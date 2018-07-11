Vợ cao tay dùng chiêu độc này sẽ trị chồng dứt khỏi nhân tình ngay

Phụ nữ yêu 11/07/2018 16:54

Đây chính là chiêu độc trị chồng ngoại tình của đàn bà khôn, chị em hãy thuộc lòng để bồ nhí khiếp sợ, chồng nể phục bội phần.

Phát hiện chồng ngoại tình đàn bà đừng vội đánh ghen, hãy làm ngay điều này để dù có cho tiền chồng cũng không dám tái phạm, một lòng một dạ yêu thương vợ cả đời.

Vợ cao tay dùng chiêu độc này sẽ trị chồng dứt khỏi nhân tình ngay - Ảnh 1
“Ông ăn chả, bà ăn nem” chưa bao giờ là cách làm khôn ngoan, thậm chí nó còn kéo bạn xuống vũng lầy tội lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Không tìm cách trả thù chồng

Chồng ngoại tình là chồng sai, bởi anh ấy phản bội vợ con để lên giường với đàn bà khác thì sao có thể đúng cho cam. Thế nhưng, phụ nữ đừng vì đớn đau, thương tổn mà nảy sinh ý định trả thù chồng bằng việc lặp lại chính sai lầm ấy. “Ông ăn chả, bà ăn nem” chưa bao giờ là cách làm khôn ngoan, thậm chí nó còn kéo bạn xuống vũng lầy tội lỗi, biến bạn từ người vô tội thành kẻ có tội.

Lúc này, đàn bà hãy bình tĩnh để trò chuyện với chồng. Hãy để anh ấy có cơ hội nói lên tất cả suy nghĩ của mình, về nguyên nhân và hoàn cảnh mọi thứ diễn ra. Sau đấy, quyết định thứ tha hay chấm dứt vẫn chưa muộn.

Vợ cao tay dùng chiêu độc này sẽ trị chồng dứt khỏi nhân tình ngay - Ảnh 2
“Thả” cho chồng tha hồ bay nhảy rồi tự trở về là sai lầm khiến anh ấy càng lấn lướt và lún sâu hơn vào mối tình vụng trộm kia - Ảnh minh họa: Internet

Không quá ảo tượng về vị trí của mình trong mắt đối phương

Đàn ông chơi chán rồi cũng quay về nhà thôi, rồi anh ấy sẽ thấy không phụ nữ nào trên đời tốt bằng vợ mình. Đấy chính là ảo tưởng mọi người vợ khi biết chồng thay lòng đổi dạ, lang chạ với nhân tình. Họ tự tin mình chẳng cần làm gì chồng vẫn ngoan ngoãn quay về, họ “thả” cho chồng tha hồ bay nhảy mà quên mất rằng đấy chính là cơ hội để anh ấy càng lấn lướt và lún sâu hơn vào mối tình vụng trộm kia.

Chồng ngoại tình là vì đã chán vợ, đã không còn yêu vợ như ngày đầu. Đàn bà muốn có được trái tim của chồng mình, muốn anh ấy cả đời thủy chung hãy luôn ý thức việc làm đẹp mình, làm mới hôn nhân trước khi người thứ ba có cơ hội chen chân.

Vợ cao tay dùng chiêu độc này sẽ trị chồng dứt khỏi nhân tình ngay - Ảnh 3
Chỉ khi đã trải qua những hoàn cảnh tương tự, chỉ khi đã từng đớn đau, tủi hờn như bạn thì họ mới có thể đưa ra những ý kiến khách quan nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hỏi ý kiến người có kinh nghiệm

Tất nhiên, khi rơi vào hoàn cảnh trên ai cũng mong muốn được trải lòng với người nhà, bạn thân hay với chính mẹ mình. Những trục trặc trong hôn nhân, những đổi thay của bạn đời khiến đàn bà mềm yếu đến mức có thể tâm sự với bất cứ ai họ tin tưởng, nhưng người thích hợp nhất để có thể cho bạn lời khyên phải là người có kinh nghiệm.

Chỉ khi đã trải qua những hoàn cảnh tương tự, chỉ khi đã từng đớn đau, tủi hờn như bạn thì họ mới có thể đưa ra những ý kiến khách quan, trung thực và sát thực tế nhất. Sự hỗ trợ tinh thần ấy chính là điểm tựa vững chắc để bạn an yên đương đầu với sóng gió phía trước.

Vợ cao tay dùng chiêu độc này sẽ trị chồng dứt khỏi nhân tình ngay - Ảnh 4
Đàn bà khôn hiểu rằng “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại” - Ảnh minh họa: Internet

Không “vạch áo cho người xem lưng”

Dẫu có đang tuyệt vọng, thương tổn đến mấy đàn bà cũng đừng vì thế mà tung hê tất thảy mọi chuyện với thiên hạ, cũng đừng rêu rao lên mạng xã hội kẻo vô tình bóp chết hôn nhân. Hãy cứ bình tĩnh đã, đừng cố gắng làm đau đối phương, cũng đừng nặng lời hay miệt thị chàng. Đàn bà khôn hiểu rằng “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, tội lỗi dù lớn đến mấy nhưng một khi chồng đã biết quay đầu họ sẽ không tiếc công cho anh ấy một cơ hội. Tất nhiên, chỉ một cơ hội duy nhất trong đời.

Chỉ cần làm được bấy nhiêu điều thôi thì chồng bạn dù có đang say nắng nhân tình cũng sẽ thấy ân hận, hối lỗi mà quỳ gối xin vợ thứ tha.

Đánh ghen làm gì cho mệt, chồng ngoại tình vợ hãy làm ngay điều này để bồ nhí khiếp vía, chồng sợ đến già

Đánh ghen làm gì cho mệt, chồng ngoại tình vợ hãy làm ngay điều này để bồ nhí khiếp vía, chồng sợ đến già

Phát hiện chồng ngoại tình đàn bà nào cũng đau, cũng khóc ngất vì không thể ngờ người đàn ông đầu ấp tay gối lại có thể lang chạ với đàn bà khác.

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