sức, thế thì chọn câu dễ nghe nhất, để kéo nhau gần lại vẫn sẽ tốt hơn, phải không?