Dù có ‘đầu thai’ đàn ông cũng không thể quên được những người phụ nữ này...

Phụ nữ yêu 14/05/2018 15:37

Đây là những người phụ nữ quan trọng nhất đời người đàn ông, quan trọng đến mức dù có “đầu thai” đàn ông vẫn không thể quên được.

Dù đi qua cuộc đời đàn ông bao lâu, ở lại kề bên hay ra đi không lời từ biệt thì trong sâu thẳm tâm hồn mình người đàn ông mãi nhớ về những ký ức, những thói quen và cả những đớn đau họ đã có cùng nhau.

Dù có ‘đầu thai’ đàn ông cũng không thể quên được những người phụ nữ này... - Ảnh 1
Mối tình đầu là vùng ký ức bất khả xâm phạm với mọi đàn ông, ở đó, vợ dù muốn cũng không thể bước chân vào - Ảnh minh họa: Internet

Mối tình đầu

Tình đầu chính là người có được nhiều cái lần-đầu-tiên nhất của đàn ông. Đây chính là người phụ nữ sở hữu cái nắm tay đầu tiên, vòng tay ôm đầu tiên và cả nụ hôn đầu tiên. Những rung động đầu đời, những ấp ôm quyến luyến và cả những ngô nghê của kẻ chưa có kinh nghiệm yêu đương khiến đàn ông thuở ấy như phát cuồng vì người phụ nữ đầu đời của mình.

Tình đầu, dù hợp hay tan, dù thành đôi hay chia đôi ngã cũng khiến đàn ông nhung nhớ một đời. Bởi lẽ, những hạnh phúc, đớn đau và cả những thổn thức ấy là cả thanh xuân tươi đẹp, là tuổi trẻ quý giá mà mọi đàn ông đều lưu giữ. Đây chính là lý do vì sao tất cả các cô vợ dù đang có hôn nhân hạnh phúc đến mấy vẫn không ngừng ghen tuông với mối tình đầu của chồng.

Dù có ‘đầu thai’ đàn ông cũng không thể quên được những người phụ nữ này... - Ảnh 2
Người yêu cũ dù đã khiến cánh đàn ông thương tổn, đớn đau đến mấy thì họ vẫn không thôi nghĩ về các nàng thơ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu cũ

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở/ Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Người yêu cũ chính là những dang dở, những ray rứt khôn nguôi là những kỷ niệm không phai trong trái tim mỗi người đàn ông. Họ có thể trải qua nhiều mối tình trong đời và mỗi mối tình ấy lại có những dấu ấn khác nhau. Cô người yêu thứ nhất thu hút bởi sự ngây thơ, non trẻ; cô người yêu thứ hai lại cá tính, mạnh mẽ và hấp dẫn khó cưỡng lại; cô người yêu thứ ba là những ái ân mãnh liệt, những gần gũi xác thân đê mê.

Đàn ông có thể nhanh chóng quên đi người cũ để đến với người mới, thế nhưng những gì đã qua lại được họ nhớ như in trong đầu. Đơn giản là bởi, họ đã từng yêu thật lòng, từng có nhau trong đời. Dù có lấy vợ, sinh con thì mọi đàn ông đều có thể kể ra vanh vách về những mối tình đã qua của mình.

Dù có ‘đầu thai’ đàn ông cũng không thể quên được những người phụ nữ này... - Ảnh 3
Những cô gái hư sẽ khiến đàn ông cả đời nhung nhớ, bồi hồi khi nhớ lại thuở được gần gũi với nàng - Ảnh minh họa: Internet

Tình một đêm

Nếu nghĩ tình một đêm là những gì hời hợt chỉ thoáng qua đời đàn ông rồi tan biến vào hư không thì bạn đã nhầm. Những cô gái “hư” với sự phóng khoáng, bất cần và cả đôi chút hoang dại sẽ khiến mọi đàn ông say mê chỉ với một ánh mắt nhìn. Dù chỉ gần nhau trong một đêm với men say, mùi thuốc lá và rời khỏi đời nhau vào sáng sớm hôm sau thì dù không biết tên tuổi, không nhớ nổi mặt nhưng cô gái ấy lại có vị trí rất đặc biệt trong tiềm thức của đàn ông.

Dù có ‘đầu thai’ đàn ông cũng không thể quên được những người phụ nữ này... - Ảnh 4
Người phụ nữ đàn ông chọn làm vợ chính là người phụ nữ có ý nghĩa sâu sắc nhất với họ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ

Đàn ông như một con ngựa bất kham, luôn khát khao chinh phục, tìm kiếm những vùng đất mới để thỏa chí tang bồng. Tuy nhiên, đến một thời điểm nhất định họ lại muốn tìm đến sự ổn định bên một người phụ nữ duy nhất, và người đó chính là cô gái họ chọn làm vợ. Đây chính là người phụ nữ sau cuối của cánh mày râu, là người chàng tìm thấy yêu thương, lòng tin và cả sự thấu hiểu trong tâm hồn. Đây chính là người cùng chàng xây dựng gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ và cùng nhau già đi. Và tất nhiên, đây chính là người phụ nữ hằn sâu nhất trong tâm tưởng đàn ông, quan trọng đến mức dù có  “đầu thai” chàng cũng không thể quên được.

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