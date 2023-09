Không ai có thể hiểu chồng bằng vợ

Khi léng phéng bên ngoài người chồng có thể viện ra vô số lý do dể bao biện cho sai trái của mình. Họ có thể đổ thừa rằng do vợ không biết làm mới mình khiến chồng chán, do áp lực phải trở thành người chồng như ý vợ muốn hay đơn giản hơn là do hôn nhân không hạnh phúc. Chung quy, đàn ông sẽ đổ mọi lỗi lầm lên vợ để mình có cơ hội ngoại tình.