Vợ quá ích kỷ, ấu trĩ sẽ khiến chồng vô cùng mệt mỏi, chán chường và chẳng muốn về nhà. Bởi lẽ, nếu người khác được vợ chào đón với nụ cười trên môi, với mâm cơm ấm nóng thì đàn ông có vợ ích kỷ lại phải đối diện với người vợ có gương mặt sưng sỉa, chỉ thích cơm hàng cháo chợ.

Là phụ nữ, nếu không bỏ ngay những thói xấu này chẳng sớm thì muộn ắt chồng ngoại tình , cặp bồ bên ngoài vì quá khiếp vợ trước người vợ của mình.

Nếu không sớm dẹp bỏ thói xấu này, vẫn cứ so đo tính toán, chỉ muốn nhận chứ không muốn cho thì phụ nữ đừng trách vì sao đàn ông ngoại tình , hôn nhân rạn nứt.

Phụ nữ chỉ biết nghĩ cho mình thường nhất bên trọng nhất bên khinh, luôn đòi hỏi quyền lợi cho bản thân mà không hề nghĩ cho người khác. Họ đòi hỏi chồng phải thương yêu, chiều chuộng mình nhưng lại chẳng mấy khi để tâm đến việc chồng đang vui hay buồn, nó đang gặp phải điều gì trắc trở hay không.

Là phụ nữ, đừng hơn thua với chồng, cũng đừng chỉ đạo chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Thích sai bảo chồng

Nếu chồng không không giỏi việc nhà, không biết cách sẻ chia, đỡ đần vợ, chị em hãy dần dần hướng dẫn anh ấy. Đừng sai bảo chồng theo kiểu “anh nhặt rau giúp em đi nào”, “sao anh cứ nằm ườn ra thế, cơm còn chưa nấu đây này”, “ơ hay, anh không thấy bao nhiêu việc đây à, lại giúp em mau”. Thay vào đấy, bạn hãy khéo léo kéo chồng giúp mình bằng những câu nói ngọt ngào, những lời khen ngợi. “Anh giúp em nhé”, “chồng em giỏi quá”, “cảm ơn anh yêu” chính là những lời bạn nên rót vào tai chồng.

Là phụ nữ, đừng hơn thua với chồng, cũng đừng chỉ đạo chồng. Hãy để anh ấy có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông, bao bọc, chở che và đỡ đần cho người phụ nữ của đời mình.

Một khi bị vợ làm cho thương tổn, xấu hổ đàn ông sẽ chẳng tiếc nuối gì cuộc hôn nhân hiện tại, người vợ quá vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

3. So sánh chồng với đàn ông khác

Chồng là người đàn ông bạn đã lựa chọn để kết hôn, là người bạn đã yêu đắm say đến mức quên cả đất trời, muốn được chung sống bên nhau trọn đời. Thế nên, bạn cần có trách nhiệm với lựa chọn của chính mình, hãy học cách chấp nhận những thiếu sót và công nhận những điểm mạnh của bạn đời.

So sánh chồng với đàn ông khác, hạ bệ chồng là sai lầm khiến mọi đàn ông sợ hãi. Bởi lẽ, đàn ông vốn tự trọng, sĩ diện. Một khi bị vợ làm cho thương tổn, xấu hổ họ sẽ chẳng tiếc nuối gì cuộc hôn nhân hiện tại, người vợ quá vô tâm.

Dù có giận chồng đến mấy bạn cũng đừng cãi nhau với anh ấy trước mặt người khác, đừng kể xấu chồng với người ngoài - Ảnh minh họa: Internet

4. Làm chồng mất mặt chốn đông người

Vợ chồng sống với nhau, khó tránh khỏi những bất hòa, mâu thuẫn. Thay vì “vạch áo cho người xem lưng”, phụ nữ hãy thuộc lòng câu nói “xấu che, tốt khoe”. Dù có giận chồng đến mấy bạn cũng đừng cãi nhau với anh ấy trước mặt người khác, đừng kể xấu chồng với người ngoài.

Giữ thể diện cho chồng chính là giữ lấy lòng tự tôn cho chính bạn. Nếu không, chàng sẽ muốn tháo chạy khỏi cuộc hôn nhân sai lầm ngay lập tức.