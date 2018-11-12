Đàn bà khôn không vì chồng vô tâm mà tàn nhẫn với chính mình

Ngày xưa tôi thường xem những bộ phim truyền hình dài tập rồi cảm thấy tủi thân, vì chồng tôi không giống chồng người ta. Anh vô tâm trong tất cả mọi chuyện, kể cả việc nuôi con. Thời gian đó tôi khóc nhiều, thầm than thân trách phận rồi tìm mọi cách để thay đổi chồng. Tuy nhiên những gì thuộc về bản chất thì không thay đổi được.

Tôi sống với người chồng vô tâm đến nay đã hơn hai mươi mấy năm. Con trai tôi đã cưới vợ và có con gái đầu lòng. Còn con gái đã có công ăn việc làm đàng hoàng. Đứa út chuẩn bị tốt nghiệp đại học và được mời vào làm ở một công ty nước ngoài. Có thể nói báu vật lớn nhất cuộc đời của tôi là ba đứa con này.

Nếu những người đàn bà khác vui vẻ khi chồng mua cho chiếc áo, cái quần thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thành tích học tập của con cái. Mỗi ngày nghe chúng ríu rít về chuyện học tập, tôi đã thấy bản thân được an ủi rất nhiều. Với tôi bây giờ, chồng có thể đi bất cứ lúc nào, tôi không quản, nhưng phải có con bên cạnh.

Khóc đủ rồi, buồn cũng đủ rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn một chút. Tôi lấy số tiền anh đưa mỗi tháng để dành cho ba đứa con ăn học. Chúng muốn học gì tôi đều đồng ý. Châm ngôn sống của tôi lúc đó là chồng đã vô tâm thì tôi phải tìm niềm vui ở những đứa con, chứ không thể cứ mãi đau buồn được. Mỗi ngày nhìn ba đứa con lớn lên, tôi đã thấy mãn nguyện.

Suy cho cùng cuộc đời đàn bà nên biết lấy đau thương làm động lực chứ không thể lúc nào cũng chìm trong buồn khổ. Chồng đã không bận tâm thì phụ nữ cũng đừng tàn nhẫn với chính mình. Nếu chồng không mua cho bạn cái áo, đừng nài nỉ van xin mà hãy tự kiếm tiền mua. Nếu chồng không đưa bạn đi du lịch, hãy đi với con cái.

Nếu chồng không quan tâm đến cảm xúc của vợ, bạn cũng đừng khóc lóc mà hãy đối đãi với bản thân tốt một chút. Đói cứ ăn, mệt cứ nghỉ, vui cứ cười, buồn cứ khóc, đó là những điều sẽ khiến bạn hạnh phúc.

Con cái là món quà thiêng liêng mà ông trời đã ban tặng cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng không ôm vợ khi ngủ, không hôn vợ trước khi đi làm, hãy để con cái làm những điều đó. Bởi con cái là ruột rà máu thịt của bạn. Dù có ngỗ nghịch đến mấy, chúng cũng sẽ không bỏ rơi bạn trong lúc mệt mỏi nhất. Dù sau này có tổ ấm riêng thì chúng vẫn sẽ nhớ và quay về bên vòng tay mẹ. Dù bay nhảy ở phương trời nào, người chúng nhớ đầu tiên vẫn là mẹ.

Câu nói đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con không bao giờ sai. Chỉ có con mới giúp bạn trưởng thành trong hạnh phúc, còn chồng chỉ khiến bạn mạnh mẽ trong đau thương. Chỉ khi biết yêu bản thân mình và những đứa con, bạn mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.

Phụ nữ đừng tàn nhẫn với bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ơi, nếu đàn ông đã vô tâm như vậy, đừng dùng thanh xuân của mình để thay đổi mà hãy tự yêu thương chính mình và những đứa con. Đừng vì muốn trả thù sự vô tâm của đàn ông mà trở nên tàn nhẫn với bản thân. Vì suy cho cùng, nếu người đàn ông đó có rẽ ngang, bạn vẫn phải tiếp tục sống, chứ không thể kết thúc cuộc đời của mình được.

Mọi thứ trên đời này vốn dĩ đã được an bài. Ông trời sẽ không bỏ rơi những người biết trân trọng mình, sẽ không tàn nhẫn đến nỗi nhìn bạn chìm đắm trong đau thương. Và nên nhớ một điều, đàn ông đã nhẫn tâm như vậy, hãy tìm một thú vui mới như chăm sóc bản thân và sống hạnh phúc với những đứa con của mình.