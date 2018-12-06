Trải lòng mình với những bài thơ về người đàn bà đã cũ hay nhất

Vẻ đẹp của người đàn bà đã cũ không nằm ở nhan sắc đã phai màu theo thời gian mà nằm ở những nghĩ suy trưởng thành, những trải đời nhiều gian khó nhưng tấm lòng yêu thương thì vẫn dạt dào. Chỉ những bài thơ về người đàn bà đã cũ mới có thể lột tả hết những gì mà họ đang giấu kín trong lòng. Đọc để hiểu thêm về họ, để biết được những nồng nàn của phụ nữ, càng qua năm tháng càng đậm đà mê hoặc.

Người đàn bà đã cũ trái tim hằn sâu nhiều vết thương

Như cỏ dại mọc ven đường cằn cỗi

Đàn bà cũ không nhắc về lầm lỗi

Chỉ biết tương lai tươm tất những vết tỳ

Đàn bà cũ thấu đáo những nghĩ suy

Tình yêu đẹp là một điều xa xỉ

Chỉ biết nghe chuyện tình chung thủy

Chỉ biết lặng im chờ đón những vui buồn

Đàn bà cũ nước mắt chực trào tuôn

Rơi lặng lẽ chông chênh màu đêm tối

Đàn bà cũ chẳng biết lời nói dối

Vết son môi tô điểm nhạt má hồng

Đàn bà cũ giấu yêu thương trong lòng

Nhưng khi yêu thì bất cần so sánh

Trái tim yêu trải dài đôi quang gánh

Dẫu mưa sa chẳng ngại những thăng trầm

Đàn bà cũ đôi lúc biết lặng câm

Chẳng phân bua về cuộc đời dối trá

Đàn bà cũ tươi cười sao lạ quá

Một thủa yêu rơi rụng dưới trời thu...”

Yêu một người đàn bà đã cũ là chấp nhận chở che lấy con tim đã chai sạn nhiều đau thương. Sự tổn thương nhiều, nhạy cảm cũng nhiều, người đàn bà cũ chẳng biết nũng nịu, lại rất biết nhún nhường, là người hiểu chuyện, nhưng cũng dễ mặc cảm.

“Anh chọn em - người đàn bà đã cũ

Con tim chai sạn tâm hồn chẳng vẹn nguyên

Nhưng trong lòng chẳng nhuốm chút ưu phiền

Đầy khát khao chưa đầu hàng số phận

Anh chọn em giữa dòng đời lận đận

Biết yêu thương nước mắt cũng từng rơi

Tim hằn sâu bao vết cắt cuộc đời

Miệng vẫn cười hồn nhiên và bước tiếp

Người đàn bà đã cũ nhưng con tim yêu vẫn luôn khát khao

Anh chọn em giữa ngàn trùng sóng biếc

Nơi cuối cùng cơn bão biển đi qua

Dẫu đò chiều nghe cũng lắm xót xa

Trong tận cùng nỗi đau còn đỏ thắm

Anh chọn em dẫu tình nồng chẳng thắm

Giữa dòng đời đã thấm đẫm lệ rơi

Trái tim còn băng giá giữa mù khơi

Em cố gượng chẳng bao giờ vấp ngã...

Anh chọn em chẳng có điều gì lạ

Người đàn bà đã chạm đá trên sông

Em khát khao hạnh phúc mãi bên lòng

Thêm một lần cho hoa ươm chồi mộng...”

Những cô đơn trải lòng của người đàn bà đã cũ

Người đàn bà đã cũ từng đêm nhớ thương về những phút giây trong quá khứ, chỉ tiếc rằng thuở ấy đã chẳng còn nữa. Trải qua bao thăng trầm mới thấy, khát khao hạnh phúc giản đơn nhất lại là khát khao của cả đời người chạy đuổi theo kiếm tìm.

“Đàn bà cũ, đêm về hay uất nghẹn

Nghĩ chuyện đời mà quặn thắt lòng đau

Những khao khát giữa buổi tối không màu

Chân lý sống in mái đầu thêm bạc

Đàn bà cũ - một tâm hồn tan tác

Muốn được yêu mà tuổi trạc đã nhiều

Cũ thì sao? Cứ mơ mộng sớm chiều

Thỏa cơn khát cho tình yêu chớm nở

Đàn bà cũ trong duyên tình tan vỡ

Trót cùng đường trả món nợ thời gian

Bao ngày qua ngấn lệ mãi ngập tràn

Cánh chim nhỏ trót theo đàn lạc mất

Đàn bà cũ giữa dòng đời tất bật

Sớm nhọc nhằn, ngày quần quật bước đi

Để canh khuya thao thức ước mong gì

Tìm hạnh phúc, đông lạnh ghì vai áo

Đêm cô đơn mới thấu hết những tâm tư trải lòng của người đàn bà đã cũ

Đàn bà cũ nhiều khi sao khờ khạo

Nghe nhạc buồn mà tim loạn cuồng điên

Mong con tim xóa sạch những ưu phiền

Đem khát vọng tình yêu còn trong trắng

Đàn bà cũ phơi mình trong ánh nắng

Đôi má hồng vẫn gắng gượng chờ ai

Như làn mưa đợi chút gió trông hoài

Như nắng hạ đã miệt mài đợi mãi

Đàn bà cũ vẫn tâm hồn ngây dại

Tựa trẻ thơ xinh đẹp mãi nụ cười

Như tình đầu tuổi ấy ngày đôi mươi

Đâu có cũ, chỉ mong người sưởi ấm...”

Đàn bà cũ trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, con tim cũng bao lần phải hàn gắn vết thương tình yêu. Nhưng trước người đàn ông thật lòng yêu thương vẫn biết rung động, vẫn muốn yêu như lần đầu tiên.

“Là em đó người đàn bà đã cũ

Dẫu thời gian héo nụ tầm xuân

Tình trao anh vẫn chan chứa bội phần

Dẫu e ấp ngại ngần nên chẳng nói

Biết làm sao ngăn nhịp tim lầm lỗi

Mà tiếng lòng vẫn lạc lối tìm nhau

Sợ ân tình ta chẳng kết vào nhau

Đêm lặng lẽ ôm khát khao rực cháy

Ngỡ ngủ quên đông về lay thức dậy

Ngôn ngữ nào chạm tới một bờ môi

Hương tình yêu le lói bỗng rực trời

Mùa đông lạnh bỗng tuyệt vời ấm áp

Trăng hai đầu tròn trong chốc lát

Nắng hoàng hôn phai nhạt vết tà dương

Tình trao nhau bao vị đắng canh trường

Nhạc tấu mãi khúc ca thường ân ái

Chốn đào nguyên thiên thai bờ hoang dại

Dẫu một lần oan trái trọn vẹn trao

Giấc mơ yêu trong anh mãi tươi màu

Dù cho em là người đàn bà cũ”

Người đàn bà đã cũ dẫu qua vài cuộc tình vẫn đậm đà hương sắc riêng mà không một cô gái trẻ trung nào có được. Phụ nữ ở mỗi độ tuổi trong đời lại có một sức hút đặc biệt chẳng bao giờ trở nên xấu đi trong mắt người mình yêu. Bởi vậy, dẫu có là người đàn bà đã cũ, vẫn xứng đáng được yêu và được trân trọng.