Đừng cười người khác không giữ được chồng vì lòng dạ đàn ông vốn dĩ khó dò hơn sông biển

Trong mắt một người đàn ông tham lam vốn dĩ không có những bữa cơm ngon lành của vợ, không biết đến những hy sinh và cố gắng của vợ. Vậy, một người đàn bà phải giữ một người chồng luôn muốn rời đi như thế nào đây?

Có lẽ hơn một lần chúng ta được nghe những lời phán xét, chê bai như: “Đàn bà có như thế nào thì chồng mới đi ngoại tình”, “đàn bà dại mới không giữ được chồng”. Và không ít người đàn bà luôn tự hào, hãnh diện về hạnh phúc mình đang có. Nhiều người còn mạnh miệng nói rằng: “Chồng tôi sẽ không bao giờ đi ngoại tình”, “tôi biết cách gìn giữ hạnh phúc của mình”. Nhiều người đàn bà rất hãnh diện và tự hào về hạnh phúc mà mình đang có - Ảnh minh họa: Internet Chẳng có ai lại mong muốn cuộc hôn nhân của mình không trọn vẹn. Hơn ai hết, chính những người phụ nữ trong cuộc hôn nhân này đã đổ không ít mồ hôi, nước mắt, thậm chí hy sinh cả thanh xuân để vun đắp cho gia đình. Nhiều người đàn bà đã sống như những con tằm, “rút ruột” mình để ươm hạnh phúc, yên bình cho mái ấm. Nhưng cuộc đời, đâu phải cứ hy sinh, cứ cố gắng là người đàn ông sẽ hiểu và trọn đời giữ chung thủy.

Người ta cười đàn bà không giữ được chồng nên đàn ông mới ra ngoài ăn vụng. Thế nhưng, bất luận vợ có đẹp, có nấu ăn ngon, có giỏi giang và đảm đang đến mấy thì cũng chẳng giữ nổi chân một người đàn ông muốn thay lòng. Trong mắt một người đàn ông tham lam vốn dĩ không có những bữa cơm ngon lành của vợ, không biết đến những hy sinh và cố gắng của vợ. Vậy, một người đàn bà phải giữ một người chồng luôn muốn rời mình đi như thế nào đây? Làm sao có thể giữ nổi trái tim một người luôn muốn rời đi? - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có tâm chẳng cần ai phải giữ. Đàn ông một khi đã muốn rời đi thì không một người đàn bà nào giữ nổi. Phận đàn bà, ai cũng đã sống hết mình cho gia đình, chồng con. Còn khổ ải nào hơn chuyện chồng phản bội, ngoại tình? Người đời vì không thấu hiểu có thể cười chê, dè bỉu. Oái ăm thay, phận đàn bà với nhau còn cười người khác vì ngu dại đã chẳng thể giữ nổi chồng!

Lòng dạ đàn ông là thứ khó dò hơn cả sông cả biển. Miệng thề thốt yêu đương, nói những lời ngọt ngào nhưng biết lời nào là thật, lời nào giả dối? Nội tâm nhiều khi chẳng đồng nhất với những gì họ thể hiện bên ngoài. Hiện tại họ có thể rất chung thủy, rất yêu bạn nhưng chắc gì ngày mai không vì cám dỗ mà thay lòng, đổi dạ? Làm đàn bà, đừng quá tự cao về tình yêu của một người đàn ông dành cho mình. Cũng đừng tự huyễn hoặc bản thân rằng mình là số 1, là duy nhất trong trái tim đàn ông. Lòng chung thủy không phải bất biến, trường tồn. Mọi thứ trên cuộc đời đều thay đổi, lòng dạ đàn ông cũng thế thôi! Thương những phận đàn bà đặt trọn cuộc đời vào lòng một người đàn ông rồi chỉ nhận về bạc bẽo - Ảnh minh họa: Internet Thương những người đàn bà vắt kiệt thanh xuân mình cho hôn nhân nhưng rồi chẳng nắm giữ được gì. Đặt trọn cuộc đời của mình vào lòng một người đàn ông nhưng chỉ nhận về dối lừa, bạc bẽo. Đúng như người đời đã nói: “Sinh ra là đàn bà đã khổ. Lấy nhầm chồng còn khổ ải biết bao nhiêu".

Thư của nhân tình gửi người vợ: Chị còn giữ hạng đàn ông tham lam ấy làm gì? Chẳng phải do chị đẹp hay xấu, cũng chẳng phải do chị hiền hay dữ, càng không phải do đàn bà bọn em xinh hay không xinh, tất cả đều nằm ở lòng tham lam của đàn ông. Cơm nhà có ngon đến mấy cũng muốn được ăn ngoài, đó là bản chất đàn ông rồi.

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