3 thứ đàn ông cần, 3 điều đàn bà muốn để hôn nhân không có ngày tuyệt vọng

Đàn ông muốn vợ sẽ thành người đồng hành của họ trên mọi hành trình, thật sự không hề muốn vợ sẽ là người kiểm soát mọi thứ trong đời mình. Họ muốn ngôi nhà là nơi đủ ấm đủ thoải mái để sau mỏi mệt cuộc sống thì đó sẽ là nơi họ muốn trở về nhất. Nhà sẽ là nơi có bữa cơm gia đình thơm nóng, có người vợ cười dịu dàng hỏi han hôm nay chồng có mệt có gì vui buồn không. Đàn ông cần một ngôi nhà như thế để về, để được ủi an, xoa dịu. Nhà không nên là nơi chỉ cho đàn ông ám ảnh, căng thẳng và mỏi mệt hơn.

Đàn ông luôn có nhu cầu tin tưởng và ngưỡng mộ từ người phụ nữ của mình. Nhưng vợ đôi khi lại không để ý hay xem nhẹ. Khi những gì chồng làm đã quá thường xuyên và như một trách nhiệm, vợ sẽ quên ghi nhận và động viên chồng bằng những lời khen.

Phụ nữ nên nhớ không giờ là thừa cho những lời khen và ghi nhận cố gắng, công sức của chồng. Đàn ông luôn muốn sự nể trọng và ngưỡng mộ, như được đánh giá cao. Và chỉ cần cho họ một tình yêu có đủ ngưỡng mộ thế này, đàn ông chắc chắn sẽ cho phụ nữ đủ ngọt ngào mà họ muốn.

Sự mới mẻ, tự do

Đàn ông trời sinh đã nuôi nhiều tham vọng chinh phục và khám phá. Phụ nữ khi kết hôn đòi hỏi sự sở hữu, còn đàn ông lại cần tự do. Đàn ông không muốn gia đình là nhà giam, ở đó mọi thứ mọi điều trong đời đàn ông đều để phụ nữ giữ. Đàn ông cần khoảng trời riêng, đủ sức vùng vẫy và đủ vừa để muốn trở về nhà. Phụ nữ khôn ngoan chính là cho đàn ông tự do để tìm những thứ anh ấy muốn, trong khuôn khổ an toàn.

Phụ nữ khi kết hôn đòi hỏi sự sở hữu, còn đàn ông lại cần tự do - Ảnh minh họa: Internet

3 điều phụ nữ muốn

Lắng nghe

Phụ nữ đôi khi sẽ chẳng cần điều gì quá cao sang, chỉ là muốn chồng có thể ngồi nghe hết những muộn phiền trong ngày của mình. Họ cũng không cần chồng giải quyết hết mọi nỗi niềm ở họ, họ muốn chồng tự nguyện nghe và cho họ động lực bằng sự tập trung và chú ý. Chỉ cần có vậy, họ đã thấy an toàn và đủ sức mạnh để bước tiếp.

Cảm giác an toàn, được che chở, yêu thương

Phụ nữ ở nhà lo cho con, chuẩn bị từng bữa ăn cho chồng, không phải để mang tiếng là kẻ ăn bám chồng. Phụ nữ có chồng là để được cùng nhau hạnh phúc, chia sẻ yêu thương và thấu hiểu. Và thứ họ sợ nhất không phải là nghèo khó vất vả, mà là một người chồng không cho họ được cảm giác an toàn, bảo bọc và yêu thương.

Phụ nữ có chồng là để được cùng nhau hạnh phúc, chia sẻ yêu thương và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Mà cảm giác an toàn đó của phụ nữ cũng đâu có gì nhiều, đôi khi chỉ là cái nắm tay chiếc ôm khi họ mỏi mệt, vài tin nhắn lời nói khi họ tuyệt vọng. Nói đơn giản chính là phụ nữ cần cảm giác được để tâm và có người ở bên san sẻ cùng mình. Đàn ông nếu tiếc cả những điều nhỏ nhặt ấy thì sẽ có ngày muộn màng nhận ra vợ đã không còn bên mình nữa.

Muốn có người chia sẻ việc nhà

Điều mọi phụ nữ sợ nhất là người chồng biếng nhác và vô tâm. Đây sẽ là “tử huyệt” khiến đàn bà chết mòn trong hôn nhân vì thiếu thốn yêu thương, chia sẻ.

Việc nhà không phải là chuyện chỉ riêng đàn bà làm được hay là việc chỉ đàn bà phải làm. Tiền cũng không phải chỉ đàn ông có thể hay phải kiếm. Đàn ông có thể ra ngoài kiếm tiền, đàn bà cũng vậy. Do đó, việc nhà phụ nữ làm thì đàn ông cũng nên phụ giúp một tay. Chỉ có đàn ông tệ bạc mới cho rằng việc nhà chỉ là việc của đàn bà.

Đàn bà dù bao dung và giàu thứ tha đến mấy cũng đều có mong muốn chồng giúp đỡ chuyện nhà cửa khi cần. Dù rằng họ có thể tự làm hết mọi việc, nhưng họ cần sự quan tâm chia sẻ từ chồng. Đó là sự bình đẳng trong hôn nhân phải có để vợ không thấy nặng nề, căng thẳng.