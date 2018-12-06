Trải lòng mình với những bài thơ về người đàn bà đã cũ hay nhất

Người đàn bà đã cũ, hương sắc chẳng còn vẹn nguyên nét tươi trẻ thời thanh xuân nhưng bên trong vẫn đượm nồng và cuốn hút đến khó tả qua những bài thơ mà chỉ người từng trải mới hiểu.
- Đàn bà 30 quyến rũ không phải ở nhan sắc, mà là ‘hương vị’
- Lòng chung thủy của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin
Vẻ đẹp của người đàn bà đã cũ không nằm ở nhan sắc đã phai màu theo thời gian mà nằm ở những nghĩ suy trưởng thành, những trải đời nhiều gian khó nhưng tấm lòng yêu thương thì vẫn dạt dào. Chỉ những bài thơ về người đàn bà đã cũ mới có thể lột tả hết những gì mà họ đang giấu kín trong lòng. Đọc để hiểu thêm về họ, để biết được những nồng nàn của phụ nữ, càng qua năm tháng càng đậm đà mê hoặc.
Người đàn bà đã cũ trái tim hằn sâu nhiều vết thương
Bài thơ hay về người đàn bà đã cũ
“Đàn bà cũ thân xác chẳng vẹn nguyên
Như cỏ dại mọc ven đường cằn cỗi
Đàn bà cũ không nhắc về lầm lỗi
Chỉ biết tương lai tươm tất những vết tỳ
Đàn bà cũ thấu đáo những nghĩ suy
Tình yêu đẹp là một điều xa xỉ
Chỉ biết nghe chuyện tình chung thủy
Chỉ biết lặng im chờ đón những vui buồn
Đàn bà cũ nước mắt chực trào tuôn
Rơi lặng lẽ chông chênh màu đêm tối
Đàn bà cũ chẳng biết lời nói dối
Vết son môi tô điểm nhạt má hồng
Đàn bà cũ giấu yêu thương trong lòng
Nhưng khi yêu thì bất cần so sánh
Trái tim yêu trải dài đôi quang gánh
Dẫu mưa sa chẳng ngại những thăng trầm
Đàn bà cũ đôi lúc biết lặng câm
Chẳng phân bua về cuộc đời dối trá
Đàn bà cũ tươi cười sao lạ quá
Một thủa yêu rơi rụng dưới trời thu...”
Yêu một người đàn bà đã cũ là chấp nhận chở che lấy con tim đã chai sạn nhiều đau thương. Sự tổn thương nhiều, nhạy cảm cũng nhiều, người đàn bà cũ chẳng biết nũng nịu, lại rất biết nhún nhường, là người hiểu chuyện, nhưng cũng dễ mặc cảm.
“Anh chọn em - người đàn bà đã cũ
Con tim chai sạn tâm hồn chẳng vẹn nguyên
Nhưng trong lòng chẳng nhuốm chút ưu phiền
Đầy khát khao chưa đầu hàng số phận
Anh chọn em giữa dòng đời lận đận
Biết yêu thương nước mắt cũng từng rơi
Tim hằn sâu bao vết cắt cuộc đời
Miệng vẫn cười hồn nhiên và bước tiếp
Người đàn bà đã cũ nhưng con tim yêu vẫn luôn khát khao
Anh chọn em giữa ngàn trùng sóng biếc
Nơi cuối cùng cơn bão biển đi qua
Dẫu đò chiều nghe cũng lắm xót xa
Trong tận cùng nỗi đau còn đỏ thắm
Anh chọn em dẫu tình nồng chẳng thắm
Giữa dòng đời đã thấm đẫm lệ rơi
Trái tim còn băng giá giữa mù khơi
Em cố gượng chẳng bao giờ vấp ngã...
Anh chọn em chẳng có điều gì lạ
Người đàn bà đã chạm đá trên sông
Em khát khao hạnh phúc mãi bên lòng
Thêm một lần cho hoa ươm chồi mộng...”
