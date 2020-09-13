Trước khi cưới ai cũng tốt, về chung một nhà rồi đàn ông sẽ lộ ra 5 tính xấu khó sửa này

Phụ nữ khi yêu đừng quá ảo tưởng, bạn phải biết trước những tính xấu của đàn ông để bảo vệ mình an toàn trong hôn nhân.

Thói quen bề bộn của anh ấy được bộc lộ khiến bạn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt.

Người đàn ông khi mới yêu ai cũng bộc lộ hết điểm tốt của mình để lấy lòng phụ nữ. Nhưng khi về chung một nhà rồi, bạn mới nhận ra không có người nào hoàn hảo tuyệt đối. Bạn sẽ chứng kiến cảnh anh ấy không ngăn nắp, hay vứt quần áo lung tung.

Lười biếng

Khi về chung một nhà rồi, bạn sẽ nhận ra người đàn ông bên cạnh quá lười biếng. Họ không biết nấu cơm, không biết dọn dẹp, chuyện gì cũng đùn đẩy cho vợ. Bạn sẽ nhận ra một điều họ giống như những đứa trẻ to xác, chỉ muốn người khác chăm sóc chứ không muốn lao động mệt nhọc khi ở nhà.

Không còn quan tâm đến bạn nhiều như trước

Đàn ông khi về chung một nhà thường khá vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần đàn ông khi yêu đều tốt, quan tâm hết mực đến người mình yêu. Nhưng khi "ván đã đóng thuyền", họ lại trở nên vô tâm đến nhẫn tâm. Một phần vì cuộc sống hôn nhân có quá nhiều áp lực khiến họ dần đánh mất ngọn lửa yêu thương của mình như lúc ban đầu. Hai là vì mỗi ngày nhìn mặt nhau đã quá chán khiến họ không còn muốn quan tâm đến vợ nữa.

Sống ích kỷ hơn

Đàn ông thường ích kỷ khi về sống chung - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã có được thứ mình cần rồi, đàn ông sẽ trở nên ích kỷ. Họ chỉ nghĩ đến bản thân, ít khi quan tâm đến những nỗi vất vả của vợ. Họ luôn cho rằng bản thân đàn ông cực khổ hơn vì là trụ cột gia đình. Còn công việc của phụ nữ chẳng có gì mệt mỏi. Nhưng họ lại không hiểu được rằng phụ nữ còn vất vả hơn cả đàn ông.

Ngoại tình

Đàn ông rồi sẽ thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường ham của lạ. Họ luôn muốn tìm cho mình những mối quan hệ khác để "đổi vị". Phụ nữ nên biết điều này để chuẩn bị tinh thần, đừng tin tưởng chồng quá mức mà làm khổ chính mình.