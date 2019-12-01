Trên thế gian có 3 kiểu nhân tình, kiểu thứ 3 là đáng sợ nhất

Phụ nữ yêu 01/12/2019 05:11

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" - Chỉ cần xác định được nhân tình của chồng thuộc kiểu nào, chị em sẽ tìm được cách đối phó dễ dàng hơn!

Nhân tình cặp bồ vì tiền

Đây là kiểu nhân tình của chồng dễ xử lý nhất, chị em chỉ cần cắt "nguồn viện trợ" là được. Luôn kiểm soát các nguồn tiền của chồng, đừng để phu quân của các chị em có "quỹ đen". Khi thấy chồng hết tiền thì dần dần cô bồ tham lam sẽ tự động chia tay mà chẳng cần vợ phải ra mặt.

Kiểu cặp bồ vì tiền thì cũng không thể chung thủy được lâu vì cô ta sẽ luôn tìm đến mục tiêu mới giàu hơn, chịu chi hơn. Đàn ông cũng dễ vì sự thực dụng của cô ta mà sinh chán nản mà từ bỏ.

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Kiểu tình nhân cặp bồ vì tiền vốn không chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu nhân tình cặp bồ chỉ vì danh vọng

Chị em nào có chồng làm to, địa vị cao thì dễ gặp phải kiểu nhân tình này. Trong khi cặp bồ vì tiền thường là các em xinh đẹp, sang chảnh, thích tiêu xài thì những phụ nữ cặp bồ vì danh vọng thường có trình độ, khéo ăn khéo nói, khéo nịnh nọt.

Thế nhưng, phụ nữ ham danh vọng sẽ không bao giờ biết đủ và không dễ để hài lòng với vị trí hiện tại. Cô ta sẽ cố gắng lợi dụng chồng của chị em tạo dựng nhiều mối quan hệ với những người địa vị cao hơn để đưa cô ta lên.

Vì vậy, thực tế thì kiểu nhân tình của chồng này cũng không đáng lo ngại lắm, sớm hay muộn chồng cũng "quá hạn sử dụng" với cô ta mà thôi.

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Sớm hay muộn chồng cũng "quá hạn sử dụng" với cô ta mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình của chồng cặp bồ vì tình yêu

Một khi các ông chồng dính phải kiểu tình nhân này thì sẽ rất khó gỡ.

Đôi khi có một nghịch lý: "Người ta cặp bồ vì đam mê". Cô ta không cần gì, không cần danh phận, chẳng cần tiền, cũng không cần thể diện. Kiểu bồ nhí này sẽ ngoan ngoãn, khép nép ở bên chồng bạn, không đòi hỏi hay than vãn điều gì.

Nhiều cô gái, biết rõ mình là người thứ 3, biết rõ mình đang xen vào hạnh phúc gia đình người khác nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, thà bị người đời dè bỉu, chê bai còn hơn đánh mất người đàn ông ấy. Những cô gái này đáng sợ ở chỗ, phụ nữ có làm gì, kể cả đánh ghen thì vẫn sẽ không buông tay.

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Kiểu tình nhân này sẽ khiến chị em phải đau đầu. Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có điều, đàn ông thì dễ thay lòng với người một lòng với anh ta. Cô bồ có thể vì anh ta làm tất cả nhưng vẫn chẳng thể níu giữ trái tim một kẻ phản bội mãi ở chỗ mình.

Chồng cặp bồ - Có nên cố chấp giữ bằng được?

Khi quyết định cưới nhau, về chung sống một nhà, ai chẳng muốn sẽ được gắn bó dài lâu. Tuy nhiên, một khi hiện thực 5 lần 7 lượt cay đắng thì phụ nữ cũng nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này.

Đối với những người chồng phản bội không xứng đáng có được cơ hội tiếp theo. Xử lý chồng ngoại tình cũng là một nghệ thuật và đôi khi, vứt bỏ là đỉnh cao của nghệ thuật đó.

‘Bắt mạch’ những giai đoạn đàn ông dễ rơi vào ngoại tình, chị em cần lưu tâm

‘Bắt mạch’ những giai đoạn đàn ông dễ rơi vào ngoại tình, chị em cần lưu tâm

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