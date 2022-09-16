Vợ chồng những lần mỏi mệt chẳng muốn nhìn thấy nhau, phải nói điều gì đây, phải làm thế nào để bão đừng ghé qua ngôi nhà của mình?

Hãy nhớ, lời xin lỗi luôn là câu nói khiến bão tố tránh xa ngôi nhà của chúng ta...

Con gái lấy chồng chưa tròn 2 năm, vậy mà đã cãi nhau lặt vặt chẳng ít lần. Đến hôm nay, con lẳng lặng về nhà chẳng nói lời nào, chỉ ở trong phòng cả buổi chiều. Tận đêm, khi mẹ vào ngủ cạnh con, con mới lí nhí hỏi mẹ. Rằng suốt mấy mươi năm bên ba con, những khi cãi vã chẳng phân nổi thắng thua, những lần mỏi mệt chẳng muốn nhìn thấy nhau, phải nói điều gì đây, phải làm thế nào để bão đừng ghé qua ngôi nhà của mình? Con gái nhỏ biết không, gần 30 năm mẹ bên ba con, không kể hết những trận cãi vã lớn nhỏ. Từ thuở mới gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng, vốn đã dễ người này đi hướng này, người kia đi hướng kia. Mẹ còn nhớ, cách đây khoảng gần 25 năm, khi ấy con vẫn chưa chào đời, mẹ và ba chỉ mới lấy nhau khoảng 2 năm như con và chồng bây giờ. Lúc đó, cả hai vợ chồng chỉ mới có một căn nhà nhỏ của ông bà nội con. Ba con khi đó muốn cầm cố căn nhà để mở tiệm làm bánh. Mẹ vốn không đồng ý, vì đó căn nhà là của ông bà, hơn nữa kinh doanh làm bánh vốn không phải là thế mạnh của ba con.

Đó là lần đầu tiên ba và mẹ có một cuộc cãi vã thực sự lớn. Và tất nhiên, khi cãi nhau, thế nào chẳng làm nhau đau bởi những câu từ tổn thương. Ba con đóng sầm cửa ra khỏi nhà, bỏ lại mẹ đến tận khuya mới trở về. Khi ba con trở về, ông ấy chẳng nhìn mẹ lấy một cái, cứ vậy bỏ vào phòng ngủ. Mẹ bước vào phòng, chỉ nói một câu xin lỗi, chẳng thêm gì khác. Ba con cũng ôm lấy mẹ, cũng chỉ thốt một câu xin lỗi. Đêm đó, như câu xin lỗi giúp ba mẹ ngủ cạnh nhau ngon hơn, dễ chịu và thoải mái hơn. Đến sáng hôm sau, ba mẹ ngồi lại tìm hướng kinh doanh khác ít vốn hơn, cũng không cần phải cầm cố căn nhà của ông bà. Ảnh minh họa: Internet Con biết không, suốt mấy mươi năm sau đó, cả ba và mẹ vẫn cãi nhau, vẫn có khi mỏi mệt chẳng muốn nhìn mặt nhau. Nhưng điều quan trọng hơn hết chính là cả hai không bao giờ tiếc lời xin lỗi dành cho nhau, dù là ai sai ai đúng. Xin lỗi là vì lúc nóng giận chưa nghĩ cho đối phương. Xin lỗi vì nói lời khiến đối phương đau lòng. Xin lỗi vì chút vội vàng hiểu sai người bạn đời của mình. Và xin lỗi vì đã không nhẹ nhàng cùng nhau giải quyết mọi chuyện…

Con phải hiểu, lời xin lỗi trong hôn nhân không phải lúc cũng là người sai nói, mà phải từ cả hai người. Xin lỗi không phải để rõ ràng người này đúng người kia sai. Xin lỗi là để xoa dịu những mâu thuẫn quá mức căng thẳng giữa cả hai. Xin lỗi là để làm dịu những mỏi mệt trong hôn nhân. Và xin lỗi còn là thiện ý của cả hai muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, thay vì chỉ đòi bằng được thắng thua. Cha và mẹ đã luôn giữ lời xin lỗi thế này suốt bao năm qua, đủ để tôn trọng, thấu hiểu nhau và tìm cách hòa hợp với nhau khi xảy ra cãi vã. Con gái nhỏ, mẹ biết không dễ để ta nói lời xin lỗi trước. Nhưng hãy là người nói trước, chồng con cũng sẽ dần hiểu thiện ý của con và nó cũng sẽ học được cách nói xin lỗi để giữ hạnh phúc gia đình. Sau đó, hãy cùng chồng đặt một nguyên tắc xin lỗi. Em xin lỗi vì em muốn mình cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Anh xin lỗi vì không muốn em buồn lòng. Lời xin lỗi, không dễ nói, nhưng một khi nói ra từ hai phía, được thấu hiểu bởi đối phương thì đó là chất keo hàn gắn hôn nhân hiệu quả nhất. Hãy nhớ, lời xin lỗi luôn là câu nói khiến bão tố tránh xa ngôi nhà của chúng ta, con gái ơi...

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