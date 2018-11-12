Đàn bà khôn không vì chồng vô tâm mà tàn nhẫn với chính mình

Tâm sự gia đình 12/11/2018 16:11

Nếu đàn ông đã vô tâm, đàn bà cũng đừng tàn nhẫn với bản thân. Trên cuộc đời này, mọi thứ có thể quay lưng nhưng chỉ có bạn là không bao giờ chối bỏ được chính mình.

Tôi sống với người chồng vô tâm đến nay đã hơn hai mươi mấy năm. Con trai tôi đã cưới vợ và có con gái đầu lòng. Còn con gái đã có công ăn việc làm đàng hoàng. Đứa út chuẩn bị tốt nghiệp đại học và được mời vào làm ở một công ty nước ngoài. Có thể nói báu vật lớn nhất cuộc đời của tôi là ba đứa con này.

Đàn bà khôn không vì chồng vô tâm mà tàn nhẫn với chính mình - Ảnh 1
Đàn ông đã vô tâm, đàn bà đừng để tâm - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa tôi thường xem những bộ phim truyền hình dài tập rồi cảm thấy tủi thân, vì chồng tôi không giống chồng người ta. Anh vô tâm trong tất cả mọi chuyện, kể cả việc nuôi con. Thời gian đó tôi khóc nhiều, thầm than thân trách phận rồi tìm mọi cách để thay đổi chồng. Tuy nhiên những gì thuộc về bản chất thì không thay đổi được.

Khóc đủ rồi, buồn cũng đủ rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn một chút. Tôi lấy số tiền anh đưa mỗi tháng để dành cho ba đứa con ăn học. Chúng muốn học gì tôi đều đồng ý. Châm ngôn sống của tôi lúc đó là chồng đã vô tâm thì tôi phải tìm niềm vui ở những đứa con, chứ không thể cứ mãi đau buồn được. Mỗi ngày nhìn ba đứa con lớn lên, tôi đã thấy mãn nguyện.

Đàn bà khôn không vì chồng vô tâm mà tàn nhẫn với chính mình - Ảnh 2
Phụ nữ hãy sống cho mình và con - Ảnh minh họa: Internet

Nếu những người đàn bà khác vui vẻ khi chồng mua cho chiếc áo, cái quần thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thành tích học tập của con cái. Mỗi ngày nghe chúng ríu rít về chuyện học tập, tôi đã thấy bản thân được an ủi rất nhiều. Với tôi bây giờ, chồng có thể đi bất cứ lúc nào, tôi không quản, nhưng phải có con bên cạnh.

Suy cho cùng cuộc đời đàn bà nên biết lấy đau thương làm động lực chứ không thể lúc nào cũng chìm trong buồn khổ. Chồng đã không bận tâm thì phụ nữ cũng đừng tàn nhẫn với chính mình. Nếu chồng không mua cho bạn cái áo, đừng nài nỉ van xin mà hãy tự kiếm tiền mua. Nếu chồng không đưa bạn đi du lịch, hãy đi với con cái. 

Nếu chồng không quan tâm đến cảm xúc của vợ, bạn cũng đừng khóc lóc mà hãy đối đãi với bản thân tốt một chút. Đói cứ ăn, mệt cứ nghỉ, vui cứ cười, buồn cứ khóc, đó là những điều sẽ khiến bạn hạnh phúc.

Đàn bà khôn không vì chồng vô tâm mà tàn nhẫn với chính mình - Ảnh 3
Con cái là món quà thiêng liêng mà ông trời đã ban tặng cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng không ôm vợ khi ngủ, không hôn vợ trước khi đi làm, hãy để con cái làm những điều đó. Bởi con cái là ruột rà máu thịt của bạn. Dù có ngỗ nghịch đến mấy, chúng cũng sẽ không bỏ rơi bạn trong lúc mệt mỏi nhất. Dù sau này có tổ ấm riêng thì chúng vẫn sẽ nhớ và quay về bên vòng tay mẹ. Dù bay nhảy ở phương trời nào, người chúng nhớ đầu tiên vẫn là mẹ.

Câu nói đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con không bao giờ sai. Chỉ có con mới giúp bạn trưởng thành trong hạnh phúc, còn chồng chỉ khiến bạn mạnh mẽ trong đau thương. Chỉ khi biết yêu bản thân mình và những đứa con, bạn mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.

Đàn bà khôn không vì chồng vô tâm mà tàn nhẫn với chính mình - Ảnh 4
Phụ nữ đừng tàn nhẫn với bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ơi, nếu đàn ông đã vô tâm như vậy, đừng dùng thanh xuân của mình để thay đổi mà hãy tự yêu thương chính mình và những đứa con. Đừng vì muốn trả thù sự vô tâm của đàn ông mà trở nên tàn nhẫn với bản thân. Vì suy cho cùng, nếu người đàn ông đó có rẽ ngang, bạn vẫn phải tiếp tục sống, chứ không thể kết thúc cuộc đời của mình được.

Mọi thứ trên đời này vốn dĩ đã được an bài. Ông trời sẽ không bỏ rơi những người biết trân trọng mình, sẽ không tàn nhẫn đến nỗi nhìn bạn chìm đắm trong đau thương. Và nên nhớ một điều, đàn ông đã nhẫn tâm như vậy, hãy tìm một thú vui mới như chăm sóc bản thân và sống hạnh phúc với những đứa con của mình.

Những kiểu đàn bà từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ, khi lấy chồng còn gian truân gấp trăm lần

Những kiểu đàn bà từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ, khi lấy chồng còn gian truân gấp trăm lần

Dấu hiệu đàn bà mang mệnh khổ, có tận tụy, hi sinh cả đời cũng không được chồng công nhận, cuộc sống hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm đàn bà khôn cách trị chồng vô tâm chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 29 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm