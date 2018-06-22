Vợ chỉ cần làm 4 điều này khi cãi nhau chồng sẽ xuống nước nói xin lỗi ngay

Phụ nữ yêu 22/06/2018 15:24

Một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách khiến những trận cãi nhau trở nên nhẹ nhàng và dễ giải quyết thay vì đổ thêm dầu vào lửa.

Chén bát còn có lúc xô nhau huống gì vợ chồng sao có thể tránh được những cự cãi, mâu thuẫn. Thế nhưng, một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách khiến những trận cãi nhau trở nên nhẹ nhàng và dễ giải quyết thay vì đổ thêm dầu vào lửa.

Vợ chỉ cần làm 4 điều này khi cãi nhau chồng sẽ xuống nước nói xin lỗi ngay - Ảnh 1

Mỗi khi vợ chồng cãi nhau phụ nữ đừng quên bình tĩnh để chồng hạ hỏa mà lắng nghe  - Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhu thắng cương

Dẫu biết những khi cãi nhau ta sẽ khó mà giữ bình tĩnh hay nói những lời nhỏ nhẹ với đối phương, thế nhưng nếu muốn tranh cãi mà không làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng bạn cần học cách tự trấn tĩnh. Dù giận chồng đến mấy cũng không được to tiếng, càng không được làm chồng mất mặt trước mặt người khác.

Hãy “cơm sôi bớt lửa”, chờ đến khi chỉ còn hai vợ chồng mới phân tích cho anh ấy nghe đúng sai, phải trái. Dám chắc, với những lời hợp tình hợp lý của bạn chồng sẽ xuống nước xin lỗi vợ ngay.

Vợ chỉ cần làm 4 điều này khi cãi nhau chồng sẽ xuống nước nói xin lỗi ngay - Ảnh 2
Ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ rằng, chính chiến tranh lạnh là liều thuốc độc giết chết hôn nhân của họ - Ảnh minh họa: Internet

Nói không với chiến tranh lạnh

Rất nhiều cặp vợ chồng dù vẫn yêu thương nhau nhưng lại phải chấp nhận đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân. Họ lí giải rằng do giữa họ không còn tiếng nói chung, không còn tìm thấy sự thấu hiểu, lắng nghe hay sự sẻ chia trong cuộc sống ở người bạn đời. Ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ rằng, chính chiến tranh lạnh là liều thuốc độc giết chết hôn nhân của họ.

Vợ chồng giận nhau, dù vấn đề lớn hay nhỏ cũng phải thẳng thắn trò chuyện, giải quyết dứt điểm. Nếu để những khúc mắc tồn đọng lâu ngày sẽ tạo nên nhiều hục hặc lớn hơn. Đến khi “tức nước vỡ bờ” thì đã không còn cách cứu vãn được nữa.

Vợ chỉ cần làm 4 điều này khi cãi nhau chồng sẽ xuống nước nói xin lỗi ngay - Ảnh 3
Hãy dùng lí lẽ, lập luận để “buộc tội” chàng thay vì dùng thái độ quy chụp vô lí - Ảnh minh họa: Internet

Không mù quáng bắt chồng nhận sai

Dẫu biết phụ nữ là phái yếu, là người cần được chồng bảo bọc chở che. Thế nhưng phụ nữ ơi, chuyện gì ra chuyện đó, chồng bạn sẽ luôn yêu thương bạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh ấy phải thao túng cho những sai lầm của bạn.

Một khi chàng không làm gì sai bạn đừng mong bắt anh ấy nhận lỗi, càng không nên chứng tỏ mình luôn đúng. Hãy dùng lí lẽ, lập luận để “buộc tội” chàng thay vì dùng thái độ quy chụp vô lí.

Không nhắc lại chuyện cũ

Chuyện cũ là những điều đã qua, nếu là chuyện xấu thì bạn hãy quên hết, nếu là điều tốt thì hãy luôn nhắc nhớ bản thân để có những hình dung tốt đẹp khi nghĩ về chồng mình. Rất nhiều phụ nữ chỉ vì chồng phạm phải một sai lầm nhỏ mà phủ nhận sạch sẽ những nỗ lực của chồng trong trách nhiệm với gia đình, vợ con. Như thế chẳng khác nào bạn đang “đánh kẻ chạy lại”.

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Vợ chồng giận nhau đến mấy cũng đừng nói những lời này kẻo hối không kịp

Dưới đây là những nguyên tắc khi cãi nhau chị em phải thuộc lòng, đừng dại phạm phải kẻo chồng xem thường, ngoại tình không đắn đo.

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