Tình yêu của phụ nữ 30 ở lí trí chứ không phải con tim

Phụ nữ yêu 12/02/2019 11:21

Phụ nữ 30 biết thông cảm và chấp nhận một người đàn ông còn nhiều bất ổn và thói xấu. Có thể anh ta hay nhậu nhẹt, sống bừa bộn, không đúng giờ nhưng chỉ cần biết tình cảm anh ta chân thật là phụ nữ sẽ nguyện ở bên.

30 tuổi, phụ nữ buộc phải trưởng thành, phải mạnh mẽ dù cuộc đời còn nhiều bất ổn, chông chênh. Họ biết mình không còn quá trẻ để rong chơi với những cuộc tình sớm nở tối tàn. Không còn thời gian để yêu đương lãng mạn, để giận hờn. Tình yêu của những cô gái 20 rực rỡ, mơ mộng còn đàn bà 30 – họ yêu bằng lí trí chứ không phải con tim.

Tình yêu của phụ nữ 30 ở lí trí chứ không phải con tim - Ảnh 1
Đàn bà 30 biết mình không còn trẻ để rong chơi với tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

30 tuổi, bạn bè xung quanh gần như ai cũng đã lập gia đình, đã sinh con đẻ cái. Và gia đình, họ hàng, những người xung quanh khi gặp những người phụ nữ 30 chưa có gia đình luôn có những câu hỏi giống nhau: “Chừng nào cưới, khi nào lấy chồng?”. Phụ nữ ở ngưỡng cửa 30 nhiều khi cũng “sốt ruột” nhưng họ biết lấy chồng là trọng đại không phải cứ "nhắm mắt đưa chân".

Phụ nữ 30 khi chọn đàn ông sẽ không quá trọng hình thức, những hào nhoáng và phù phiếm bên ngoài. Khi 20 tuổi, họ có thể đã từng mê mẩn những anh chàng đẹp trai, ga lăng, lãng tử; đã từng đặt mục tiêu phải lấy một người đàn ông giàu có làm chồng. Nhưng, 30 tuổi, khi đã có những trải nghiệm về cuộc đời, họ cần một đàn ông tử tế, vững chãi để nương dựa. Họ hiểu rằng vật chất hay những phù phiếm bên ngoài không thể quan trọng bằng nội tâm.

Phụ nữ 20 yêu chỉ để yêu, còn phụ nữ 30 yêu là cưới. Họ nghiêm túc, trưởng thành trong mối quan hệ của mình. Tình yêu của họ sẽ không có những giận hờn vu vơ, những cãi vã để thể hiện cái tôi không cần thiết. Họ không cần một tình yêu lãng mạn, không cần người đàn ông săn đón hay tỏ ra quá ga lăng, quá mơ mộng. Đàn bà 30 cần một tình yêu sâu sắc và vững bền. Khi mệt mỏi cần bờ vai dựa vào. Lúc khó khăn hiểu rằng người ấy không rời bỏ mình là đủ!

Tình yêu của phụ nữ 30 ở lí trí chứ không phải con tim - Ảnh 2
Đàn bà 30 nghiêm túc và trưởng thành trong mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ở tuổi 30 không còn nhìn đàn ông quá hoàn hảo như lúc trước. Họ hiểu rằng cuộc đời này không thể tìm thấy một người đàn ông toàn vẹn, vừa có ngoại hình, có vật chất lại yêu thương, chiều chuộng. Phụ nữ 30 biết thông cảm và chấp nhận một người đàn ông còn nhiều bất ổn và thói xấu. Có thể anh ta hay nhậu nhẹt, sống bừa bộn, không đúng giờ nhưng chỉ cần biết tình cảm anh ta chân thật là phụ nữ sẽ nguyện ở bên.

Nhiều người phụ nữ ở tuổi 30 bị mọi người gắn mác ế nhưng không phải vì thế mà yêu vội vàng, cưới nhanh chóng. Một cô gái trẻ hơn có thể cưới vì yêu, cưới vì sống không thể thiếu người đàn ông ấy nhưng đàn bà 30 chỉ cưới khi nhìn thấy mình sẽ hạnh phúc. Tình yêu chỉ là một phần, bên cạnh đó người đàn ông phải bản lĩnh, biết gánh vác kinh tế, gia đình và những mối quan hệ xã hội không có quá nhiều bất ổn. Đàn bà 30 dùng lí trí để soi xét, cân nhắc kĩ lưỡng khi chọn người đàn ông của cuộc đời mình.

Tình yêu của phụ nữ 30 ở lí trí chứ không phải con tim - Ảnh 3
Đàn bà 30 yêu sâu sắc và vững bền - Ảnh minh họa: Internet

Cái hơn của phụ nữ 20 là sắc đẹp rực rỡ, trái tim yêu say đắm. Còn cái hơn của phụ nữ 30 chính là sự chín muồi về suy nghĩ, cũng như cách nhìn đời. Tình yêu với đàn bà 30 không nằm trong lồng ngực, mà ở lí trí là như vậy!

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Đàn bà như chị, vừa đáng thương vừa đáng trách. Chưa gỡ được sợi dây trói buộc cuộc đời mình lại dây vào một cái bẫy khác. Tôi biết rồi chị sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bình yên thật sự.

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