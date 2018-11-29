Tổng hợp những câu nói hay về sự vô tâm trong tình yêu chạm đến cảm xúc

Tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc, và đi cùng với nó cũng có cả những nốt trầm day dứt mãi không thôi. Yêu một người vô tâm là chấp nhận những phút giây cô độc, lạc lõng trong mối quan hệ của mình, nhưng không mạnh mẽ bước ra thì sẽ là âm thầm bước tiếp.

Không nỗi buồn nào sánh được với sự vô tâm trong tình yêu , biết níu giữ hay vội buông tay? Những câu chuyện tan vỡ về sự thờ ơ trong chính những cảm xúc của mình khiến nhiều người không còn đặt nhiều hi vọng vào tình yêu. Từ đó, có không biết bao nhiêu câu nói hay, những bài thơ, stt buồn hay những danh ngôn viết ra để kể về sự vô tâm trong tình yêu khiến những người trong cuộc phải đau khổ, dằn vặt.

Sự vô tâm khiến người ta cô đơn trong tình yêu của chính mình

Những lời thơ buồn đầy cảm xúc về sự vô tâm trong tình yêu

“Yêu một người vô tâm…

Giống như ngàn nhát dao đâm vào ngực

Rút ra thì đau đớn…

Mà để càng lâu thì càng chảy máu…”

Phụ nữ khi yêu thường chấp nhận hi sinh hết mình vì người yêu, nhưng nếu là người vô tâm, chẳng phải những sự hi sinh đó đang trở nên vô nghĩa? Không thể yếu đuối, càng chẳng có quyền nũng nịu, vì người ta là một kẻ vô tâm.

“Những yêu thương ấy phải chăng là giả vờ

Hạnh phúc hững hờ thì giữ được bao lâu?

Thôi thì ta buông - ta trả lại nhau

Những yêu thương mượn gửi nơi bắt đầu…”

Buông tay là giải pháp duy nhất để bảo vệ chính mình và tình yêu của mình. Một tình yêu bế tắc sẽ giết chết những cảm xúc yêu thương, khiến người ta dần mất lòng tin và không còn muốn yêu thêm một ai khác nữa.

Sau biết bao cố gắng, tình yêu vẫn có thể tan vỡ vì hai chữ “vô tâm”

“Nợ nhau một nụ cười

Rồi trả lại nhau vô vàn nước mắt

Nợ nhau một lời quan tâm

Rồi trả lại nhau vạn sự vô tâm

Nợ nhau một lần nắm tay

Rồi vội buông tay mãi mãi

Nợ nhau một ánh nhìn ngây dại

Rồi một ngày thấy nhau như 2 kẻ lạ chưa từng quen”

Một tình yêu “chết yểu” nếu thiếu đi sự quan tâm, sự vun đắp từ cả hai phía. Nếu không đủ yêu thương, chẳng thà giải thoát cho nhau để thanh xuân không lãng phí vì một mối quan hệ lỏng lẻo chẳng có hồi kết.

“Người ta có thể lấy nhau là do “Duyên phận”…

Có thể vững bước bên nhau là do 2 từ…”Chấp nhận” và “Hy sinh”

Có thể một lòng hướng đến nhau vì…”Chung thủy”

Có thể hàn gắn vết thương vì họ biết…”Tha thứ”

Có thể trao trọn cuộc đời vì…”Tin tưởng”

Nhưng lại có thể dễ dàng đánh mất tình yêu vì 2 chữ: “Vô tâm”

Sự vô tâm sẽ giết chết tình yêu

"Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về phía bạn mà thôi". Chắc có lẽ là đúng khi yêu một người đàn ông vô tâm chẳng mang lại nụ cười mà chỉ toàn là những tổn thương, những giọt nước mắt. Hụt hẫng là thế nhưng vẫn không ngừng hy vọng, để rồi lại một mình nhận lấy thất vọng và cay đắng. Vậy tại sao cứ mãi dại khờ yêu và tôn thờ tình yêu ấy?

Tình yêu thực sự không có thừa chỗ cho một kẻ vô tâm

“Đã bao lần em nói với anh rằng chỉ cần anh quan tâm một chút và đừng khiến cho em nhận lấy cảm giác như mình đang bị bỏ rơi trong tình yêu. Vậy mà anh phớt lờ, phải chăng yêu cầu đó lại khó khăn đến vậy?”. Lạc lõng trong tình yêu với một kẻ vô tâm, nếu không tự giải thoát mình bằng lý trí, sẽ mãi trở thành một kẻ mù quáng tự nhận lấy đau thương cho bản thân.

“Sự vô tâm chính là rào cản lớn nhất của hạnh phúc và nó là sợi dây vô hình dẫn dắt tình yêu vào ngõ cụt chẳng còn lối thoát”. Vậy nhưng vẫn có những kẻ lao vào ngõ cụt ấy, chới với không thể thoát ra. Hãy mạnh mẽ hiểu rằng: “Tình yêu thực sự không có thừa chỗ cho một kẻ vô tâm”.

Phụ nữ hãy mạnh mẽ vượt qua những tổn thương sau một cuộc tình dang dở, cảm ơn ai đó vì sự vô tâm, hời hợt khi yêu để biết mình cần phải dừng lại đúng lúc. “Thà rằng cô đơn vì không yêu ai cả, còn hơn yêu một ai đó mà vẫn thấy cô đơn”.

Chờ đợi là nỗi đau, quên đi cũng là nỗi đau, nhưng sẽ đau hơn cả nếu đang chênh vênh không biết mình nên chờ hay nên quên. Chi bằng đừng tự nén mình trong những nỗi đau, tự giải thoát bản thân để sống những năm tháng hạnh phúc nhất.