Những cô đơn trải lòng của người đàn bà đã cũ
Người đàn bà đã cũ từng đêm nhớ thương về những phút giây trong quá khứ, chỉ tiếc rằng thuở ấy đã chẳng còn nữa. Trải qua bao thăng trầm mới thấy, khát khao hạnh phúc giản đơn nhất lại là khát khao của cả đời người chạy đuổi theo kiếm tìm.
“Đàn bà cũ, đêm về hay uất nghẹn
Nghĩ chuyện đời mà quặn thắt lòng đau
Những khao khát giữa buổi tối không màu
Chân lý sống in mái đầu thêm bạc
Đàn bà cũ - một tâm hồn tan tác
Muốn được yêu mà tuổi trạc đã nhiều
Cũ thì sao? Cứ mơ mộng sớm chiều
Thỏa cơn khát cho tình yêu chớm nở
Đàn bà cũ trong duyên tình tan vỡ
Trót cùng đường trả món nợ thời gian
Bao ngày qua ngấn lệ mãi ngập tràn
Cánh chim nhỏ trót theo đàn lạc mất
Đàn bà cũ giữa dòng đời tất bật
Sớm nhọc nhằn, ngày quần quật bước đi
Để canh khuya thao thức ước mong gì
Tìm hạnh phúc, đông lạnh ghì vai áo
Đêm cô đơn mới thấu hết những tâm tư trải lòng của người đàn bà đã cũ
Đàn bà cũ nhiều khi sao khờ khạo
Nghe nhạc buồn mà tim loạn cuồng điên
Mong con tim xóa sạch những ưu phiền
Đem khát vọng tình yêu còn trong trắng
Đàn bà cũ phơi mình trong ánh nắng
Đôi má hồng vẫn gắng gượng chờ ai
Như làn mưa đợi chút gió trông hoài
Như nắng hạ đã miệt mài đợi mãi
Đàn bà cũ vẫn tâm hồn ngây dại
Tựa trẻ thơ xinh đẹp mãi nụ cười
Như tình đầu tuổi ấy ngày đôi mươi
Đâu có cũ, chỉ mong người sưởi ấm...”
Đàn bà cũ trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, con tim cũng bao lần phải hàn gắn vết thương tình yêu. Nhưng trước người đàn ông thật lòng yêu thương vẫn biết rung động, vẫn muốn yêu như lần đầu tiên.
“Là em đó người đàn bà đã cũ
Dẫu thời gian héo nụ tầm xuân
Tình trao anh vẫn chan chứa bội phần
Dẫu e ấp ngại ngần nên chẳng nói
Biết làm sao ngăn nhịp tim lầm lỗi
Mà tiếng lòng vẫn lạc lối tìm nhau
Sợ ân tình ta chẳng kết vào nhau
Đêm lặng lẽ ôm khát khao rực cháy
Ngỡ ngủ quên đông về lay thức dậy
Ngôn ngữ nào chạm tới một bờ môi
Hương tình yêu le lói bỗng rực trời
Mùa đông lạnh bỗng tuyệt vời ấm áp
Trăng hai đầu tròn trong chốc lát
Nắng hoàng hôn phai nhạt vết tà dương
Tình trao nhau bao vị đắng canh trường
Nhạc tấu mãi khúc ca thường ân ái
Chốn đào nguyên thiên thai bờ hoang dại
Dẫu một lần oan trái trọn vẹn trao
Giấc mơ yêu trong anh mãi tươi màu
Dù cho em là người đàn bà cũ”
Người đàn bà đã cũ dẫu qua vài cuộc tình vẫn đậm đà hương sắc riêng mà không một cô gái trẻ trung nào có được. Phụ nữ ở mỗi độ tuổi trong đời lại có một sức hút đặc biệt chẳng bao giờ trở nên xấu đi trong mắt người mình yêu. Bởi vậy, dẫu có là người đàn bà đã cũ, vẫn xứng đáng được yêu và được trân trọng.