Đàn ông ngoại tình nhưng không dám bỏ vợ chính là vì chẳng ai hiểu họ bằng người phụ nữ này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nghĩ mọi đàn ông khi “ăn vụng” đều mong nhanh chóng ly hôn để đến với nhân tình thì bạn đã nhầm. Thực chất đa phần đàn ông đều lo sợ bị vợ phát hiện, họ càng sợ hơn nếu vợ đòi ly hôn.

Khi léng phéng bên ngoài người chồng có thể viện ra vô số lý do dể bao biện cho sai trái của mình. Họ có thể đổ thừa rằng do vợ không biết làm mới mình khiến chồng chán, do áp lực phải trở thành người chồng như ý vợ muốn hay đơn giản hơn là do hôn nhân không hạnh phúc. Chung quy, đàn ông sẽ đổ mọi lỗi lầm lên vợ để mình có cơ hội ngoại tình.

Thế nhưng, đàn ông có thể nuôi bồ nhí nhưng lại không bao giờ có dũng khí bỏ vợ. Bởi họ thừa hiểu rằng vợ chính là người hiểu họ nhất, là người cho đàn ông cơ hội được là chính mình một cách trần trụi bản năng và chân thật nhất.

Đàn ông ham vui, hám của lạ nhưng rất sợ bị vợ phát hiện mình mèo mả gà đồng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vui chơi qua đường, không hề có ý định nghiêm túc với nhân tình

Rất nhiều đàn ông ngoại tình không phải vì không còn yêu vợ, cũng không phải vì gia đình lục đục. Họ ngoại tình đơn giản vì họ muốn thế.

Những phút giây ngoài vợ ngoài chồng cho đàn ông cảm giác mới mẻ, phấn khích đến choáng ngợp. Họ chìm đắm bên nhân tình, có thể bỡn cợt hay lãng mạn đến khó tin. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ trao đổi đôi bên cùng có lợi. Những người chồng muốn vui chơi qua đường sẽ không dại dột đánh đổi gia đình với vợ đẹp con ngoan với một cô nàng sẵn sàng lên giường dù biết tay họ đã đeo nhẫn cưới.

Ly hôn không chỉ làm đàn ông, phụ nữ mà cả con cái của họ cũng đớn đau nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn là cả một hệ lụy đớn đau

Hai từ ly hôn có thể được các cặp vợ chồng dễ dàng nhắc đến mỗi khi cự cãi, to tiếng hay xảy ra mâu thuẩn. Thế nhưng, đấy là những lời được nói ra khi tức giận, mất kiểm soát. Khi bình tĩnh chính đàn ông lại là người sợ nhắc đến hai từ này nhất.

Ly hôn có thể là cánh cửa mở ra khung trời hạnh phúc nhưng cũng là ngõ cụt của những đớn đau. Những hệ lụy, những tổn thương khi bạn đời không chung thủy, những điều tiếng về nguyên nhân thực sự dẫn đến hôn nhân tan vỡ khiến đàn ông cảm thấy bị đe dọa về sĩ diện, lòng tự tôn và xấu hổ trước mọi người.

Sợ con cái tổn thương

Sẽ chẳng có gì to tát nếu một cặp vợ chồng ly hôn vì không còn yêu nhau nữa, muốn cho nhau cuộc sống riêng để thỏa sức là những điều mình muốn thay vì giam cầm nhau cả đời. Tuy nhiên, nếu một cuộc hôn nhân kết thúc vì người chồng bội bạc, người bố thay lòng sẽ khiến con cái tổn thương vô cùng.

Đàn ông có thể vô tình với vợ nhưng lại rất trọng tình với con cái, họ rất sợ con mình sẽ phải chịu thương tổn hoặc trở nên căm ghét bởi những sai lầm mình gây ra.