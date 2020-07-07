Trước khi ly hôn, phụ nữ nhất định phải đòi cho bằng được 2 thứ quan trọng này từ đàn ông!

Khi ly hôn, nếu phụ nữ khờ dại mải miết đau khổ, dằn vặt bản thân thì phụ nữ thông minh sẽ đòi cho bằng được 2 thứ này. Nhờ thế mà cuộc sống khi trở thành phụ nữ ly hôn của họ rực rỡ, hạnh phúc đến ngạc nhiên.

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong có cuộc hôn nhân ấm êm viên mãn, cùng người đàn ông mình yêu thương già đi trong hạnh phúc. Thế nhưng, nếu không có được may mắn ấy, nếu chẳng thể tiếp tục cuộc hôn nhân khổ hạnh thì kết thúc chính là quyết định sáng suốt nhất.

Dù tệ bạc, đáng khinh nhưng tiền của chồng phụ nữ nhất định phải lấy đủ. Đừng vì cái tôi quá lớn mà đẩy chính mình và con cái vào cảnh khốn khó, chạy ăn từng bữa. Cũng đừng nai lưng kiếm tiền, chắt bóp từng đồng mới đủ nuôi con trong khi đàn ông ly hôn lại sống vô lo vô nghĩ, tha hồ tận hưởng cuộc sống.

Nếu chán ghét chồng lăng nhăng tệ bạc, không thể tiếp tục bao dung thì phụ nữ hoàn toàn có quyền chủ động nộp đơn ly hôn. Thế nhưng, dù ghê tởm chồng đến mấy, thù ghét anh ấy đến đâu thì bạn cũng đừng vì sĩ diện mà từ chối nhận trợ cấp nuôi con.

Rồi bạn sẽ thấy, phụ nữ hậu ly hôn sẽ gặp vô số khó khăn khi thiết lập cuộc sống mới. Bạn phải chuyển đến nơi ở mới, mua sắm rất nhiều vật dụng khác để ổn định cuộc sống. Lúc này, nếu thiếu tiền, nếu lâm vào cảnh trắng tay chẳng có một đồng trong túi thì sẽ đáng thương vô cùng.

Hãy nhớ, trợ cấp nuôi con là quyền lợi chính đáng, là khoản tiền con bạn phải nhận được từ cha ruột của trẻ, là trách nhiệm mà đàn ông ly hôn phải thực hiện.

Phụ nữ bản lĩnh hãy đòi hỏi đàn ông phải cam kết không được quấy rầy bạn bằng những nguyên tắc, giới hạn cụ thể, rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Cam kết không quấy rối cuộc sống mới

Rất nhiều phụ nữ dù đã ly hôn nhưng vẫn bị chồng cũ liên tục quấy rối, làm phiền. Gã đàn ông tệ bạc kia viện đủ cớ để đến nhà, để cấm cản và “phá đám” khi thấy vợ cũ có “vệ tinh” theo đuổi hay đang hẹn hò với đàn ông khác sau khi ly hôn.

Để tránh những hệ lụy đáng tiếc, để đảm bảo rằng những phiền phức sẽ tránh xa mình phụ nữ bản lĩnh hãy đòi hỏi đàn ông phải cam kết không được quấy rầy bạn bằng những nguyên tắc, giới hạn cụ thể, rõ ràng.

Từ việc đưa đón con đi học, mỗi tuần con về chơi với bố bao nhiêu ngày, các khoản phát sinh trong việc nuôi dạy con hay cách hành xử với nhau sau khi đã đường ai nấy đi cũng cần được ghi chú cụ thể.

Có như thế thì phụ nữ thông minh mới có thể làm chủ đời mình, mới có thể vui sống khi rời bỏ cuộc hôn nhân sai lầm, người chồng tệ bạc.